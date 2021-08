VAR FATTIG: – Utryggheten og skammen over å vokse opp i fattigdom kan påvirke barn gjennom hele livsløpet. Å forebygge fattigdom bør derfor være en hjertesak for alle, skriver Derya Incedursun.

Debatt

Jeg var fattig og skamfull

115 000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, kjent som barnefattigdom. Det er 4000 flere barn enn året før og utgjør 11,7 prosent av alle barn. Jeg var en gang blant disse barna.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DERYA INCEDURSUN, advokat og forbrukerøkonom

Vi er alle født inn i enten over-, middel- eller lavere klasse og lærer at drømmen er å gå fra en lavere til en høyere klasse. Er du allerede i overklassen, skal du jobbe for å bli enda rikere. Det er en forestilling om at alle velstående har jobbet hardt for å bli vellykket. Vel, noen har, mens andre har arvet. De mindre bemidlede prøver å oppnå økonomisk stabilitet, mens de rike prøver å bli rikere.

Til syvende og sist fortsetter fattigdomssyklusen fordi den er blitt akseptert.

Den ferske levekårsundersøkelsen fra SSB viser at én av fem i Norge har det trangt økonomisk. Andelen som bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift er 19 prosent, seks prosent har problemer med å få pengene til å strekke til, seks prosent bor i en husholdning med minst ett betalingsproblem, fem prosent har ikke råd til å erstatte utslitte klær, og fem prosent har ikke råd til å gå til tannlege. Rapporten viser at særlig arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere har hatt en negativ utvikling det siste året.

les også Nordmenn om fattigdom: – Jeg er rett og slett avhengig av hjelp

La oss for all del ikke glemme barna. SSBs inntekts- og formuesstatistikk fra 2019 viser at 115 000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, kjent som barnefattigdom. Det er 4000 flere barn enn året før og utgjør 11,7 prosent av alle barn.

På midten av 90-tallet var jeg ett av disse barna. Jeg var fattig. Økonomien var stram, veldig stram. Pappa døde da jeg var åtte år gammel, brått og uventet, og mor satt igjen alene med fire små barn. Ikke bare måtte hun bære sorgen over å ha mistet sin livspartner, hun måtte nå ta ansvar for alle barna alene, i en alder av 38.

Jeg var vitne til de kampene mor kjempet hver dag. Hun måtte samle all sin styrke for barna. Å sørge for økonomisk stabilitet for meg og mine søsken hvilte nå kun på hennes skuldre. Hun var belastet av en skyldfølelse fordi hun ikke kunne gi oss de samme godene som andre barn. Jeg begynte å jobbe i en alder av 14 for å få dekket mine behov, og for å avlaste mor økonomisk. I voksen alder kan jeg forstå henne bedre, og hvor vondt det var for mammahjertet.

Det er så mange stereotypier om hvem fattige mennesker er. Fordommer og antagelser om at fattige er late, uten utdanning, kriminelle, gjør ikke nok for å hjelpe seg selv ut av situasjonen, mangler ambisjoner om å komme seg videre, jobber ikke hardt nok for å lykkes, og sannsynligvis ikke den typen du vil ha mye til felles med. Antydninger til at motivasjon og hardt arbeid kan trekke mennesker ut av fattigdom, uansett bakgrunn, er langt fra sannheten. Det blir feil å legge all skyld på individet. For mange er omstendighetene som trekker dem inn i fattigdom, utenfor deres kontroll.

les også Den norske livsløgnen øker forskjellene

I dag er jeg ikke fattig. Jeg føler meg heldig, fordi jeg kan gå i matbutikken uten å måtte sjekke bankkontoen først. Jeg har råd til egen bolig, jeg kan dra på ferie og eie fine ting. Min fortid viser seg i mine vaner i dag: Jeg har stålkontroll på privatøkonomien. Men det er fortsatt en liten bekymring der, selv når det går bra, at alt det gode kan forsvinne like raskt som det kommer. For det kan det, og jeg tar ikke ting for gitt. Jeg har erfart at penger ikke kan kjøpe lykke, men knappheten gjør livet mye vanskeligere.

Ja, jeg bruker ordet fattig, for det er akkurat det du føler du er. Venter på matvarer som har nådd utløpsdato, står utenfor fattighuset, kan ikke delta i sosiale aktiviteter, og skammer deg over at du ikke kan forsørge barna dine.

Få mennesker er villige til å stå frem og snakke om den økonomiske situasjonen sin. Jeg holdt meg lenge taus om fortiden min, og har ikke vært i stand til å snakke om oppveksten før i voksen alder. Det var rett og slett skammelig å vokse opp fattig, trodde jeg. For de som lever i fattigdom, er skam uunngåelig. Man føler seg ofte dypt skamfull over å ikke kunne leve opp til samfunnets forventninger.

Arbeidsledighet er en annen dimensjon av skam, da det å være arbeidsledig ofte vekker en følelse av ubrukelighet. Møte med sosialtjenesten kan ytterligere forverre følelsen av skam. Slik skam gjør ikke bare vondt, men det undergraver også den enkeltes menneskeverd.

Norge er et av verdens rikeste land. Fattigdomsproblemer hører ikke hjemme her. Vi har både kunnskap og ressurser nok til å sikre at alle kan bygge seg en økonomisk stabilitet og leve sine liv med verdighet, men da trenger vi politisk vilje.

I 2019 ble barnetrygdens satser oppjustert med 84 kroner fra 970 til 1050 kroner. Satsene hadde da ikke vært justert siden 1996. Nei da, jeg tuller ikke. Det er som om lønns- og prisvekst var ikke eksisterende i hele denne perioden. I 2020 ble satsene igjen økt med 300 kroner, men da kun for barn under 6 år. Det er et skritt i riktig retning, men ikke et stort nok. Det fremstår som et symbolsk beløp, og underlig at barn på 6 år og oppover ikke er inkludert i de økte satsene.

les også Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i fattigdom

Fattigdom kan ha stor innvirkning på barns liv. Barn som vokser opp i fattigdom står ofte overfor andre utfordringer enn barn i middel- og overklassen. I SSB sin inntekts- og formuesstatistikk vises det til at barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger, har økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn. Det kan i hvert fall jeg skrive under på.

Studier viser at personer født inn i lavinntektsfamilier har økt fare for å bli hengende etter på flere levekårsområder, blant annet viser oppvekst i lavinntekt sammenheng med negative helseutfall. Det er påvist at unges mentale helse påvirkes av å tilhøre en lavinntektsfamilie.

Politikernes prioriteringer er avgjørende for å forebygge fattigdom og fremme muligheter for alle. Vi trenger tiltak og strategier som reduserer fattigdom, og vi trenger dem nå. Fattigdom kan komme i veien for at et barn oppnår sitt fulle potensiale, og dårlig helse hos voksne kan ha sine røtter i barndommen. Det må gripes inn før det når krisepunktet, som igjen kan bidra til å styrke norsk økonomi på sikt. Barn og unge utgjør en fjerdedel av befolkningen og er hele vår fremtid.

Snart er det stortingsvalg, og dette bør være en hjertesak for alle politikerne. Fattigdom er fremdeles med oss, og den forsvinner ikke med mindre vi snakker om det, gir det et ansikt og løser det. Dette kan ikke ignoreres lenger.