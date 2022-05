JA TIL SLANKING: – Sannheten er at du får til mer, ikke bare fysisk og psykisk, men også intellektuelt, med en normalvektig kropp, skriver Sanna Sarromaa.

Skal vi virkelig hylle alle slags kropper?

Overvekt er helseskadelig. Det er ingen grunn å applaudere tykke kropper.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Kroppspositivistene virker å synes at det er fint å være overvektig. Det er selvsagt helt greit. Jeg respekterer dem og deres ønske om å forbli tykke.

Det blir imidlertid hakket verre når positivistene inviterer oss andre til å snakke om kropper som deres i positive ordelag. Alle kropper er gode, sier de. Men det blir som å applaudere røyking. Både overvekt og røyking er helseskadelig og dessuten livsfarlig. Hvorfor skal vi vise aksept for noe som er dødelig farlig?

Én av kroppspositivistene, Carina Elisabeth Carlsen, har i årenes løp skrevet flere kronikker der hun har fremsnakket overvekt og snakket ned slanking. Slanking er liksom noe som ikke virker, og derfor noe vi ikke skal foreta oss. Carlsen dro det så langt i sin siste kronikk i VG at hun påsto at en slank kropp hadde lite med sunnhet å gjøre.

Norge er et av landene som har hatt størst økning i forekomsten av fedme de siste årene. Det har vært en vekst på 44 prosent siden 2000, ifølge Dagens Medisin. I dag har visst 23 prosent av alle nordmenn fedme. Vi snakker altså om nær én million mennesker.

Fedme går hånd i hånd med diabetes, hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, tarmkreft, leverkreft, kreft i bukspyttkjertelen og psykiske lidelser, og koster staten Norge 68 milliarder kroner årlig. Fedme og overvekt er primærårsak til over 3200 dødsfall i året. Sykdomsbyrden utgjør den største delen av regningen med 39 milliarder kroner.

Ifølge Carlsen er det et problem at overvektige transpersoner ikke får kjønnskorrigerende behandling når de har en BMI på over 30. Hun får det til å høres ut som et kolossalt samfunnsproblem, men er ikke problemet heller de noen få transpersoner som ikke greier å slanke seg såpass at de kommer ned fra fedme til «bare» overvekt?

Mange røykere slutter på dagen når de får vite at de har kols. Hvis man virkelig har lyst til å skifte kjønn, skulle tro at slanking var det minste problemet.

Det forundrer meg hvor uimotsagt Carlsen får spre evangeliet sitt. Årsaken ligger vel i at vi som mener noe annet og sier det høyt, blir stemplet som fatshamere.

Derfor er det uhyre viktig å formidle at jeg har vært tykk selv. Det er lenge siden nå, men jeg kan fremdeles huske følelsen av å være den tykkeste i alle rom. Jeg kan erindre hvor vanskelig det var å finne klær som passet. Jeg husker hvor ydmykende det var da min mor tok meg til utallige klesbutikker for å finne finklær til skoleavslutningen. Jeg husker også den skamfulle følelsen i forbindelse med svømmetimene i kroppsøving. Vi sto på bassengkanten i badedrakter og alt var så altfor synlig og observerbart.

Og jeg husker Antti som rotet i ryggsekken min etter helsesøsters kontroll, fant helsekortet mitt og ropte til hele klassen hvor mye jeg veide. Det var 48 kilo. Vi gikk i tredje klasse.

Jeg var skolens tykkeste og jeg gjorde alt for å dekke over kiloene. Ikke med klær, men med andre egenskaper. Jeg var kanskje den tyngste, men jeg gjorde alt for å være den smarteste og morsomste også. Da kunne jeg håpe på at det var de egenskapene jeg heller ble husket for når folk snakket om meg. «Sanna, hun er jo kjempemorsom» eller «Sanna, hun er dritsmart».

Men dette var ønsketenkning. Året jeg ble født var Sanna toppnavnet blant jentebabyer i Finland. Blant alle Sannaene på skolen var jeg alltid Tjukke-Sanna, aldri Smarte-Sanna.

Fordi jeg har vært der selv, vet jeg hvor deilig det er å være normalvektig etter først å ha vært tykk hele livet. En ny verden åpner seg når kroppen ikke lenger er en hindring og når vekten ikke er det eneste folk snakker om når de snakker om deg. Det er rett og slett en frigjøring. Man kan glemme kroppen og være den man er innerst inne. Når folk snakker om meg nå, er det ingen som snakker om vekten min.

Derfor greier jeg ikke å forstå Carlsen og de andre såkalte kroppspositivistene? Hva er det å hylle der? Overvekt i seg selv gir null livsglede – tvert imot. Jeg er helt sikker på at kroppspositivistene, uansett hvor bra de har det nå, hadde fått det bedre bare de fikk slanket seg.

Vi skal selvsagt akseptere at kropper kommer i alle former og fasonger. Vi skal selvsagt ikke mobbe eller skamme noen. Jeg skriver jo ikke denne teksten fordi jeg synes at fedme er et estetisk problem. Men vi må erkjenne at fedme er et folkehelseproblem og et individuelt problem til de menneskene som veier for mye.

Vi må kunne snakke om at et normalvektig liv er et bedre liv enn et liv med overvekt. Og vi må kunne tilby dette bedre livet til de overvektige – gjennom kostholdsråd, treningsopplegg og fedmeoperasjoner.

Jeg nekter å være med på å hylle overvektige kropper. Jeg applauderer heller mennesker som tar tak i overvekten og gjør noe med den, akkurat som jeg roser folk som slutter å røyke.

Det er egentlig det som er kroppspositivisme: Denne kroppen vi har fått skal vare hele livet. Derfor bør vi ta best mulig hånd om den – ved å la være å røyke, ved å trene og ved å spise noenlunde sunt.

Sannheten er at du får til mer, ikke bare fysisk og psykisk, men også intellektuelt, med en normalvektig kropp. Bare prøv!