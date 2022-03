Kommentar

Dette gjør Putin enda mer forhatt

Av Astrid Meland

FLYKTER FRA RUSSERNES INVASJON: Ukrainere ved grensen i Medyka i Polen. Mer enn 660.000 ukrainere har de siste seks dagene forlatt hjemlandet opplyste FNs høykommissær for flyktninger tirsdag

Ukrainske menn sender barn og kvinner ut av hovedstaden for å kjempe hardt imot. Kan de vinne?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi er på dag seks av det russiske medier kaller «frigjøringen» av Ukraina. Flere ting tyder på at det har tatt mer tid enn Putin regnet med.

Det russiske, statseide nyhetsbyrået RIA publiserte 26. februar en melding om at Ukraina var tilbake i russiske hender. Artikkelen ble siden slettet.

Og i Kievs gater var det ingen som ønsket de russiske soldatene velkommen. Ingen jublet og viftet med flagg. Ukrainerne skjøt på dem.

Sivile og soldater har hjulpet hverandre og bygget skyttergraver i hovedstaden. Sammen har de holdt landet lenger enn mange eksperter antok.

Kan Ukraina vinne dette?

NYFØDTE TVILLINGER I BOMBEROM: Mandag sov disse brødrene i kjelleren ved Okhmadet barnesykehus sentralt i Kyiv.

Militært er det korte svaret nei, sier ekspertene. Om man teller soldater og våpen, er Ukraina underlegent.

De skal ikke kunne vinne. Med mindre noe helt uforutsett skjer.

Russerne bruker ikke hele sitt krigsmaskineri nå. De har mer på lager.

Men det er ikke bare å dure på. Flere nevner bombingen av Groznyj som et skrekkeksempel for Putin.

Noe sånt vil han forhåpentligvis ikke ha igjen.

Det var som andre verdenskrig. Russerne bombet byen flat. FN kalte hovedstaden den mest ødelagte på jordkloden.

Russland benektet å ha drept sivile i det de også den gang kalte en «spesialoperasjon». Putin sa det handlet om et sammenstøt mellom rivaliserende gjenger.

Nå er det enda verre å skru på maks og bombe Kyiv flat i den «spesialoperasjonen» Putin hevder han har gående.

For russerne er det broderfolket det er snakk om, og ikke muslimer.

At sivile dør vil gjøre Putin enda mer forhatt.

BOMBET SØNDER OG SAMMEN: Boren over Sunzha i Tsjetsjenias hovedstad Groznyj i 1995 og 2019.

Store sivile tap vil nok også øke presset på Ukrainas president om å overgi seg for å få slutt på lidelsene.

Men så langt vinner Ukraina krigen i sosiale medier.

Det takket være den ukrainske presidenten som ser ut til å gå fremst i felttoget med selfiestang.

Og det gjør han klokt i.

Putin er visstnok ikke på internett en gang. Han har fortsatt en lang rekke med fasttelefoner på kontoret sitt.

PRESIDENTEN VED FRONTEN: Dette bildet av den ukrainske presidenten ble sendt ut 17. februar. Da besøkte han soldater ikke langt fra fronten i i Donetsk. Dette var før den russiske invasjonen av Ukraina startet.

Der møter han folk rundt et så komisk svært bord at man skulle tro det trengtes høytaler for å høre hverandre.

Putins gamle statsminister Medvedev, derimot, han er på Twitter. Men han ser ikke helt ut til å ha forstått hva som fungerer i sosiale medier, og fremstår bøllete.

Samtidig ser vi varmen stråle ut av Ukrainas president, som står skulder ved skulder med sine soldater.

Slik ser det i alle fall ut i sosiale medier. PR-messig er Ukraina overlegent.

STORE BORD: Slik så det ut da Russlands president Vladimir Putin tok imot Emmanuel Macron tidligere i februar. Putin sies å være engstelig for å smittes av covid-19.

Det gjør det enda vanskeligere å se hva som er veien ut av dette for Putin nå.

For hvordan skal han klare å overta styringen med landet etter en langtrukken, hard krig hvor alle innbyggerne har vendt seg imot ham?

For det første må infrastrukturen bygges opp igjen. For det andre vil han trenge tusenvis av russiske soldater i år etter år for å slå ned motstand.

HARDE ANGREP I KHARKIV: Stillbilder fra et kamera utenfor bygningen til byadministrasjonen i Kharkiv som ble angrepet av en russisk prosjektil tirsdag morgen.

Da russerne invaderte Krim i 2014, kunne man relativt trygt reise rundt. På de ukrainske marinebasene hadde soldatene lagt ned våpnene. Russere tok over uten at mange skudd falt.

Kanskje var det slik Putin så for seg at årets invasjonen også skulle gå. Raskt og renslig. Etterpå kunne han satt inn en marionett og fått det som i gamle dager, da Ukrainas president og statsapparat var lojal mot Russland.

Men samtidig var det ikke slik da Putin invaderte Øst-Ukraina samme år. Her ble det krig. Og den krigingen har pågått de siste åtte årene.

Derfor er det vanskelig å tro at den russiske militærledelsen mente dette skulle gå raskt.

HELE FØDEAVDELINGEN I KJELLEREN: Også i Kharkiv har fødende kvinner og personalet tatt tilflukt i sykehusets kjeller.

Det er ille det som meldes i dag. Menneskerettighetsorganisasjoner hevder at russerne brukte vakuumbomber og klasebomber under angrep nordøst i landet, hvor blant annet en barnehage ble rammet.

Angrepene i Kharkiv tirsdag var også voldsomme. Sivile mål er rammet. Byen ser ut til å være omringet.

Og samtidig er den over 60 kilometer lange russiske kolonnen på vei mot Kyiv. Russlands forsvarsdepartement har advart om at de vil angripe militære mål i byen. De har oppfordret innbyggerne til å dra hjemmefra.

Det kan bety at det blir tøffere nå. At russerne vil gå hardere til verks fremover. Kanskje føler Putin seg trengt opp i et hjørne. Og det kan øke faren for enda verre brutalitet. Og en større konflikt.

Folks hjerter har han i hvert fall ikke erobret. Da er det bare rå makt igjen. Det er skummelt. For vinner han ikke dette, kan han være ferdig.