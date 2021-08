FRIHETEN FORSVANT: – Jeg ble født i Teheran i 1982, og tilhørte en generasjon iranere som hadde et håp om et fritt, rettferdig og demokratisk Iran. Den islamske revolusjonen av 1979 ga oss verken velstand eller demokrati, men økonomisk depresjon og teokrati, skriver kronikkforfatteren. Foto: Harald Henden

Det iranske folk trenger vår solidaritet

Denne kronikken kan føre til at jeg ikke får lov til å besøke mine slektninger i Iran, men jeg vil gi unge iranere en stemme.

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg er heldig som bor i Norge, men den langvarige negative utviklingen i Iran bekymrer meg sterkt.

På grunn av pandemien har uroen i Iran og det nylig avholdte presidentvalget ikke fått mye oppmerksomhet utenfor Irans grenser. Men i Irans gater foregår det nå et skjebnevalg. Det er ikke bare unge mennesker som demonstrerer. Alle generasjoner tar til gatene.

Min drøm er at folket i Iran – og da spesielt de unge - kan snart få lov til å definere egen skjebne. Jeg velger å skrive denne kronikken for å gi dem en stemme. Samtidig vet jeg at ved å sende inn denne regimekritiske kronikken vil det bety at jeg mest sannsynlig ikke kan besøke det landet jeg er født i, så lenge dagens regimet styrer. Sammenlignet med hva unge mennesker kan bli utsatt for i Iran for å heve sin stemme, så er dette et relativt lite offer.

Jeg ble født i Teheran i 1982, og tilhørte en generasjon iranere som hadde et håp om et fritt, rettferdig og demokratisk Iran. Den islamske revolusjonen av 1979 ga oss verken velstand eller demokrati, men økonomisk depresjon og teokrati.

Revolusjonens budskap handlet blant annet om bedre fordeling av velstanden. De enorme naturresursene som olje, strøm og vann skulle skape velstand for alle iranere og ikke for kun en rik elite. Mange iranere trodde på dette, men slik gikk det ikke. Snarere tvert imot har regimet gitt iranere mer korrupsjon, urettferdighet og undertrykkelse.

Inflasjonen er på skyhøye 60 prosent. Middelklassen er visket ut som følge av langvarig økonomisk nedgang og svært strenge sanksjoner fra det internasjonale samfunnet. Arbeiderklassen har også stagnert. Lønnsveksten har ikke bare stoppet opp for lengst, lønningene blir ofte ikke utbetalt i det hele tatt. Landets ledere skriker «død over USA» i et forsøk på å lede oppmerksomheten mot en «ekstern fiende», samtidig som landets økonomi styres av dollarens verdi. Den iranske valutaen har falt som en stein.

Som om ikke situasjonen var ikke ille nok, ble det iranske folk også hardt rammet av koronapandemien. En pandemi regimet viste seg inkompetent til å håndtere.

Landet trenger nye ledere som kan snu denne miserable situasjonen, men i stedet sirkulerer regimets folk fra en post til en annen. Makten er samlet på noen få hender. I forrige uke ble Ebrahim Raisi innsatt som Irans nye president. Han nylig avgått leder av Irans sharia domstol og en av de mest sentrale skikkelsene i henrettelse av opposisjonelle rett etter revolusjonen.

Det iranske regimet kaller dette for et demokratisk valg, men i realiteten er det den øverste lederen, Ayatollah Khameni som velger ut hvem som skal stille til valg. Ved dette valget var resultatet gitt allerede fra start.

For meg som er født i Iran er det deprimerende å se at regimet har klart å holde makten så lenge. Vi flyktet til Norge i 1987, under krigen mellom Iran og Irak. Mine besteforeldre ble igjen. En av mine helter i livet er min bestefar. Jernbanemannen som tilhørte arbeiderklassen og forsørget en familie på åtte personer før revolusjonen. Det er helt utenkelig i dag.

Ayatollah Khomeini lovet olje, vann og strøm til folket. I dag opplever byer og bygder at strøm og vann blir skrudd av. Mange har ikke en gang råd til mat, vann og medisiner. Pandemien har bare forsterket denne krisen.

Mens det iranske folk sulter, dør og er hardt rammet av pandemien, fortsetter regimet å bruke store ressurser på sitt tilværelse i Syria, Irak, Afghanistan og Libanon. Regimets ledere sender sine barn til USA og Vesten samtidig som de skriker slagord som «død over USA»

Det har gått snart 43 år etter revolusjonen i Iran. Den store flertallet av iranere angrer nok stort over det de trodde skulle bli håp for fremtiden. Mange generasjoner har gått tapt. Ikke fordi landet ikke har ressurser og muligheter, men fordi det teokratiske regimet styrer med jernhånd. Dette handler ikke bare om religion og identitet. Iran har alltid vært en stor smeltedigel med kristne, muslimer, jøder og zooerastier. Det handler om et diktatur av gamle ayatollaher som vil sitte med makt og økonomiske privilegier.

Bestefar har gått bort nå. Han forsto aldri hvorfor jeg valgte politikken fremfor mitt yrkesbakgrunn som er radiograf på Kongsberg sykehus. For han var politikk det samme som korrupsjon, det var å tilhøre en elite som sitter på all formue og makt.

Men i mitt sosialdemokratiske Norge har oljen og naturresursene blitt forvaltet demokratisk og til beste for folket. Naturressursene har ikke beriket en liten elite, men har bidratt til å bygge opp en velferdsstat for alle.

Kontrastene med Iran kunne ikke vært større. Vi som kommer fra autoritære regimer, tar ikke dette for gitt. Enorme naturressurser er ikke ensbetydende med velstand. Det avhenger av hvordan rikdommen forvaltes og fordeles. Vi har våre uenigheter rundt det, men her kan alle si sin mening uten å risikere å miste jobben eller å havne i fengsel. Jeg bruker ytringsfriheten også for å gi en stemme til iranere som ikke har ytringsfrihet. De som protesterer blir ikke hørt av regimet, men de bør i det minste bli hørt av det internasjonale samfunnet.

Det er iranere selv som må ta skjebnen i sine hender, men de trenger vår solidaritet.