Kommentar

Dette snur opp ned på alt

Av Astrid Meland

PÅ FLUKT: Det blir stadig vanskeligere for Putin å hevde han har sendt «fredsbevarende styrker» inn i Ukraina. FNs høykommissær meldte mandag at over 500.000 mennesker har dratt fra Ukraina. Her fra grensen ved Siret, Romania, mandag.

Putin står igjen venneløs og isolert. Europa står mer samlet enn på lenge. Også i Norge endrer invasjonen landskapet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tyrkia stenger Bosporus for militære fartøy. Noe som er dramatisk for Putin. Tsjekkia, Italia og Østerrike tar avstand. Til og med Ungarns sterke mann Viktor Orban har snudd, og støtter nå sanksjoner.

Vladimir venneløs mister i tillegg flere av dem som på tysk kalles «Putinversteher», Putinforståer, direkte oversatt.

For det har vært mange Putin-medløperne.

I en historisk tale søndag sa Tysklands nye kansler Olaf Scholz at landet nå skal ruste opp. Andre land i NATO vil antagelig følge etter.

VIL INN I EU: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj signerte mandag et dokument hvor Ukraina ba om medlemskap i EU.

I den hjemlige debatten ser vi stemmer som Thorbjørn Jagland, som nylig kalte amerikansk etterretning for «fake» og «propaganda», ikke mener det lenger.

Lignende påstander fra den antiamerikanske venstresiden og den Trump-elskende høyresiden har også stilnet.

For Europa står samlet mot Putin.

Hadde Putin regnet med dette? Han som så ofte har klart å splitte Europa?

Nå vedtar europeiske ledere sanksjoner og våpenhjelp i ekspressfart. Norge er med, og har fraveket en over 60 år lang tradisjon.

STØTTER SANKSJONER MOT PUTINS RUSSLAND: Ungarns statsminister Viktor Orban var imot sanksjoner. Til han snudde. Det samme gjelder flere andre Putin-venner, ikke minst på ytterste høyre fløy, som er populister nok til å legge bort et upopulært ståsted.

Og det er ikke bare sikkerhetspolitikken, men også europeisk energipolitikk, miljøpolitikk og flyktningpolitikk som endres nå.

Landene står klare til å åpne sine dører for ukrainske flyktninger. Også den tidligere nevnte Orban i Ungarn.

Ingen snakker om å hjelpe dem der de er lenger. Danmark til og med, er nærområde nå.

NYSLÅTT KANSLER: Søndag holdt Olaf Scholz en bemerkelsesverdig tale der han varslet at Tyskland skal ruste opp.

På energiområdet vil ikke Europa lenger være avhengig av en uforutsigbar tyrann.

For Putin kan slå av gassen til Europa.

I EU snakkes det om å samarbeide om innkjøp og oppbygging av gasslager til neste vinter. Og at man må stå sammen, solidarisk, for å klare dette.

Dette er verst for en del fattigere land i Sentral-Europa, som Bulgaria. Men også Tyskland kan få enorme problemer om russisk gass stoppes. I dag får de rundt halvparten av gassen sin derfra.

Men likevel, etter at Putin tok Krim og gikk til krig i Øst-Ukraina, bestemte Tyskland seg for å gjøre seg mer avhengig ved å legge ned kjernekraft og bygge ny gassrørledning fra Russland.

I BOMBEROMMET: Innbyggere i Severodonetsk i kjelleren under kraftige angrep i Donetsk mandag.

Uendelig med press, mest fra USA, stoppet ikke tyskerne. Men nå, etter at Russland invaderte, bestemte den nye kansleren seg for at røret ikke skal åpnes. Kanskje blir det aldri tatt i bruk.

Også i Norge vil dyrere gass føre til at strøm bli kostbart fremover.

Men debatten om at «arvesølvet er vårt» bør stilne nå. Vi kan ikke dra til kontinentet å kreve at vi skal selge mindre strøm via utenlandskablene nå.

Måten vi løser det på er at den norske regjeringen bidrar til å betale strømregningen vår.

For i Europa kan det bli mørkt. Industri må stenge. Og dem vi handler med kan gå konkurs.

TAR IMOT FLYKTNINGER: Ukrainere på Nyugati stasjon i Budapest, Ungarn mandag.

Også miljøpolitikken har fått en brutal realitetssjekk etter konflikten med Russland.

Denne vinteren har tyskerne kjørt kullkraftverkene sine så hardt de bare kan, fordi den russiske gassen er så dyr.

Og siden kull er enda skitnere enn gass, ville mer gass vært bra for miljøet.

Den hjemlige debatten om at vi skal slutte med fossiler, bør være parkert. Det er for tidlig å fase ut gassen.

Samtidig har forkjemperne for vindmøller, solceller og fornybar strøm fått nok et argument. Europa må bygge ut mer raskere for å bli mer selvforsynt.

PÅ DEN SISTE DAGEN I FEBRUAR: Ødelagt leilighet i Severodonetsk, Donetsk. Over hele landet ser vi stor, menneskelig lidelse. Barn er drept. Biler knuses av russiske tanks. Folk gjemmer seg og ukrainer drar fra europeiske storbyer for å kjempe i Ukraina.

Det uforståelige i dette er at tyskerne fortsatt sier de skal stenge de gjenværende kjernekraftverkene sine.

Noen bør løfte den diskusjonen. Det er ikke for sent å stoppe nedstengingen av de tre siste verkene.

For kjernekraftpolitikken er i ferd med å snu i en rekke land. EU har stemplet kjernekraft som grønt.

STORE ØDELEGGELSER: Det gikk særlig hardt ut over byen Kharkiv i øst på krigens femte dag. Her en ødelagt, utbombet skole.

Før invasjonen både unnskyldte og undervurdert Europa Putin.

Det måtte enda en krig til.

Er det da riktig å forlenge lidelsene ved å sende våpen til Ukraina, som uansett vil tape for overmakten?

KYIV: Soldater og frivillige bygget skyttergraver mandag. Fra ukrainsk side meldes det om flere tusen døde russiske soldater.

Det er ulike måter å vinne på. Putin ville nok foretrukket om dette hadde gått raskt og Kyiv hadde overgitt seg.

Da kunne han skrytt av de russiske «frigjøringsstyrker» som fjernet de upopulære «narkomane nazistene» fra makten i Ukraina.

Men det kan han ikke nå.

Desto lengre tid ukrainerne står imot, jo vanskeligere blir det å bortforklare realitetene. Jo vanskeligere blir det å sette inn en lakei i Kyiv, og få til noe som ligner Hviterussland, som ikke har regjeringen sin i Minsk, men i Moskva.

Putin kan knuse motstanden brutalt. Men hvordan skal han forklare drap på sivile ukrainere han påstår de er kommet for å befri?

ODESSA: Et parkeringshus under et kjøpesenter fungerte som bomberom mandag. RMens russiske medier omtaler den «fredsbeverende operasjonen» i rosende ordelag. Motstand ytes kun av små lommer av nazister, hevdes det, mens befolkningen venter på «frigjørerne».

Det som skjer på bakken i Ukraina er avgjørende for hva som skal skje etterpå.

For hvert døgn de holder ut, jo mer svekkes Russland.

Da NATO-medlemskap kom på tale i 2008, ønsket kun et lite mindretall av den ukrainske befolkningen seg inn i forsvarsalliansen.

Men nå vil flertallet inn i NATO. Og EU.

Putins militærmakt er overlegen. Likevel ser «de-nazifiseringen» av Ukraina ut til å gå riktig dårlig for ham.