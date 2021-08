Leder

Dette er en modig kvinne

LÆREREN SOM BLE POLITIKER: Svetlana Tikhanovskaja kom til Norge torsdag blant annet for å møte vår utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: HELGE MIKALSEN

Med fare for sitt eget liv drar Svetlana Tikhanovskaja rundt om i verden for å samle støtte til opposisjonen i diktaturet.

Den hviterussiske opposisjonelle kom på besøk til Norge torsdag for å ha politiske samtaler blant annet med den norske utenriksministeren og hviterussere i Norge.

Tikhanovskaja lever i eksil i Litauen etter å ha beskyldt regimet i Minsk for å ha forfalsket resultatet av presidentvalget.

I august 2020 svindlet Europas siste diktator Aleksandr Lukasjenko til seg til seieren i valget.

Offisielt vant Lukasjenko valget med 80 prosent av stemmene. Reelt var det få som var i tvil om at opposisjonslederen Tikhanovskaja var vinneren.

Og etter dette har ting gått fra vond til verre.

Landets president synes nå villig til å gjøre hva som helst for å bli sittende som president.

Tidligere i år ble et Ryan Air-fly tvunget til å nødlande i Hviterussland for å få fatt i en politisk motstander. Siden har myndighetene publisert videoer med Roman Protasevitsj der han med skjelvende stemme kommer med «tilståelser».

Under OL i Tokyo søkte den hviterussiske utøveren Kristina Timanovskaja beskyttelse etter at hun fryktet for å bli kidnappet av regimet. Bare noen dager etter ble en død hviterussisk aktivist funnet hengende i et tre i Ukraina.

Ifølge Tikhanovskaja er 36000 blitt pågrepet det siste året, 610 er anerkjent som politiske fanger.

Norge og resten av Vesten må støtte Tikhanovskaja og frihetsbevegelsen i landet. Politikere i eksil må få beskyttelse i Europa.

På spørsmål om sanksjonene som har blitt påført Hviterussland den siste tiden er effektive, uttalte Tikhanovskaja under Norgesbesøket at mer kan bli gjort. Den norske Helsingforskomité mener norske myndigheter og næringsaktører må gjøre mer for å hjelpe sivilsamfunnet og kreve endringer i Hviterussland.

Det er noe vi skal lytte til.

I et brev publisert i den danske avisen Politiken mandag, skrev Tikhanovskaja at hun gjør dette for sine barn. Hun vil kunne se dem i øynene og si hun gjorde hva hun kunne.

Like etter valget ble hun truet med barna. Og slik ble hun fordrevet fra sitt eget land. Etter vårt skjønn er hun også i fare også utenfor Hviterussland. Hun har sin mann som gissel der inne. Det var opprinnelig han som skulle ha vært presidentkandidat. Nå sitter han i fengsel.

Det er skammelig. Og det er nesten ikke til å fatte hva hun står i. Dette er tvilløst en kvinne med et beundringsverdig mot.