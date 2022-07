DYRENE INGEN VIL HA: – Nordmenn klarer rett og slett ikke å ta godt nok vare på dyrene sine på egenhånd, skriver kronikkforfatteren.

Hvor er krisepakken til dyrene?

Strømstøtte står det skrevet mye om i nyhetene. Samtidig sprenges kapasiteten hos Dyrebeskyttelsen og andre som omplasserer familiedyrene ingen lenger vil ha. Hvor er dyras ekstra støtteordninger i krisen?

BETTINA ANNABELLE STEEN, kommunikasjonsrådgiver og dyreaktivist

Mange nordmenn skaffet seg familiedyr under pandemien, og nå som sommeren er her blir mange av de dumpet.

Forsvarsløse små slippes løs i naturen, settes utenfor flyplasser, eller dumpes på trappene til frivillige dyreorganisasjoner som med tungt hjerte må takke nei til å ta imot flere uønskede.

Det var regjeringen som beordret oss til å holde oss inne under pandemien, men det samme organet gjør lite for å bøte på konsekvensene nedstengingen har på familiedyra våre.

I Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. NRK skriver at Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø får opptil tre forespørsler daglig fra folk som vil kvitte seg med dyrene sine.

Det er vår impuls og ansvarsløshet som står bak disse tallene. Det er pinlig statistikk for et land som pryder seg med god dyrevelferd. Det er forventet at den dystre statistikken vil øke i årene fremover.

Nordmenn klarer rett og slett ikke å ta godt nok vare på dyrene sine på egenhånd. Vi trenger hjelp.

Når jeg blar meg gjennom de forskjellige temaene på regjeringen.no, ser jeg ingen kategori for «dyrevelferd». Per dags dato finnes det ingen offentlig hjelp for hjemløse dyr. Vi har ingen statlig dyrevernmyndighet som tar ansvar for deres velferd. Denne jobben er det frivillige organisasjoner som gjør.

Røykeloven er stort sett ansett som en suksess. Det er langt færre som starter med røyking i dag, enn før loven inntraff. Vi vet at regulering er effektivt. Derfor må myndighetene ta ansvar og få på plass streng regulering rundt familiedyr.

Hvordan kan dette gjøres i praksis? Blant annet ved å allokere ressurser til dyrevernstiltak som dyrepoliti, og sikre mer støtte til frivillige organisasjoner. Myndighetene må innføre lovpålagt ID-merking av alle familiedyr. Det bør være langt strengere krav til avl, og lovpålagt kastrering av katt og kanin.

Hvis vi vil være best i klassen, bør myndighetene også lage en sertifikats-ordning for de som ønsker å påta seg ansvaret det er å eie dyr. Norge bør innføre obligatoriske undervisningsklasser der man lærer om dyrs naturlige atferd og hvordan man best tar vare på dem. Og vi må jobbe langsiktig før å øke statusen til katter.

Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet skal samarbeide med andre departement om å legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd. Den kommer ikke før til neste år, men opprinnelig var den satt til 2024.

Det er på høy tid at vi prioriterer dyrevelferd i Norge.

Men mens vi venter på stortingsmeldingen, lider mange av familiedyrene våre.

Siden regjeringen pålegger frivillige organisasjoner å ta vare på dyrene, er det minste de kan gjøre å tilby de krisepakker som sikrer god drift og hjelp til de som trenger det aller mest.

Og til dere som dumper dyra deres - ta dere sammen.