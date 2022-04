Kommentar

Snart fem år etter metoo er dette vanskelig å forstå

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

TIDLIG: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) ankommer forsvarsdepartementet fredags morgen.

Hun var 18. Han var 50. Han var statsråd og tidligere partileder. Hun var politisk engasjert skoleelev. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen beklager forholdet, men vil ikke være med på at han misbrukte sin posisjon. Det er ikke til å forstå.

Historien VG i dag kan fortelle om relasjonen mellom forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og den 32 år yngre kvinnen, går rett til kjernen av det metoo-oppgjøret handlet om.

Det har økt bevisstheten om hvordan makt misbrukes, og hvordan asymmetriske maktforhold kan gjøre det vanskeligere for den «svakeste» part å sette grenser.

At voksne politikere i dag ikke ser eller vil innrømme det, sier noe om hvor dype disse strukturene er og hvor krevende det er å endre dem.

Relasjonen mellom Enoksen og den unge kvinnen startet ved et sosialt treff i Nord-Norge og på en klassetur til Stortinget. Det begynte med flørtende og stadig mer seksualiserte meldinger. Det utviklet seg til å bli en fysisk seksuell relasjon over flere år.

Hun beskriver en pågående voksen mann som brukte sin makt til å pushe hennes grenser for å få det som han ville. Hun fikk til gjengjeld møte profilerte politikere, delta på møter og kjøre i statsrådsbil. Hun forteller også at han skal ha forespeilet henne sommerjobb i partiet.

Mye er beskrevet i kvinnens dagboknotater, nedtegnede sms-er, eposter og helsejournal fra psykolog og lege. Hun beskriver at hun følte seg spesiell og utvalgt som fikk hans oppmerksomhet, men var samtidig fortvilet fordi hun ikke klarte å sette grenser og han utfordret hva hun syntes var akseptabelt. Hun forteller at forholdet har preget livet hennes de siste 15 år.

Men Enoksen erkjenner ikke at dette er misbruk av posisjon eller rolle. Han omtaler selv dette som «et forhold utenfor ekteskapet», som noe han ikke skulle ha gjort og som han angrer på.

Han mener han ikke hadde noen maktposisjon over henne da hun verken var aktiv i partiet eller jobbet i departementet. Han uttaler at han ble fristet og smigret av oppmerksomheten, og at hun pushet hans grenser, like mye som han selv pushet hennes.

Da forholdet startet, var Enoksen 50 år. Han hadde da vært partileder i Senterpartiet, tidligere statsråd og stortingsrepresentant i 12 år. Han ble kort tid etter olje- og energiminister i Stoltenbergs regjering.

Det er vanskelig nok å forstå at den erfarne politikeren ikke anså relasjonen som problematisk den gang.

Men hvis du likevel gikk gjennom metoo uten å reflektere over disse hendelsene.

Hvis du ble spurt om egne erfaringer før du ble utnevnt til statsråd - og denne saken ikke streifet deg som annet enn utroskap som tilhører privatlivet.

Da er det grunn til å stille spørsmål ved vurderingsevnen. Eller om metoo rett og slett aldri ble forstått.

Enoksen har, i likhet med de andre statsrådene, vært gjennom en grundig bakgrunnssjekk. Alle skal ha blitt spurt om varsler eller om de har trakassert noen seksuelt.

Dette er en sak som går utover utroskap eller det å være litt ubevisst. Det er vanskelig å ikke se at dette er en åpenbar ubalanse i makt og posisjon som burde fått alle varsellamper til å blinke.

Derimot er det lett å forstå at dette er ubehagelig å rippe opp i og snakke om. Enoksen stiller opp og svarer på VGs spørsmål. Det står det respekt av. I en alvorlig krise i Europa er oppmerksomhet om dette det siste både forsvarsministeren og regjeringen trenger.

Det var først etter at tidligere Sp-politiker Hilde Lengali fortalte om sine opplevelser med Enoksen sist uke, at kvinnen klarte å fortelle hemmeligheten hun har båret på i 15 år.

Historien er nok et eksempel på kraften i metoo-bevegelsen. Ved at noen har gått foran og fortalt sin historie, åpner det for andre som har båret sine opplevelser alene. Ikke sjelden kjenner man på skam og skyld, eller frykt for å ikke bli trodd.

Hvorfor sa hun ikke fra før? Spørsmålet er feil. Det som ikke er til å forstå, er at Odd Roger Enoksen ikke reagerte før.

