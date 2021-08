SYNLIGHET I BYEN: – Som et bidrag til å rette på den skammelig lave statusen de narkomane har i samfunnet, burde kunsten – samfunnets og våre sjelers speil – få i oppdrag å sette opp en statue av en gruppe narkomane på deres gamle domene, Plata, skriver kronikkforfatteren. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Debatt

Byen er for alle

Også de på skråplanet bør kunne kreve sin plass i bybildet. Derfor bør det oppføres en statue av de narkomane på Plata, for det var alltid deres lille krok, inntil de ble jaget vekk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FREDRIK GIERTSEN, skribent og litteraturviter

Da Oslo Rådhus åpnet i 1950, var det utstyrt med et oppsiktsvekkende kunstverk på sin østvegg. Der finner vi et relieff – utført av Alfred Seland med motiv hentet fra Christian Krohgs univers – som forestiller den prostituerte Albertine hånd i hånd med en fin borger i flosshatt. Men rundt hjørnet ser vi en annen mann, åpenbart hennes hallik, som i et stjålent øyeblikk overtar borgerens betaling for selskapet. Det er lite trolig at det noe sted i verden finnes en lignende avbildning på et offentlig bygg, så dette må kunne sies å være grensesprengende kunstformidling.

Som Christian Krohg viste gjennom sin kunst, var prostitusjon et offentlig anliggende i Kristiania på store deler av 1800-tallet – og svært mye av det foregikk i Vika, akkurat der Rådhuset ligger i dag. Det gikk opphetede diskusjoner mellom de prinsipielle – som gikk inn for totalforbud – og de pragmatiske – som mente at det var mer realistisk å konsentrere seg om å begrense skadevirkningene. Det er omtrent de samme posisjonene som gjør seg gjeldende når man snakker om samfunnets utstøtte – prostituerte, tiggere, narkomane – i dag.

les også Terningkast to til VGs anmelder

Fra 1800-tallet har det vært vanlig å reservere offentlige plasser til statuer av betydningsfulle menn i heroiserende positurer, men særlig de siste tiårene har det rast debatter om de egentlig er verdt hyllestene, ettersom det er blitt gravd fram mindre heldige sider ved deres virke. Albertine-relieffet på Rådhuset er også et brudd med denne tradisjonelle tankegangen, med røtter tilbake til naturalismen, som her hjemme ble frontet av kunstnere som Amalie Skram, Hans Jæger og nettopp Christian Krohg.

Naturalistene ønsket å beskrive virkeligheten «som den var», inkludert tragiske skjebner og dyp sosial nød, til tross for ubehaget dette vekket i befolkningen. De pirket ved våre tabuer, og forstyrret vår oppfatning av framskritt og at det skal være pent rundt oss: prostitusjon skal gjemmes vekk i massasjeinstitutter, narkomane skal jages rundt, og tigging motarbeides ved at parkbenker ikke skal kunne ligges på.

Dette kan sies å være en form for virkelighetsfornektelse, gjenkjennelig for eksempel i motstanden mot rusreformen.

les også Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF

Det sies ofte at kunsten er som et samfunnets speil som relaterer seg til den generelle utviklingen i samfunnet. Et eksempel er nytelsessyken, kroppsfikseringen og pornoestetikken som reflekteres i mangt et moderne kunstverk med ufattelig høye prislapper. Men det trekkes fremdeles slør over Albertines rettmessige plass i samfunnet, for Alfred Selands relieff er fortsatt unikt. Borgerskapets fintfølenhet har med all tydelighet holdt seg intakt fra de offentlige bordellenes tid.

Da det ble besluttet at bydelen Bjørvika skulle få realisert sitt gylne potensiale for byfornyelse, måtte naturligvis de narkomane, som hadde holdt til på Plata i årevis, fjernes. Den unnselige parken Christian Frederiks plass, rett utenfor Oslo S, ble pusset opp, og den lille alleen ble oppkalt etter en middelalderdronning som ingen vet noe om. Turistnæringen pustet lettet ut, og den aktive befolkningens behov ble tilgodesett med kulturinstitusjoner, næringsbygg, uteliv og badeplasser.

Bjørvika har i sannhet vært et usedvanlig vellykket byutviklingsprosjekt, så det er fort gjort å glemme de som er blitt borte på veien.

les også Leder av narkotikaforening slår tilbake mot kritikken – har «fått nok»

Det er ikke blitt færre skyggeeksistenser i hovedstaden siden Albertines tid, og en god del av den miseren de opplever, kommer som følge av at befolkningen ikke ønsker å bli minnet om deres daglige slit. Som et bidrag til å rette på den skammelig lave statusen de narkomane har i samfunnet, som i stor grad er en følge av allmennhetens virkelighetsfornektelse, burde etter mitt sin kunsten – samfunnets og våre sjelers speil – få i oppdrag å sette opp en statue av en gruppe narkomane på deres gamle domene, Plata, rett ved inngangen til vårt nye forlystelsesområde.

Man kan se for seg en håndfull lutende skikkelser som vaier i vinden. En ung kvinne, kanskje akkurat ankommet fra bygda (vår tids Albertine?) sitter på knærne og roter i en plastpose. De andre står rundt og henger, mens de stirrer sløvt på hverandre, og forsøker å komme til enighet om hvem som skal betale hvor mye for hva, og hvem som er til å stole på. Det gestikuleres, krangles, akkederes. Det er ikke noe godt liv, det er sånt som de fleste heldigvis kun opplever på avstand, men det er også nok av ofre og pårørende som fortjener å bli anerkjent, gitt en følelse av å høre til i samfunnet, og ha sin egen plass.

De er også mennesker, og en del av bybildet. «Out of sight, out of mind» er ingen levelig strategi i lengden.