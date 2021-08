AFGHANISTAN-KRIGEN: – Taliban har igjen overtatt makten i Afghanistan. Men krigen var ikke forgjeves. Selv om de allierte hadde tapt krigen mot nazismen under andre verdenskrig, ville kampen likevel ha vært verdt å kjempe, skriver kronikkforfatteren. Statsminister Erna Solberg tok i mot de siste norske spesialsoldatene fra Afghanistan på Gardermoen i juni.

Norsk forsker om Afghanistan: − Det var verdt det!

Krigen er tapt og Taliban har igjen overtatt makten i Afghanistan. Det betyr ikke at krigen var forgjeves. Det var en krig verdt å kjempe.

TORUNN LAUGEN HAALAND, professor ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Bildene av en ydmykende og kaotisk tilbaketrekning fra Afghanistan har ført til at mange har stilt spørsmålet om den vestlige intervensjonen var verdt det. Var alle milliardene som har blitt brukt for å skape et bedre styresett i Afghanistan, bortkastet? Var alle arbeidstimene som har blitt lagt ned, bortkastet tid? Og mest alvorlig: har de som mistet livet eller ble varig skadet, ofret seg forgjeves? Den enkelte som har gjort en innsats og deres pårørende må gjøre opp sitte eget personlige regnskap, men som samfunn mener jeg svaret er klart: Selvfølgelig var det verdt det!

Det betyr ikke at krigen var forgjeves. Selv om de allierte hadde tapt krigen mot nazismen under andre verdenskrig, ville kampen likevel ha vært verdt å kjempe.

Taliban-regimet før 2001 var et av verdens verste. Det var et arnested for terrorisme og et land hvor den kvinnelige befolkningen levde helt uten noen form for beskyttelse. Det var terrorbekjempelse som var det opprinnelige motivet for å gå inn i Afghanistan i 2001, men operasjonen utviklet seg etter hvert til å omfatte de fleste sider ved det afghanske samfunnet.

Det kan ikke ha forbauset noen. Når man griper inn i et land og styrter de sittende myndighetene, må man regne med å bli holdt ansvarlig for den videre utviklingen. Det skapes en forventing om et bedre samfunn, både i befolkningen der krigen foregår og i opinionen i hjemlandene til de inngripende partene.

Om de grepene som ble tatt for å hindre terrorisme og skape et bedre samfunn i Afghanistan, var de riktige, bør vi absolutt diskutere. Men diskusjonen må være realistisk. Den må ta utgangspunkt i de reelle handlingsalternativene – slik de forelå underveis – og slik de må forventes å foreligge i framtiden.

De fleste «lærdommene» fra Afghanistan som løftes fram i dag, var allerede godt kjent før operasjonen. Det var ikke i Afghanistan at de vestlige landene «lærte» at en brå og sterk økning i bistandsmidler, fører til korrupsjon. Dette var en velkjent erfaring fra alle bistandsprosjekter lenge før 2001. Likevel valgte man å igjen å tilføre store mengder eksterne midler både for å løse akutte kriser og for å bidra til langsiktig utvikling.

Det er naivt å tro at ikke det samme vil skje igjen i tilsvarende situasjoner i framtiden. Dette er med andre ord en omkostning man må ta med i beregningen hvis man velger å gripe inn i et land på denne måten.

Det var heller ikke i Afghanistan at de vestlige landene «lærte» at ekstern bruk av militærmakt skaper motstand og at overlegen militærmakt ikke er tilstrekkelig for å vinne en krig. Noen mener at det var et strategisk feilgrep å øke den militære aktiviteten og at man burde ha trukket seg ut rundt 2006. Andre har argumentert for at man skulle ha holdt fast ved «det lette fotavtrykket».

Det er en diskusjon som er vel verdt å føre, selv om den blir kontrafaktisk og vi ikke vil kunne få sikre svar. Når man først setter inn militære styrker, skaper det sin egen dynamikk. Militære er ikke hjelpearbeidere. De er ikke utdannet og trenet til å drive med bistand. Når man sender militære styrker, er det fordi de skal utøve tvangsmakt. Enhver utøvelse av tvangsmakt, medfører per definisjon at noen andre mister makt. Det er ingen ny lærdom at de vil motsette seg dette.

Noen vil hevde at lærdommen er at de vestlige landene bør avstå fra denne typen nasjonsbyggende operasjoner. «Give war a chance», som forskeren Edward Luttwak tok til orde for etter mange langtrukne FN- og NATO-operasjoner på Balkan og Afrika på 1990-tallet. La krigen utkjempes lokalt og aksepter den seirende part uavhengig av hvilken politikk denne fører internt. Det vil føre til større stabilitet internasjonalt og mindre kostnader.

Det er likevel noen problemer med denne analysen. Ikke alle kriger ender med at vi får en seirende part. Noen kriger vedvarer i tiår etter tiår med alle de omkostningen det har, ikke bare for de stridende partene, men også for regional ustabilitet. Ikke alle parter ønsker å seire, for noen kan krigstilstanden i seg selv, med alle de mulighetene den innebærer for å begå kriminalitet ustraffet, være den foretrukne løsningen. En vedvarende krigstilstand fører gjerne med seg ustabilitet i form av flyktningestrømmer, menneskehandel, narkotikatrafikk og et fristed for terrorgrupper.

Det blir spekulasjon å vurdere hvilket handlingsvalg som hadde ført til størst tap av liv og menneskelig lidelse i Afghanistan. Omkostningene ved de valgene som ble tatt, er kjente. Et ikke ubetydelig antall vestlige soldater, og et vesentlig høyere antall afghanere, har blitt drept. Uten en intervensjon ville de vestlige soldatene ha vært i live, men det er grunn til å tro at de menneskelige omkostningene ved et fortsatt Taliban-styre de 20 årene vi har bak oss, hadde vært store, både lokalt og regionalt. Om regnestykket kommer ut i pluss eller minus, er ikke godt å si.

Det er skrevet mye om at de vestlige motivene ikke først og fremst var å bedre situasjonen for befolkningen i Afghanistan. Det kan være riktig, men det betyr ikke at mange av de som var der, og mange av dem som fattet beslutningene om å sende militære styrker, ikke gjorde det de kunne for å skape en bedre fremtid for den afghanske befolkningen og for å hindre framtidige terroraksjoner mot egne hjemland.

Det er fortsatt for tidlig å si noen sikkert om hva de langsiktige resultatene av innsatsen vil være. Uansett var det en krig verdt å kjempe.