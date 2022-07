Leder

Endelig!

STREIKEN OVER: Femten streikedager og seks intense forhandlingsdager tok det - nå er det endelig klart at pilotstreiken i SAS avsluttes.

Endelig er SAS-streiken slutt. Strandede turister kommer seg endelig hjem. Og feriehungrige nordmenn kan komme seg ut i verden igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vi kan ikke huske en tilsvarende fastlåst situasjon i norsk arbeidsliv som den vi har sett mellom piloter og SAS-ledelsen denne sommeren.

Dette har handlet om mer enn uenighet mellom to parter.

Det har ligget en eim av gjensidig mistro og mistillit over det hele.

Meklingens varighet taler sitt tydelige språk. Det samme gjør tonen mellom SAS-ledelsen og de fagorganiserte.

Her har det hverken vært tegn til forsoning eller utstrakte hender - ikke fra noen av partene.

SAS-toppsjef Anko Van der Werff har ikke gjort situasjonen enklere med sin oppførsel. Vi har sjelden sett en mer umusikalsk leder under en arbeidskonflikt.

Han synes ikke å ha forstått hvem han snakker til og med - enten det gjelder hans egne ansatte, eller SAS sine kunder.

For utenforstående har det ikke vært lett å vite hvem som har mest skyld i at konflikten ikke har blitt løst tidligere.

Men i en så fastlåst konflikt som dette bærer begge parter et ansvar.

Streiken har uansett skadet SAS. Og ikke bare SAS.

Denne sommeren kan ha skadet vår tillit til flyfart generelt. Først streiket flymekanikere. Deretter fikk vi pilotstreik i SAS.

Alt dette på toppen av forsinkelser og mangler som følge av to år med pandemi.

Vi har vært vant til at flyene går når de skal. At vi kan bestille en ferietur eller en forretningsreise i tillit til at vi kommer frem dit vi skal.

Er det forsinkelser eller kanselleringer, har flyselskapene som regel gjort sitt ytterste for å hjelpe oss frem til reisemålet.

Vi har sjelden måttet ta høyde for at reisen rett og slett ikke blir noe av.

Frem til denne sommeren.

Hundretusener av nordmenn har fått sine ferier ødelagt, eller sterkt redusert.

Folk som på grunn av pandemien ikke har sett familiemedlemmer i utlandet på lang tid, har fått avlyst sine lenge planlagte besøk. Kjærestepar har måttet utsette etterlengtede møter. Drømmer har gått i knas.

I løpet av kort tid kan SAS-flyene være på vingene igjen.

Det vil ta lenger tid å gjenopprette tilliten til selskapet. Mye lenger tid.

Ferierende nordmenn har betalt en høy pris for denne streiken.

Men den aller største regningen er det selskapet selv som kan få.