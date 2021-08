Kommentar

Ekstrem forvandling

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

SENJA (VG) For et halvt år siden ble han omtalt som et problem for partiet. Nå mottas han nesten som Super-Jonas har kommet tilbake. Hva har skjedd?

– Ta imot vår neste statsminister, ropte møtelederen. Selvtilliten var åpenbart på full fart tilbake i det plagede partiet da Jonas Gahr Støre ble møtt med applaus da han ankom valgpuben på Finnsnes. Svartsynt må man kanskje også være for ikke å tro på valgseier nå.

Bare mens Jonas padlet, besøkte rekefabrikken Stella Polaris, fikk teste elendige fylkesveier og møtte hurtigbåtpendlere på Senja, ble han belønnet med tre gode målinger på rappen. For første gang har han også gått forbi Erna Solberg på en statsministermåling hos VG.

Til og med i Trøndelag, hvor lokalpartiet har vært heller avmålt til partiledelsen, er han blitt mest populær. Da Jonas besøkte Stiklestad og Olavsfestdagene i Trondheim tidligere i sommer, var det merkbart mer entusiasme rundt hans person.

Han toppet Nord-Norge-besøket med å dra i land seier på rekepillekonkurransen i Kårvikhamn før han forlot bygningen. Var det Super-Jonas som har steget opp av asken? Eller er det bare folk som kan lese meningsmålinger og vil være med på vinnerlaget?

Så sent som i vinter var det tilløp til panikk i Arbeiderpartiet. Da hadde Ap 17,5 prosent på målingene. I noen blaff var Sp Norges største parti. Partifolk var alvorlig i tvil om dette kom til å gå bra. Nord-Norge ble ansett som tapt. Trøndelag var en branntomt. Og var det egentlig håp for Jonas?

Jonas Gahr Støre var ute og padlet på Ersfjordstranda på Senja. Men målingene ser han ut til å ha kontroll på. Foto: Naina Helén Jåma / VG

I Klassekampen sa Ap-veteran Thorbjørn Berntsen at Raymond Johansen burde overta. Selv om han var en av få som sa det høyt, var det desto flere som mumlet det. Kommentatorer var heller ikke imponert.

I avisen Nordlys ble han kalt et merkevareproblem, og at «Støre har ledet Ap inn i en krise som neppe kan løses uten utskiftninger i ledelsen». I Avisa Oslo ble det spekulert i om Jens Stoltenberg skulle komme hjem fra Nato for å berge stumpene av partiet.

Nå ser det ut som Jonas har vært gjennom en slags politikkens svar på TV-programmet «Ekstrem forvandling».

Men det er neppe noe så mystisk som at han vært utsatt for en slags spindoktorvariant av Jan Thomas. Når Ap jubler for tall som før ville bli møtt med sjokk og vantro, er det fordi både partiet og partilederen er blitt tryggere på seg selv. Og det har nok handlet om møysommelig arbeid og å bygge stein for stein.

Først og fremst har Ap justert den politiske kursen. Politikken er tatt merkbart til venstre, reformiveren er forduftet og distriktsprofilen tydeligere. Selv om lillevelgere og Stoltenbergianere med god grunn kan føle seg hjemløse, mener de fleste at hestekuren var nødvendig.

– Det tyngste har vært at vi mistet Nord-Norge, sa Støre til de fremmøtte på Valen kafé på Finnsnes. Han sa at partiet brukte tid på å finne seg selv, og at det har hatt en høy pris i nord. Sp har forsynt seg grovt av både velgere og ordførere fra partiet som har dominert landsdelen.

Ikke ulikt måten den danske statsministeren Mette Frederiksen sa unnskyld til arbeiderklassen for at sosialdemokratene hadde forlatt dem, var dette en slags beklagelse til nordlendingene. Nå er budskapet at nord skal prioriteres, men på «Aps grundige og seriøse vis». Som oversatt fra politikerspråk betyr få klare løfter og svar, og desto mer utredninger.

Jonas selv har ledet arbeidet med det nye partiprogrammet og kan de politiske sakene bedre enn før. Slikt er merkbart i debatter, der Erna har hatt en tendens til å plukke ham ned på kunnskap og detaljer.

Men også fremtoningen er en annen. Da Ap lå an til å vinne valget for fire år siden, dukket det plutselig opp en offensiv og småfrekk utgave av Jonas. Han avbrøt motdebattanter, og var langt mer aggressiv i stilen enn den dialogorienterte og dannede verdensmannen vi kjente ham som. Nå fremstår han mer avslappet, og selvtilliten kledelig avdempet.

Jonas og folkelighet er et tema som aldri ser ut til å gå ut på dato. Det er nærmest blitt en egen øvelse å se om han klarer å snakke løst og ledig med «helt vanlige folk». Noe som neppe føles naturlig med argusøyne på seg og halve Presse-Norge på slep.

Det er nærmest blitt en øvelse å følge med på om Jonas Gahr Støre klarer å snakke med «helt vanlige folk». Her fra valgkampturneen i Nord-Norge. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Dette kan partiet takke seg selv for. De har i altfor liten grad stolt på det som har vært styrkene hans. Isteden har de klaget på at han snakker som en diplomat og kler seg som en elitist, uten at det ble stort bedre da han begynte å kle seg som en skogsarbeider.

Nå er tonen en annen ute på grasrota. Nå er det plutselig mediene som har skylden for å ha snakket ham ned. Hukommelsen kan være behagelig kort i politikken.

Man skal heller aldri undervurdere effekten av å føle seg som en del av vinnerlaget. Utsikten til makt og posisjoner har en tendens til å virke disiplinerende på selv den mest storkjeftede kritiker.

I den vanskelige tiden med metoo, interne stridigheter og elendige målinger fremsto han som en plaget mann, jaget fra skanse til skanse. Mest av alt av sine egne. Men på et tidspunkt i vinter slo partiet ring om lederen sin. Nå får de betalt for det. Han virker åpenbart tryggere og bedre når han har partiet i ryggen.

En viktig del av politikken er å tåle motgang. De fleste politikere som lykkes har vært gjennom år der livet stort sett byr på sitroner. De er blitt idiotforklart og avskrevet. Det kan både Erna Solberg, Audun Lysbakken og mange andre si mye om. Men hardt arbeid lønner seg alltid. Selv om hardt arbeid ikke alltid er nok.

Nå er det ikke mange i partiet som snakker som at Jonas ikke blir statsministeren. Til gjengjeld er mange opptatt av hva slags statsminister han blir.

