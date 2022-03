Kommentar

Trusler, sjikane og kupp. Byen er selvsagt Bergen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Politisk bråk virker å være en tilstand mer enn et unntak i Bergen. Nå er det Bergen Senterparti som sprenger desibelnivået i byen. Som alt annet i bergenspolitikken virker bybanen å være roten til alt ondt

Senterpartister som kaller hverandre «Quisling». Trusler om ekskludering og nedleggelse av lokallag. Påstander om sensur og debatt-nekt. Bergenserne kan drama. Det mangler bare et kuppforsøk i Høyre.

Politisk bråk virker å være en tilstand mer enn et unntak i Bergen. Nå er det Bergen Senterparti som sprenger desibelnivået i byen. Et medlemsmøte mandag kveld endte i heftig krangel om avisoppslag og politiske prosesser.

Bystyremedlem og tidligere statssekretær Hege Solbakken fortalte ifølge Bergensavisen at partikolleger ble kalt «Quisling» når de ikke stemte slik flertallet ville. Og det er ikke bra, la hun til.

Det må være tidenes underdrivelse. Når de kaller hverandre «Quisling», bitrere blir det ikke.

Men hva er det egentlig de krangler om?

Som alt annet i bergenspolitikken virker bybanen å være roten til alt ondt.

Uroen toppet seg før jul da bystyrepolitikerne Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen brøt ut fra gruppen og stemte for å legge bybanen over Bryggen. De andre ville legge bybanen i tunnel.

På den måten reddet de skinnet til Ap-byrådet ledet av Roger Valhammer, som hadde kastet kortene bare uker tidligere. Da ble byrådet nedstemt til fordel for å legge bybanen i tunnel, men Sp-utbryterne (og en fra Rødt) som snudde sikret altså flertall for at bybanen skulle gå over Bryggen.

Siden da har bystyregruppen på fem personer i praksis fungert som to forskjellige parti. De stemmer ulikt, og de personlige relasjonene er mildt sagt kjølige.

Det har lenge vært krav om at Tungesvik må ekskluderes. Partiveteranen og den tidligere statssekretæren blir ifølge Bergens Tidende blant annet beskyldt for splittelse og sjikane.

Tungesviks støttespillere har på sin side bedt fylkesstyret frata partikolleger verv. Han hevder han har tatt opp alt internt, men blir møtt med sensur og debatt-nekt.

Senterpartiets bystyrepolitiker Steinulf Tungesvik står på den ene siden i det dypt splittede lokalpartiet.

Fylkesledelsen har prøvd seg som fredsmeglere, men har sett seg lei av krangling, sykemeldinger og politisk strid. Bergen Sp har nå fått frist til 1. mai for å skaffe til veie en plan for hvordan de skal ordne opp internt. Hvis ikke trues det med «ytterligere organisatoriske grep».

Det vil i så fall ikke være noe nytt. I 2019 ble Bergen Frp tvangsnedlagt på grunn av indre strid. Nå er de i ferd med å gjenoppstå og melder selv om en ny start. Så gjenstår det å se hvor frisk den blir.

Men alt har en tendens til å henge sammen med alt. Flere av Frps tidligere medlemmer, deriblant en som ble ekskludert, har meldt overgang til nettopp Senterpartiet.

Kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt, har tidligere skrevet at bybanen har satt konflikten på spissen, men man også kan se ideologiske skiller mellom de to fløyene. Tungesvik står sterkt på rødgrønn side, mens både ungdomspartiet og flere av de eldre, nyinnmeldte står på en mer borgerlig linje.

I tillegg er tilliten brutt, og det er folk som virkelig ikke klarer å samarbeide. Det er for så vidt noe man ser i politiske konflikter. Når de får vokse seg store og bitre nok, er det nesten umulig for utenforstående å forstå hva de egentlig krangler om.

Tjeldflåt viser også til at partiet har hatt stor medlemsvekst og «mye rart har kommet flygende», som det heter i den kjente fjøslyktanalogien i Frp.

Også det er velkjent i politikken. Når partier vokser kraftig på kort tid, samler man folk med svært ulikt ståsted. Da er det krevende å holde seg samlet. Både MDG og Folkeaksjonen Nei til Bompenger har slitt med det samme.

I motsetning til Frp, som har alle tenkelige og utenkelige verktøy for å stagge vanskelig partimedlemmer og kranglevorne lokallag, har ikke Sp like mange verktøy i sine vedtekter. Nå har fylkeslederen innstendig bedt begge parter om å «belite seg». Og det er slett ikke noe kompliment til den politiske kulturen i Bergen at dette er det andre lokallaget som trues med nedleggelse mens moderpartiet sitter i regjering.

Høyres gruppeleder Harald Victor Hove

Vanligvis er det Høyre som scorer høyest på den bergenske bråk og konflikt-skalaen. Og det skulle tatt seg ut om de ikke leverte.

Ifølge BT er det et kupp på gang i Bergen Høyre. Før nominasjonsprosessen for alvor er i gang, har tre lokallag vraket partiets gruppeleder Harald Victor Hove. Om det bare dreier seg om vådeskudd og løskrutt, eller et reelt kuppforsøk, er tidlig å si.

Det kan jo hende at noen faktisk vil belite seg.

