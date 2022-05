KAN NÅ SVÆRT LANGT: – Ukraina er en mastodont i Eurovision-sammenheng. Landet debuterte i 2003, vant i 2004 og 2016. I år er det folk-rock-rap-gruppen Kalush Orchestra som deltar for Ukraina med poengtert rapper, flott fløytist og et ensemble som Landskappleiken aldri har sett maken til, skriver MGP-veteran Jostein Pedersen.

Krig og kjærlighet i Grand Prix

På lørdag er det igjen tid for Eurovision. Årets europeiske sangkonkurranse er viktigere og mer nødvendig enn noensinne.

JOSTEIN PEDERSEN, tidligere Eurovision-kommentator 1994-2010 for NRK og VGTV

Takket være den teknologiske og tekniske utviklingen, går verden og virkeligheten ualminnelig fort. Blant milepælene som holder stand, er den europeiske finalen i Melodi Grand Prix, kalt Eurovision.

Det er snakk om lisensbetalernes festkveld i 63 år med stort sett uforandret innhold. Innpakningen har forandret seg der det fjernsyns-tekniske er absolutt verdensledende. Vertslandet viser seg fra sin ypperste side. Det synges i alle genre og språk der tematikken stort sett er været, musikk, kommunikasjoner (toget/båten/bussen/flyet) som svikter, himmelen og havet.

Og selvsagt politikk og kjærlighet. Mennesket kan simpelthen ikke leve uten politikk og kjærlighet som basislyster og -laster der individuelle livsløp avgjør. Hva er rett og galt i livets spill?

Med unntak av store sportsbegivenheter, der også politikk og kjærlighet forblir sannheter, er Eurovision fremdeles verdens største TV-show. Alt skjer direkte hvor alt kan skje – akkurat som i stafett!

At TV-verdenen har sett utallige kopier med talentkonkurranser, er naturlig, men fryktelig kjedelig. Grunnen er at Eurovision ikke byr på karaoke på dårlig engelsk med eldgamle sanger, men talenter i originale, nye sanger som fremføres med alle fallgruber på tre minutter for en hel verden. Du er best når det gjelder. Og vinner.

Bare spør Hanne og Bettan!

Konkurransen arrangeres årlig av EBU, den europeiske kringkastingsunionen, som utveksler TV- og radioprogrammer. Grunnen til at for eksempel Israel og Australia er med, er at de er betalende medlemmer av unionen.

Eurovisions aller første sangkonkurranse fant sted i 1956. Ifølge legendene ville Europa ha noe samlende som reflekterte hvert lands kultur og musikk. Det er nok et eventyr, for EBU ville egentlig ha frem, og fikk, den beste musikken som skaffet seere til et nytt medium kalt TV og demme opp for de svært populære amerikanske radiostasjonene elleve år etter andre verdenskrigs slutt. Det er kanskje derfor at fransk og tysk stod så sterkt, og aftenkjoler og smokinger var datidens bunader.

I år er Russland suspendert og Ukraina sender nummer to i den nasjonale konkurransen med utøvere som ikke har vært på Krimhalvøya. Vertslandet Italia stiller med en homovennlig mannlig duett mellom arabiskættede Mahmood (som ble nr. 2 i 2019) og superpopulære, blonde Blanco. Det er allerede en kjempehit – i et land der stort sett alt de synger om er tabu, mannlige prester har all makt og går i ukledelige kjoler påkledd av lydige, svært yngre altergutter.

Sånn kan man fortsette i Eurovisions historie, som alltid har handlet om politikk og kjærlighet iblandet musikk som det optimale talerør. Akkurat som verdens første komponist, Hildegard von Bingen (ca 1098-1179) som måtte lovprise Gud. I samtiden er lovprisingene mange for ulike hjertesaker innen alle felter – inkludert jodling og seriøse tanker – som blir gjemt mellom linjene.

Vi må regne med et vell av sympatistemmer og enorm jubel for Ukraina i år. Det er, for å være ærlig, fortjent. Ukraina er dessuten mastodont i Eurovision-sammenheng. Landet debuterte i 2003, vant i 2004 og 2016 med vertskapsroller årene etter i Kyiv. Det ble nummer to i 2007 og 2008. Alle sangene hadde klare politiske budskap «gjemt» enten i fremføringen og/eller i sangteksten.

Når det gjelder politikk, var gruppen Wigwam fra Østfold i Kyiv i 2005. De deltok med tungrocklåten «In my Dreams» ikledd oransje sjal med støtte til landets oransjerevolusjon. Det endte med en uforglemmelig niendeplass, både i gatene og på sending. Jeg vet, jeg var der. Sånn er Eurovision – vi husker, mimrer og nynner!

Glemmer vi noensinne Ukrainas andreplass fra 2007 der Verka Serducha i frysefoliekostyme og badehette i glitter med russisk stjerne i toppen på direktesending? Tittelen var «Dancing Lasha Goodbye», som der og da ble til «Russia Goodbye». Aldri har vel en knyttneve truffet bedre.

De som visste hva det handlet om i Europa gikk amok og hen holdt på å vinne hele sulamitten. Låten ble sett av over 60 millioner bare på Youtube og den sikret stappfulle dansegulv over det hele med modulasjon i siste verset. «Fabelhaft» på fem språk!

Nå er det alvor. Eurovision vises ikke på russiske skjermer. Det er synd og skam for de mange millionene av seere og lyttere som har det som årets høydepunkt. Sånn sett er Russland alltid høydepunktet der i gården.

I år er det folk-rock-rap-gruppen Kalush Orchestra som deltar for Ukraina med poengtert rapper, flott fløytist og et ensemble som Landskappleiken aldri har sett maken til. Og trampeklapp på siste refreng! I sangen «Stefania» synger de om alle mødre på ukrainsk. Vi har alle en mor – uansett språk.

Tross ulikheter skal Europa under Eurovision-finalen bevise for seg selv og alle andre at vi er forenet i alt og ett. Det skal holde hardt i disse dager.

Beviset er at man forandrer verden med en sang. Og at i politikk og kjærlighet er alt tillatt.