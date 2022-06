Kommentar

Brutt tillit

Av Øystein Milli

ETTERLYST: Stig Millehaugen på vei ut av Trondheim fengsel onsdag morgen.

Stig Millehaugen fikk den tilliten han har krav på. Takken var at han ikke dukket opp som han skulle. Nå er han landets mest jagede mann.

Selv de farligste av de farlige, den dobbeltdrapsdømte forvaringsfangen Millehaugen, tilhører den kategorien som skal sone sin straff med et mål om å kunne komme tilbake til samfunnet som en lovlydig borger.

Det er selve grunnprinsippet i kriminalomsorgen vår.

Norge har, sammenlignet med noen andre land, en human tilnærming til straff. Vi dømmer ikke folk til døden, ei heller til livstidsstraff – men forholder oss til en maksimumsstraff på 21 år.

Nå forekommer det, av ulike grunner, at noen sitter i fengsel livet ut, men det er unntakstilfeller. Prinsippet er tydelig: Alle skal ut. Alle skal være lovlydige. Så vet vi at noen ikke klarer det siste.

For at et slikt ideal skal kunne oppnås, må soningen ha et meningsfylt innhold. Den skal ha progresjon. Dessuten blir innsatte, selv med lange dommer, overført til fengsler med lavere risiko når den innsattes oppførsel tilsier det, og det gis permisjoner.

Alt dette er tuftet på tillit.

Tanken er at en straffedømt skal gis gode forutsetninger for å kunne komme tilbake til et vanlig liv.

Kriminalomsorgen mener det ikke gjøres ved at noen går rett fra en forvaringscelle og ut fengselsporten som en fri mann.

Det er midt i dette landskapet Stig Millehaugen befant seg da han forlot Trondheim fengsel for permisjon onsdag formiddag. Etter det VG får opplyst, har den dobbeltdrapsdømte mannen oppført seg godt og han har overholdt tidligere avtaler i forbindelse med permisjoner. Kriminalomsorgen har formodentlig ikke hatt noen grunn til å tro at Millehaugen skulle stikke av.

Manøveren får ikke bare konsekvenser når han blir innhentet. Den kan vekke frykt hos dem som har blitt rammet av hans ugjerninger. I tillegg vil den ha negative konsekvenser for alle de innsatte som har permisjon som et lyspunkt i en bokstavelig talt grå hverdag bak murene.

Millehaugens tillitsbrudd kan føre til krav om innstramminger for en hel gruppe, der langt de fleste samvittighetsfullt har forholdt seg til permisjonsreglene.

Nå er Millehaugen landets mest ettersøkte mann. Det hender at noen kommer for sent tilbake til fengselet etter en permisjon, men det er mer sjeldent at en innsatt blir borte i lang tid.

Opplysningene om at Millehaugen tok fly fra Trondheim til Oslo, kan tyde på to ting: Han hadde en plan da han forlot fengselet og han kan ha tanker om å holde seg skjult i lengre tid.

PÅ PERMISJON: Ifølge politiet er dette Stig Millehaugen på Værnes lufthavn i 12-tiden onsdag.

Så er spørsmålet om han har medhjelpere, hvor mange de er, hvor mye ressurser de eventuelt besitter og hvor gode de og Millehaugen selv er til å skjule sine spor. Politiet på sin side jobber etter flere akser for å ende dobbeltdrapsmannens flukt.

Minst én målrettet aksjon er allerede bekreftet. Foruten at bekjente av Millehaugen allerede har fått eller vi få besøk av politiet, letes det etter mulige elektroniske spor etter ham. Det er også grunn til å tro at politiets informantbehandlere jakter på ledetråder blant sine kilder.

Millehaugen er i utgangspunktet neppe farlig for herr og fru Hvermansen.

Det har han ikke vært før, og der er han neppe nå. Politiets frykt er at han – enten i en situasjon som oppstår i møte med sivile som følger etter ham, tar bilder eller på annen måte forsøker å stanse flukten eller i en pågripelsessituasjon – kan gjøre motstand.

Da kan Millehaugen være farlig. Det har han vist før.