Leder

Nygaard-saken trenger norsk press

DRAPSFORSØK: To navngitte menn er siktet for attentatforsøket mot Salman Rushdies (t.h.) norske forlegger William Nygaard (t.v.)

Norge må øve diplomatisk press på land som kan bidra til å løse Nygaard-saken.

At prestestyret via ambassaden i Oslo kaller siktelsen av en tidligere iransk diplomat «fullstendig uten grunnlag», er som forventet. Ingen hemmelig tjeneste i noe land innrømmer delaktighet i slike operasjoner. Aller minst statsterrorisme.

NRKs nylige avsløring av identiteten til de to som Kripos i 2018 siktet for attentatforsøket mot daværende Aschehoug-sjef, William Nygaard, var på flere måter en vekker. Det minnet oss om at skuddene i Dagaliveien 11. oktober 1993 fortsatt er et uoppklart mysterium. Samtidig var det en påminnelse om hva dette i bunn og grunn handler om.

For mysteriet er neppe større enn at drapsforsøket etter alt å dømme hadde noe med Nygaards virke som forlegger, og at angrepet i så måte må ses i sammenheng med at han ga ut Salman Rushdies roman «Sataniske vers» på norsk. Dermed var det også å betrakte som et anslag mot det som straffeloven kalles «betydelige samfunnsinteresser»; ytringsfriheten og det frie ord.

I store deler av den muslimske verden ble boken oppfattet som blasfemisk. Dette fordi forfatteren i et kapittel henviser til en såkalt apokryf muslimsk legende der profeten Muhammed anerkjenner andre guddommer enn Allah.

Flere land forbød romanen. Irans øverste leder, ayatollah Khomeini, utstedte en fatwa som beordret henrettelse av forfatteren og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken.

NRK har intervjuet en libanesisk mann som bodde i Norge da William Nygaard ble skutt utenfor sitt eget hjem. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre, men sier at han er villig til å komme til Norge for å la seg avhøre om saken.

Den andre siktede er en tidligere førstesekretær ved den iranske ambassaden. Han kom til Norge i april 1989, ikke lenge etter at Aschehoug hadde gitt ut Rushdies roman på norsk. Vedkommende har bakgrunn fra Irans revolusjonsgarde, en elitestyrke stiftet av Khomeini i 1979. Fire dager før Nygaard ble skutt forlot diplomaten Norge.

Ut fra dette kan det synes som at Kripos mener han er hjernen bak aksjonen. Iraneren og libaneseren er begge siktet for medvirkning til drapsforsøk. For å komme til bunns i denne saken må norsk politi få anledning til å avhøre dem.

Det er lite sannsynlig at iranske eller libanesiske myndigheter uten videre vil utlevere egne borgere til mulig straffeforfølgelse i et annet land. Norge kan likevel øve diplomatisk press både på Iran og Libanon for å holde saken «varm».

Viktigere er imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg for å få de to etterlyst internasjonalt, slik at det foreligger et formelt utleveringsgrunnlag om en eller begge skulle bli pågrepet på reise utenfor hjemlandet.

Det er 28 år siden noen forsøkte å drepe forlegger William Nygaard. Hvis siktelsen som politiet har tatt ut skal ha noen verdi utover nyhetspoenget i 2018 om at det forhindret at saken ble foreldet, må regjeringen øve internasjonalt press på land som kan bidra til at de to siktede blir pågrepet.