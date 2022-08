FOR FÅ?: – Bussnæringen tilbyr 1000 nye arbeidsplasser årlig. Gjerne til bussjåfører med godt humør, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Bussjåførenes humør

VG hadde 30.7 en velskrevet kommentar om mangelen på bussjåfører. Den fortjener imidlertid en replikk fra bussnæringens side.

JOFRI LUNDE, næringspolitisk sjef, NHO Transport

JON H. STORDRANGE, administrerende direktør, NHO Transport

Det hevdes i kommentaren at unge ikke vil bli bussjåfører. Erfaringer viser dog at mange unge starter som godssjåfører, men går over til buss etter noen år for å få mer forutsigbare og regulerte lønns- og arbeidsvilkår.

I tillegg tar en del 30–40 åringer fra andre næringer bussjåførutdanning når et jobbskifte er nødvendig eller ønskelig.

Deltidsstillinger trekkes i kommentaren frem som årsak til rekrutteringssituasjonen.

Dette er primært en utfordring i distriktene med mye skolekjøring. Løsningen er at busselskapene via anbud får utføre andre tjenester i "ledige timer". Bestillingstransport er mest nærliggende, for eksempel minibusstransport av eldre til legebesøk eller seniorsentre.

Årslønnen for bussjåfører ligger på 500.000. Anbudene legger ikke bare vekt på pris. Kvalitet og miljø er også viktige i kontraktene, og sistnevnte krav har medført at Norge er langt fremme i bruken av elbusser.

Ifølge regelverket kan en turbuss fra et EU-land operere midlertidig i et annet EU-land. Denne kabotasjevirksomheten er den største utfordringen for norske aktører, og her må politikerne ta ansvar.

Konkurransen fra utenlandske turbusser er nemlig basert på ulike vilkår. I tillegg har pandemien vært svært krevende. Antall norskregistrerte turbusser er redusert fra 2.623 til 1.162 de siste 10 årene.

Næringen har gjentatte ganger advart om konsekvensene for norsk beredskap, og i sommer var det umulig å få tak i busser ved akutte togstans. Løsningen er å innføre samme klare kabotasjeregler som for godsnæringen. Det har danske politikere allerede gjort.

Bussnæringen tilbyr 1000 nye arbeidsplasser årlig. Gjerne til bussjåfører med godt humør.