Ikke fred i sikte

Av Per Olav Ødegård

UFORSONLIG TALE: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på pressekonferanse etter torsdagens møte med Ukrainias utenriksminister Dmytro Kuleba i Tyrkia.

Krigen i Ukraina er grufull. Den kan bli enda verre. Og det er ikke fred i sikte.

Jeg sitter igjen med en opplevelse av håpløshet etter å ha lyttet til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Jeg håper at jeg tar feil.

Lavrov møtte i dag, torsdag, den ukrainske utenriksminister Dmytro Kuleba i Tyrkia. Deretter møtte han internasjonal presse. Lavrov repeterte kjente russiske standpunkt, i tillegg til å lansere nye illevarslende påstander.

Det var ikke noe forsonende i hans uttalelser. I stedet var det uttrykk for fastlåste og fiendtlige holdninger. Det er det mest nedslående jeg har hørt siden Vladimir Putin for to uker erklærte at han hadde satt i gang en «spesiell militæroperasjonen» i Ukraina.

Det var kodeordet for en fullskala invasjonskrig mot et fredelig naboland.

STOR AVSTAND: Tyrkias utenriksminister ledet møtet i Antalya med sin russiske og ukrainske kollega på hver side av rommet.

Forventningene var lave til det første russisk-ukrainske utenriksministermøtet siden krigsutbruddet. Men det var et håp om at dette første møte på høyt politisk nivå kunne bli starten på en prosess, noe som ledet til våpenhvile og forhandlinger om en politisk løsning.

Hvis det finnes et diplomatisk spor er det vanskelig å få øye på en farbar vei etter samtalen i Antalya. Det eneste måtte være at Lavrov holdt døren åpen for et mulig møte mellom Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj har sagt at han er villig til å ta skritt for å stanse krigen, men da han trenger han å snakke direkte med Putin.

Noe av det mest opprørende etter møtet i Tyrkia var at Lavrov fortsetter å benekte det alle kan se. Han påsto ved en anledning at Russland ikke har angrepet Ukraina.

Da er det heller ikke betryggende når Lavrov sier at Russland ikke har tenkt å angripe andre land. Og for øvrig går den militære operasjonen etter planen, ifølge utenriksministeren.

Lavrov fremstiller Russland som et offer. Ingen har hørt på oss, som han sa. Ifølge ham har vestlige land brukt Ukraina for å true Russland. Nå påstår han at Ukraina, med amerikansk hjelp, har hemmelige laboratorier for utvikling av biologiske våpen på ukrainsk jord.

USA kaller påstandene absurde og advarer om at slike russiske påstander kan bli brukt i en «falskt flagg» – operasjon, altså gi et russisk påskudd for et angrep. Det er virkelig et skremmende perspektiv.

Kuleba ønsket etablering av humanitære korridorer og 24 timers våpenhvile. Men halvannen time med diskusjonen ga ikke de ønskede resultater, ifølge ham. Han mener at de russiske kravene innebærer at Ukraina kapitulerer, noe han sier ikke vil skje.

BA OM VÅPENHVILE: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba om 24 timers våpenhvile.

Kulebas inntrykk er at Russland vil fortsette aggresjonen mot Ukraina.

De russiske styrkene har møtt hard motstand i krigens første to uker. Det er grunn til å frykte at motgangen vil føre til at de russiske angrepene blir intensivert i de kommende dager og uker.

Det vil uvilkårlig medføre enda større lidelser for sivilbefolkningen, som for eksempel rakettangrepet mot et sykehus med en fødeavdeling i Mariupol denne uken. Men i Lavrovs versjon var det enda en falsk nyhet.

Lavrov var angivelig heller ikke interessert i å snakke om Kulebas forslag om ukrainsk nøytralitet, støttet opp av sikkerhetsgarantier fra andre land. Det burde vært et samtaletema, ettersom et av Russlands krav er at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

Selv om frontene er harde kan man, med litt velvilje, se tegn til bevegelse.

Ukraina er villig til å diskutere nøytralitet og status for opprørskontrollerte områder. Russland er tilsynelatende ikke lenger like opptatt av kravet om et regimeskifte i Kyiv. I beste fall blir det tidkrevende og vanskelig å bygge bro over motsetningene.

Det avgjørende spørsmål er hva Putin velger.

Vil han søke en løsning nå, uten å få innfridd alle sine krav? Eller vil han fortsette krigføringen, med påfølgende store tap på både ukrainsk og russisk side? Det var vanskelig å forstå hva Putin ville oppnå med å gå til krig. Det er like vanskelig å forestille seg hvordan han ser for seg at dette skal ende.

Lavrovs opptreden i Tyrkia ga dessverre ingen grunn til optimisme.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu var vertskap for samtalene i Antalya. Han sa etterpå at ingen kunne forvente mirakler etter bare ett møte, men at dette var en viktig begynnelse.

– Møtet var ekstremt sivilisert, sa Cavusoglu.

Invasjonskrigen i Ukraina er et brutalt uttrykk for det stikk motsatte.