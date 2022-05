NY EU-RUNDE: – Vi har stor respekt for at EU-saken vekker sterke følelser, og har ingen problemer med å se gode motargumenter. Nettopp derfor mener vi tiden nå er inne for en ny og grundig EU-debatt, skriver MDG-politikerne.

Debatt

MDG-topper: Vi trenger en ny EU-debatt!

Europa står i brann, klimakrisa kommer dundrende mot oss og NATO er bare en Trump unna å være en langt svakere sikkerhetsgaranti enn alliansen er nå. Norge må ta opp igjen debatten om medlemskap i EU.

RASMUS HANSSON, stortingsrepresentant

LAN MARIE NGUYEN BERG, stortingsrepresentant

THOMAS JOHANSEN, fylkesleder Nordland MDG

TOMMY REINÅS, distrikspolitisk talsperson og gruppeleder Trøndelag MDG

CARL JOHANSEN, utenrikspolitisk talsperson og gruppeleder Møre og Romsdal MDG

Vår verdensdel er i krig, våre naboland gjennomfører historiske endringer, klima- og naturkrisen tårner seg opp foran oss og Europa setter full fart mot en økonomi uten olje og gass. I en så dramatisk forandret situasjon mener vi tiden er inne for at vi stiller oss selv spørsmålet: Kan EU-medlemskap likevel være bra for Norge?

I forkant av MDGs landsmøte i helgen har vi tatt til orde for å vekke norsk EU-debatt fra 28 års stabilt sideleie. Som et parti tuftet på solidaritet på tvers av landegrenser, er vi overbevist over at MDG har en viktig rolle å spille.

Men skal vi komme noen vei med en ny EU-debatt i Norge, må vi også tenke nytt. For i årevis har vi sagt «nei» eller «ja» til et medlemskap som ikke finnes, i en fastlåst og nesten rituell debatt som aldri har kommet ut av startgropa. Nei- og ja-frontene er så faststøpt at en beslutning i Stortinget om å be EU om medlemskapsforhandlinger kommer til å bli framstilt som et udemokratisk overgrep.

Vi tror derfor at nøkkelen til å sikre legitimitet for å starte forhandlinger om en mulig medlemskapsavtale er at folket må få bestemme gjennom en folkeavstemning. Bare da kan vi forhandle fram et nytt avtaleforslag, som reflekterer tiden vi nå lever i. Å forhandle betyr ikke nødvendigvis å bli EU-medlem. Det er først når vi har fått et nytt avtaleforslag at folket kan si endelig ja eller nei til medlemskap.

To ganger har Norge valgt å bli stående utenfor EU, i motsetning til nesten alle våre naboer. Vi har beskyttet svært viktige primærnæringer; fiske og landbruk, og levd greit i utenforskapet ikke minst takket være inntekter fra olje og gass. Vi har stort sett greid å bevare et anstendig arbeidsmarked. Det er bred enighet om at dette er viktig.

Men vi betaler en pris: En dypt udemokratisk EØS-avtale drukner oss i store og små vedtak som vi lydig må gjennomføre, uten innflytelse på vedtakene. Vi taper tusenvis av arbeidsplasser fordi vi tvinges til å være en råvareleverandør som ikke får videreforedle vår egen fisk og andre råvarer her hjemme. Vi betaler milliarder til EU men må stå utenfor en rekke store programmer innen forskning, kultur og næringsliv.

Vi taper på ett område til: EU er verdens klart ledende kraft innen klima- og miljøpolitikk, og en næringspolitikk som skaper nye jobber innenfor en grønn, sirkulær økonomi. EU utvikler en stadig mer ambisiøs, gjennomgripende og systematisk politikk på disse feltene.

Norske regjeringer, derimot, har brukt brukt utenforskapet til å føre en sektorpreget politikk som fortsatt satser voldsomt på olje og gass som grunnmuren i norsk næringsliv og økonomi, mens det grønne skifte i norsk næringsliv får skrinne kår. Norsk klimapolitikk har kuttet fire prosent utslipp på 30 år. Naturpolitikken er påfallende svak.

Nå har vår nabo Russland overfalt Ukraina. Kampen står mellom sivilisasjon og barbari. Energipriser, matpriser og råvarepriser går gjennom taket. Vi rykker stadig nærmere tiden da global oppvarming og naturødeleggelser vil få enorme konsekvenser for økonomi og sikkerhet.

Dette svarer nå EU og våre naboland på i en grad ingen kunne forestille seg for et halvt årt siden. Det Europa og det EU som som nå vokser fram blir noe helt annet enn det Norge sa nei til i 1972 og 1992.

Begrepet solidaritet, den mest grunnleggende verdien for et parti som MDG, har vært lite sexy i Norges strev etter egen rikdom og egne fordeler. Nå forbløffer EU hele verden med sin resolutte og dyptgripende solidaritet.

Russlands overgrep møtes med en historisk vilje til samarbeid om hjelp og sanksjoner, til å ta kostnader, gjennomføre kjempestore endringer og legge interne konflikter til side. EU står fram som bolverket for det som også er Norges grunnverdier; frihet, menneskerettigheter og demokrati.

Norges sikkerhetspolitiske situasjon blir drastisk endret i løpet av måneder. NATO framstår nå heldigvis som det alliansen er ment å være. Mye tyder på at Finland og Sverige blir NATO-medlemmer om kort tid. Men vi har også fått erfare at NATO bare er et amerikansk presidentvalg unna å være en langt mindre pålitelig sikkerhetsgaranti enn nå.

Med sin kontante respons på Russlands angrep framstår EU plutselig som en mye mer aktuell sikkerhetsgarantist enn vi har vært vant til. Det er verd å merke seg at Danmark om litt holder folkeavstemning om å slutte seg til EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk, noe danskene har reservert seg mot til nå.

Om få måneder er Norge sannsynligvis nesten det eneste landet i Vest-Europa som ikke er med i både NATO og EUs forsvarssamarbeid.

EU er langt fra noen perfekt union. Men Norges suverent viktigste politiske partner og marked, enten vi er medlemmer eller ikke, kommer nå til å akselerere voldsomt i grønn og fossilfri retning. Hvis Norge fortsetter å tviholde på en fossil økonomi som vår framtid, er sannsynligheten stor for at vi blir frakjørt.

Som EØS-medlemmer vil strømmen av direktiver bli stadig grønnere og stadig vanskeligere å kombinere med en olje- og gassdominert politikk. Som EU-medlemmer vil vi kunne være med å påvirke, og framfor alt kunne være med på verdens viktigste og mest nødvendige politiske endringsprosjekt.

I Europa er det den grønne bevegelsen som er den sterkeste forkjemper for å utvikle EU i grønn retning, enten det er snakk om mer offensiv klima- og naturpolitikk, eller om mer åpenhet og demokrati i Europa.

Vi har stor respekt for at EU-saken vekker sterke følelser, og har ingen problemer med å se gode motargumenter. Nettopp derfor mener vi tiden nå er inne for en ny og grundig EU-debatt, som får frem argumenter både for og mot, og som lar det norske folk avgjøre om vi skal søke medlemskap.

De siste 28 års strategi om å styre unna en av de viktigste debattene i vår tid, blir en stadig dårligere løsning.