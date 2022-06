Leder

Navigasjonsproblemer i havrommet

SIGNALBYGG: En av plantegningene av hvordan nye Ocean Space Center kommer til å se ut, på Tyholt i Trondheim.

Regjeringen snur på hælen om prestisjeprosjektet Ocean Space Centre etter blytungt press, ikke minst fra det mektige Trondheim Ap.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

«Havrommet» – ordet piper som en sjøsyk fiolin, men for regjeringen og statsministeren er nettopp havet, som rom, det nyeste kapitlet i fortellingen om Norge, slik Støre formulerte det tilbake i 2016.

Og som i andre kapitler i den nasjonale fortellingen, trengs det et signalbygg. Dette bygget har fått navnet «Ocean Space Centre», og spiller på at havet er som et verdensrom i seg selv, der svært mye ennå er uutforsket.

Ideen om Ocean Space Centre ble utviklet tidlig på 2000-tallet, og ble etter hvert selve kongstanken til teknologimiljøet i Trondheim, i nær symbiose med det mektige Trondheim Ap, den gangen med Trond Giske som mektigste figur og talisman.

Giskes våpenbror Tore O. Sandvik, stadig fylkesordfører, omtalte seg selv som «politisk støttekontakt» for prosjektet, som også ble kalt «teknologiens svar på operaen i Oslo».

Det var ikke måte på hvor stort de tenkte. Drømmen var et Snøhetta-tegnet gigantbygg med en sentral komponent plassert i det trondhjemske havrommet, nordøst for Munkholmen. Men den såkalte «ufoen», som skulle ruve som majestetisk manifestasjon av Norge som havrom-supermakt, ble fort forlatt til fordel for et mer tradisjonelt utformet bygg på Tyholt, med en noe mer realistisk prislapp.

Prestisjeprosjektet har siden blitt fremsnakket ved enhver Ap-anledning, og det marintekniske og «grønne» forskningssenteret har i dag en solid heiagjeng også i næringslivskretser, i fagbevegelsen og, forståelig nok, i forskningsmiljøene.

Derfor ble det et ramaskrik, ikke minst i Midt-Norge, da regjeringen i årets reviderte nasjonalbudsjett valgte å utsette byggingen av senteret til 2025. Blant de aller mest skuffede var Tore O. Sandvik.

«De må bare snu», lød Sandviks imperativ.

VANT FREM: Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Og det gjorde de, gitt. For hvem brøt annen pinsedags-freden andre enn fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som trommet til pressekonferanse for å meddele at, jo da, det blir trøndersk havromsenter likevel.

Regjeringen har nemlig «iverksatt tiltak for å sikre kostnadskontroll», ifølge Skjæran, vel vitende om at senteret ser ut til å bli nesten en milliard dyrere enn antatt.

Budsjettpartner SV reagerte forståelig med harme over regjeringens helt overraskende andre snuoperasjon i saken – mens forhandlingene om en budsjettavtale nærmer seg innspurt i Stortinget.

Vi skal ikke spekulere i hva som ligger bak den oppsiktsvekkende vendingen, men vinglingen i havromsenter-saken viser at regjeringen nok en gang sliter med navigasjonen, og lar seg presse til å gjøre om på upopulære beslutninger. Denne gangen ledet an av mektige Trondheim Ap.

Havvind har etter hvert blitt en av regjeringens storsatsinger, og forskningssenteret i Trondheim kan bli en viktig komponent i den videre utviklingen av Norge som havnasjon.

Men det er bekymringsfullt og lite tillitvekkende at regjeringen på svært kort tid lar seg presse til å gjennomføre et svært kostnadskrevende byggeprosjekt samtidig som norsk økonomi er på kokepunktet, og den svært uttalte ambisjonen er å dempe den offentlige pengebruken, ikke omvendt.