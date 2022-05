Kommentar

Endelig noe som er helt gratis

Av Astrid Meland

Du vil ikke tro det! Det er et nytt oljeeventyr!

Det er ikke mer enn tre måneder siden sist gang regjeringen kalte inn til pressekonferanse om havvind.

Men alt denne uken var det klart for mer. Onsdag fikk vi en topptung seanse med statsministeren, energiministeren, finansministeren og næringsministeren.

Og hvorfor ikke?

Det er gutta-stemning, stortrommer, basuner og «dette er det nye oljeeventyret»-onelinere hver gang de snakker om havvind.

NOK EN FRIDAG I MAI? 11. mai 2022 blir ifølge Jonas Gahr Støre en merkedag. Det var dagen da regjeringens nye havvind-ambisjon ble offentliggjort.

Men hva er nytt, egentlig?

Om man børster bort all konfettien var dette det jeg fant:

I 2040 har Jonas Gahr Støre (80) som mål at det skal være utdelt områder i havet nok til å bygge 1500 havvindmøller. Og at disse enda lenger frem i tid skal lage like mye kraft som vi lager i Norge i dag.

Og dette er et godt mål! Ikke minst er det gratis. «Life goals» er det noe som heter. Det koster ingenting å ønske seg noe.

Utover denne ambisjonen, fikk vi vite at neste konsesjonsrunde på havvind kommer i 2025.

Og det var vel egentlig det.

Om dette blir noe av?

I VINDEN: Regjeringen håper Norge får 1500 slike i løpet av de neste 20 årene. Ambisjonen er at havvind skal lage like mye kraft som vi gjør i dag.

Tja, vi får tro det blir litt. Dette er såpass lenge til at Trygve Slagsvold Vedum jr. eller Støres barnebarn kan bli med å kjempe møllene frem.

Det blir i alle fall ikke nå.

I Hurdalsplattformen står det som kjent at regjeringen ikke vil godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden.

Onsdag sa statsrådene at kraften likevel kan selges til utlandet i nettopp slike mellomlandskabler.

Det gikk ikke an å si for tre måneder siden, på den like girlanderpregede nuh-kjør-vi-pressekonferansen der regjeringen fortalte om sin gigantomanisk store havvindsatsing som i realiteten var en halvering av ambisjonen.

Men denne gangen derimot, er det stort. Og det er lov å si «kabler til utlandet igjen».

Det kan virke som Jonas (som er for kabler til utlandet) har druknet Trygve (som er mot kabler til utlandet) i enorme mengder kraft. Og slik fikk han tvunget frem et ja.

Men nbnbnb!

TRE MÅNEDER SIDEN: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Jons Gahr Støre i bakgrunnen under regjeringens forrige havvindpressekonferanse. – Dette er vinn-vinn-vinn, sa Støre.

Dette skjer først en gang i fremtiden når noen uklare forutsetninger om at Norge har nok billig kraft selv er oppfylt. Noe som jo varierer en del med været.

Det er selvsagt mye spydig man kan vri av seg om regjeringens prosjekt havvind.

Som at det ikke er lønnsomt. Det blåser dessuten ikke hele tiden. Vi trenger noe mer enn havvind der ute på sokkelen om den skal elektrifiseres.

Norge kommer dessuten sent til festen. Landene rundt oss har større og mer konkrete planer.

Man kan få slitte hårtupper av politikere som sier «havvind» hver gang det dukker opp et problem, enten det er klima eller arbeidsplasser.

På den annen side: Det er jo ikke sikkert det blir så galt heller. Vi har de beste vindressursene i Europa. Enorme havområder! Kraftprodusentene er kjempefornøyde. Og LO heiser flagget til topps.

HAR GÅTT MED PÅ KABLER TIL UTLANDET: Men det er lite trolig at Trygve Slagsvold Vedum skal kvittere ut kabler til utlandet i sin periode. Det er snakk om lenger frem i tid.

Takk til Jens Evensen.

Og om vi venter litt blir nok teknologien billigere. Kanskje blir dette lønnsomt. Norge trenger absolutt ikke noe annet å leve av etter fossiler akkurat nå. Og ikke på en stund heller. Norsk gass har fått forlenget levetiden sin flere tiår de siste månedene.

Men hvorfor må regjeringen skryte så fælt?

Havvind kommer ikke til å bli «det nye oljeeventyret». 11. mai 2022 kommer ikke til å bli en «merkedag».

Men det er mye bra å si om havvind. Bevares. Likevel er det ikke den nye oljen, selv om en bukett av politikere i tiårsvis har hevdet det.

Det kan bli bra. Men ikke så bra. Havvind er ikke løsningen på alt. Men sånn er det. Når ingen andre skryter av deg, så må du skryte selv.

