Hane, høne eller «hene»?

Det er ingen grunn til å rote det til: Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på same måte som høns består av hane og høne. Det er ikkje uforskamma å understreke dette. Men det er visst nødvendig.

JENNY KLINGE, stortingsrepresentant (Sp)

I ei skulebok meint for åtte- og niåringar får ungane no vita at det er legane som bestemmer kva kjønn du har når du blir fødd. Det står vidare at: «Du kan ønske å bli kalt han, hun eller hen, eller hva du vil».

Ungane må få vita at det er mykje som er ulikt i denne verda, som likevel er heilt greitt. At lærebøker bidreg med ein tolerant bodskap er viktig og bra. Då må ikkje bøkene samtidig utelate fakta om at kjønn faktisk er medfødd og genetisk bestemt.

For ungar og ungdommar er det viktig å få lære fakta om kropp, kjønn og forplantning frå skulen. Derfor er det feil at nye lærebøker i grunnskulen frå 2021 blir brukt til å formidle at kjønn er noko som er i flyt.

Dette er nemleg eigna til å forvirre. Alle med biologikunnskapane i orden veit at kjønnet vårt er medfødd. Det blir bestemt så tidleg som ved befruktninga.

Vi reproduserer oss med kjønnet vårt, ikkje med identiteten vår eller «kjønnsuttrykket» vårt.

Uansett kva ein lege måtte meine om oss når vi er spedbarn, er og blir vi anten hankjønn eller hokjønn. Det finst ikkje noko midt i mellom. Samtidig er det viktig å anerkjenne at somme kjenner seg som noko anna enn det dei er, kanskje til og med som noko midt i mellom.

Fakta og følelsar er altså to ulike ting, og dei treng ikkje stemme overeins.

Vi er hankjønn viss vi er disponerte for å produsere sædceller og hokjønn dersom vi er disponerte for å produsere eggceller. Berre kvinnekjønnet kan føde ungar.

Somme påstår likevel no at karar kan føde. Eg har tidlegare avvist dette, for så å bli skulda for å utøve hatefull retorikk. Forvirringa stammar frå ei lovendring frå 2016. Denne gjorde det mogleg for folk å endre juridisk kjønn, altså det som står i offentlege register, utan at dei fjerna forplantningsorganet frå det kjønnet dei ville bli kvitt.

Såleis kunne eit kvinnfolk enkelt endre juridisk kjønn til kar og deretter føde ein unge med kvinnekroppen sin, for så å påstå at no hadde mirakelet skjedd: «Karar kan føde ungar!»

Korleis kan forplantningslære vera forståeleg og truverdig om læraren skal forklare at det kanskje finst åtte ulike kjønn og at menn kan føde? Legg dette til rette for at ungane utviklar seg til trygge individ?

Eg har sans for undervisning som er sannferdig og som held seg til fakta. Ungane bør derfor sleppe å ha skulebøker som dekker over fakta om kjønn. Dette er jo noko av det mest grunnleggande ved mennesket som art og liva våre.

Lærarane bør dessutan sleppe å undervise på tvers av biologiske fakta. For det er akkurat det som blir resultatet når skulebøker ender opp med slikt innhald som dei nye bøkene for grunnskulen.

I boka Arena 5 frå Aschehoug Undervisning, som er for 10-åringar, får elevane møte omgrepa cis-kjønna, transperson og ikkje-binær. Dei tre personane som representerer kvar av desse gruppene i boka har alle interessant nok tilknytning til Foreningen FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Leiaren i FRI har meir enn antyda at eg er intolerant og kastar transpersonar under bussen, på bakgrunn av at eg slår fast at det er feil å innføre ord som «fødeforelder» i staden for mor/kvinne. Denne foreininga har innpass i norske skular for å fortelle ungane at kjønn ikkje er medfødd.

Er det greitt at skulebøker no fortel at «cis-person» er eit omgrep ein kan bruke på alle som ikkje problematiserer sitt eige kjønn? Å innføre omgrepet «cis» om det store fleirtalet av menneske på denne måten er eit forsøk på å få makt over både språk, tenkemåte og samfunnsutvikling.

Vi skal støtte og vise respekt for dei som kjenner seg plasserte i ein kropp dei ikkje føler dei høyrer heime i.

Det som skjer no, er dessverre at stadig fleire blir oppfordra til å betvile sitt eige kjønn. Det som ventar då, er gjerne hormonbehandlingar og inngrep som både er irreversible og skadelege.

Men dei fleste av dei som er usikre vil finne seg til rette i sin eigen kropp med tida, på same måte som andre med ulike problem kan finne ut av det.

Det er trist at det i debatten om kjønn blir oppstilt ein falsk samanheng mellom å fornekte fakta og å vera tolerant. Vi må kunne ha omtanke og toleranse for transpersonar utan å utvikle intoleranse for vitskaplege fakta og ytringar om desse.

Ingen må derfor bli stempla som intolerante eller dømt i ei rettssak for til dømes å nekte å bruke ordet «hen» som eit alternativ til «han» eller «ho» - om nokon skulle kreve dette.

Og sjølvsagt må ingen bli tvinga til å seie at det finst «hener» – sjølv om det skulle koma påstandar om at det finst fleire kjønn blant høns enn berre hanar og høner.