AUTOKRATIER: – Russlands krigføring i Ukraina stiller Kina overfor vanskelige valg. Uansett blir det ikke lett for de kinesiske lederne å smyge seg ut av den med æren i behold – den lille æren de ennå måtte ha, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Kina trenger et autoritært Russland

Hva skjer hvis Putin faller? Hva slags Russland får vi da? I Beijing følger alvorlige menn dramaet fra time til time.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORBJØRN FÆRØVIK, forfatter og Kina-kjenner

Vanskelige, men opplagte spørsmål melder seg mens krigen fortsetter i Ukraina. Mange kjennere av Russland har antydet at krigen kan bli Putin-regimets endelikt. I Beijing følger alvorlige menn dramaet fra time til time.

Kina kan kanskje forsone seg med et Russland uten Putin. Men kan det leve med en nabo som blir mildere, friere og mer liberal?

Kina trenger et autoritært Russland, et vidstrakt rike som kan beskytte Kinas nordlige og nordvestlige flanke mot «demokratismitte». De kinesiske kommunistpartiet har siden 1949 kjempet en nådeløs kamp mot alle Vestens påståtte onder, i første rekke våre demokratiske idealer.

Derfor ble «Beijing-våren» i 1979 avløst av en kald vinter. Av samme grunn ble de massive demonstrasjonene ti år senere nedkjempet med kuler og krutt. Demonstrantene lot seg inspirere av Mikhail Gorbatsjovs glasnost og perestroika.

Russland og Kina har en felles grense på 4200 kilometer. Det tar en knapp uke å reise med tog fra Moskva til Beijing, men veiene og stiene som forbinder de to landene, er talløse. De kinesiske ledernes verst tenkelige scenario er et ustabilt Russland som kan utløse uro i Kina. Beijing vil kunne stanse mange av impulsene med sitt tunge sensurapparat, men slett ikke alle.

Det russisk-kinesiske skjebnefellesskapet ble tydelig understreket i kommunikeet etter møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping 4. februar. Etter å ha konstatert at Russland og Kina var like demokratiske som alle andre, bare på en annen måte, tilføyde de: «Visse stater forsøker å påtvinge andre land sine egne ’demokratiske standarder’ ... Slike forsøk på hegemoni utgjør en alvorlig trussel mot global og regional fred og stabilitet.»

Det andre som opptar de kinesiske lederne, er at Russland forblir en viktig råvarebase for Kina. I en verden hvor Kinas forhold til Vesten går fra vondt til verre, blir de russiske naturressursene desto viktigere. Kina er som en stor fabrikk. Den kan bare holdes i live med stabil tilførsel av råvarer og energi. I fjor høst opplevde landet akutt energimangel i deler av landet, og produksjonen gikk i stå. Ledelsen i Beijing svarte med strenge påbud om å spare energi. I mellomtiden frøs millioner av kinesere, særlig i landets nordlige deler.

De kommende årene vil Kinas energibehov vokse til nye høyder. Tilførslene fra Russland blir en viktig brikke i dette puslespillet. Landet var i fjor Kinas nest største oljeleverandør, etter Saudi-Arabia. Halvparten av den russiske oljen føres i rør over land, resten med tankskip. Russland selger også store mengder gass til Kina og er landets tredje største gassleverandør. Mye av gassen pumpes gjennom rørnettverket «Power of Siberia», som ble tatt i bruk i 2019. Nok et nettverk, «Power of Siberia 2», er under planlegging. Fullføringen av prosjektet forutsetter økonomisk og politisk stabilitet.

Russerne eksporterer også kull så det monner til Kina. Den 18. februar, seks dager før invasjonen, kunngjorde Russland at landet i år vil forsyne Kina med 100 millioner tonn kull. Verdien av salget ble anslått til 20 milliarder amerikanske dollar. Selv om Kina har en velutviklet kullindustri, har landet behov for enda mer, i det minste inntil videre. På FNs klimakonferanse i Glasgow i fjor høst fastslo de kinesiske utsendingene at Kina vil bli mer «møkkete» før det blir renere. Derfor er det russiske kullet så viktig.

De kinesiske og russiske økonomiene er nokså komplementære. Mens Kina er blitt verdens største produsent av ferdigvarer, er russisk økonomi i stor grad basert på råvareeksport. Under sitt møte med Xi Jinping tidlig i februar lovet Putin å videreutvikle det gode råvaresamarbeidet. Det sies ofte om de kinesiske lederne at de er flinke til å tenke langsiktig. Kinas milde reaksjon på Russlands invasjon i Ukraina er et uttrykk for denne tankegangen, for uten stabil tilgang på russiske råvarer får kinesiske økonomi store problemer.

Russland er også viktig for Kinas ambisiøse Silkevei-prosjekt, kjent som «Ett belte, én vei». Prosjektet ble lansert av partisjef Xi i 2013 og har fått tilslutning fra mer enn hundre land. Formålet er å forbedre infrastrukturen mellom Asia og andre verdensdeler, ikke minst Europa. Putin var opprinnelig skeptisk til de kinesiske vyene og fryktet at Kina ville ekspandere på Russlands bekostning. I 2015 ble Putin og Xi enige om et kompromiss, et «euroasiatisk partnerskap», som tilsynelatende fjernet motsetningene.

Xi Jinpings Silkevei-drøm omfatter både Russland, de sentralasiatiske republikkene og land som Ukraina, Hviterussland og Polen. Nå, som en følge av Ukraina-krigen, kan drømmen ende som et mareritt. Med sorg og sinne ser Ukraina og Polen at Kina nekter å fordømme angrepskrigen, og Polen opplever sin største flyktningbølge siden andre verdenskrig. Begge vil nok tenke seg om før de lar seg lokke av nye kinesiske ouverturer.

Kinas utsikter blir ikke bedre av at stadig flere land uttrykker skepsis til Silkevei-prosjektet. Skepsisen skyldes i stor grad kinesernes egenrådige fremgangsmåte og tvilsomme lånebetingelser. Med krigen i Ukraina får skeptikerne nok en utfordring: På grunn av de vestlige sanksjonene og banksystemer som går i stå, kan det bli vanskelig å opprettholde fremdriften av prosjektene. Kina vil på ingen måte skrinlegge sine planer, men endringer og forsinkelser må påregnes.

Akkurat nå holder den kinesiske nasjonalforsamlingen sin vårsesjon i Beijing. Ifølge regjeringens prognose får landet en økonomisk vekst på «bare» 5,5 prosent i kommende budsjettår. Det er i så fall den laveste veksten på mange år og et betydelig tilbakeskritt sammenlignet med fjorårets vekst på 8,1 prosent. Xi Jinping fastslår at det før så utadvendte Kina er nødt til å utvikle et livskraftig hjemmemarked, og at landet totalt sett må stole mer på egne krefter. Blant annet ved å dyrke mer korn og sørge for «matsikkerhet». Signalene er ikke til å ta feil av.

Ukraina-krigen stiller Kina overfor vanskelige valg. Uansett blir det ikke lett for de kinesiske lederne å smyge seg ut av den med æren i behold – den lille æren de ennå måtte ha.