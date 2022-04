GJORDE IKKE NOK: – Putins inntog i Ukraina kunne sannsynligvis vært stanset før 24. februar. Etter det var den døren stengt, hevder kronikkforfatteren. Her er fra møtet mellom Putin og Tysklands kansler Olaf Scholz 16. februar.

Debatt

Ukraina – en militær bragd og en diplomatisk fadese

For det som skjer i Ukraina er en internasjonal diplomatisk fadese av betydelige proporsjoner – og som vi kommer til å bære med oss i uoverskuelig fremtid.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDRÉ MUNDAL, tidligere offiser i Hæren og diplomat i utenrikstjenesten

De europeiske og amerikanske sanksjonene mot Russland omtales fra flere hold som en suksesshistorie i europeisk og transatlantisk samhold. Fordi de er uovertrufne i omfang. Men hvis dette på noen måte er en slags internasjonal diplomatisk suksesshistorie, hvorfor er resultatet da en historisk farlig krig i Europa, med titusener drepte sivile, et utbombet land og en traumatisert befolkning som daglig lever med henrettelser, voldtekter, barnedrap og massegraver?

Har vi virkelig så lave forventninger til internasjonalt diplomati at et glimt av samhold i Europa er noe å lovprise? Fordi Europa og USA har klart å bli enige om at ja, Putin er en skurk. Hvor vanskelig kan det egentlig være å komme til en slik konklusjon?

Vel, historien viser at det er vanskelig, veldig vanskelig. For i det utenrikspolitiske universet er det gjerne slik at en kan få til et noenlunde sterkt språk og tiltak på mindre sensitive tema, mens sterkt språk og tiltak på konfliktfylte områder sjelden passerer. Og det å få stater til å bli enige om ting som vil ha en økonomisk kostnad, er spesielt krevende. Slik som sanksjoner mot Russland.

Men at det er vanskelig er ingen unnskyldning. For umulig er det ikke. Og i det mulige, ligger også at krigen i Ukraina kunne vært unngått. Men utøvelsen av internasjonalt diplomati er som regel responsivt, bakoverlent og risikoaverst i sin kultur. Og da hjelper det heller ikke at utenrikstjenestene, som skal fore politikerne med informasjon og handlingsrom, ofte er tilsvarende lite fremoverlent, lite kreative, og svært lite risikovillige. Inkludert det norske.

Disse institusjonene, som først og fremst skal ivareta statens interesser, tar gjerne lite hensyn til det problem at fangens dilemma dikterer at den risiko en ikke velger å ta for seg selv, ofte blir til økt risiko for alle, og dermed også en selv. En akkumulert risiko som til slutt, nettopp, lander hos soldaten.

Det viktigste for norsk diplomati er å forsvare det internasjonale systemet. Noe som i seg selv gjerne er viktigere enn løsningen. Fordi løsningen også er systemet. Det er på en måte prisverdig og idiotisk på en og samme tid. Prisverdig fordi en har virkelig tatt et valg om hva som er viktigst. Idiotisk fordi en står last og brast ved systemet selv de gangene det absolutt ikke fungerer i det hele tatt.

Selv fant jeg veien til diplomatiet etter en karriere som offiser i den norske Hær. En karriere som kulminerte i ett år i Kosovo som offiser i den Norske NATO-styrken – hvor Dag Hammerskjolds «Peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it» ble en realitet og ikke et sitat. Hva var den politiske foranledningen til at tusener av soldater var satt i en situasjon hvor de skulle løse et oppdrag de ikke hadde verktøy til å løse? Svaret fant jeg etter overgang til diplomatiet. Og det er ikke særlig lystig.

For det som skjer i Ukraina er en internasjonal diplomatisk fadese av betydelige proporsjoner – og som vi kommer til å bære med oss i uoverskuelig fremtid.

Putins inntog i Ukraina kunne sannsynligvis vært stanset før 24. februar. Etter det var den døren stengt. For når Putin først hadde iverksatt, kunne han ikke snu. Den svake starten på sanksjonene, og dernest den trinnvise tilnærmingen, gjorde bare at det hullet Putin har gravd innen kostnaden var klargjort ble så dypt at det ikke er mulig for ham å komme seg ut igjen.

Det kan kanskje ha en signaleffekt mot neste potensielle krigslystne diktator, men ikke denne. Til det var det for lite, for sent.

Den eneste sjansen Vesten hadde var å legge absolutt all respons på en invasjon på bordet før Putin gikk til verks. Inklusive olje og gass. Da kunne Putin hatt muligheten til å si at han aldri hadde noen tanke om å invadere Ukraina, å gi seg med stoltheten i behold.

Etterpåklokskap, ja, kanskje det. Men ved neste korsvei, forsøk heller «alt sammen med en gang», fremfor «minst mulig senest mulig». Så kanskje vi ha en sjanse.

Men der det internasjonalt diplomati har feilet har det ukrainske militæret overtatt med enorm vilje og kraft. Og det er en krig ukrainske soldater kjemper for deg og meg og hver eneste europeer. I en slik situasjon kan vi ikke tillate oss å vurdere hvorvidt vi skal gi dem våpen, men sende det vi kan så fort vi kan.

I så måte er det godt å se at Norske myndigheter omsider har kommet på banen for alvor. Med nylige leveranser av luftvern og tydelige signaler fra Statsminister Støre om at mer kommer.

Og hvis du nå er en av dem som tenker at det eneste målet som bør oppnås er å unngå atomkrig, og at Vesten dermed har lykkes så langt, så vil jeg gratulere deg med uforvarende å bli Putins gissel. Det liberale vestlige demokratiet ble ikke vunnet uten risiko, og det kommer heller ikke til å bli bevart uten risiko.

Menneskehetens fremtidige historie skrives egentlig bare ut fra ett eneste enkelt prinsipp: De som vil noe bra for verden må ta minst like mye risiko som dem som vil verden vondt. Enklere, og vanskeligere, er det ikke.

Men at internasjonalt diplomati har feilet i å hindre denne krigen i å finne sted, betyr ikke at det internasjonale systemet ikke har sin verdi, selvsagt. Men en må forstå hva det er og hva det kan gjøre, og enda viktige; hva det IKKE er og hva det IKKE kan gjøre. For det internasjonale systemet, med alle dets svakheter er dessverre det vi har.

Og det må vi vokte, uansett. Men det er fortsatt staten som rår. Og som vi alle vet, stater ledes ofte av enkeltmennesker, og enkeltmennesker er volatile saker.

Derfor er svaret jeg fant i diplomatiet etter en militær karriere ganske opplagt: Soldater kommer til å fortsette å måtte kjempe krigene internasjonalt diplomati ikke risikerte nok til å stanse med andre midler. Derfor er et sterkt forsvar ikke et valg, men en plikt.

Men det er ikke bare utdannelsen av soldater vi trenger. Vi trenger kanskje først og fremst selve dannelsen. Norske kvinner og menn som lærer disiplin og verdier, det å sette andre først. Det å ofre. Det å bite tennene sammen og sloss for det du tror på, til fanden tar deg.

For er det noe vi ser i Ukraina, så er det at vilje slår betraktelig hardere enn kuler og krutt.

Derfor må vi satse mer på Forsvaret. Vi må ha et forsvar som i seg selv gir et signal om at et angrep på Norge vil koste. Var det mulig, burde vi grunnlovsfestet at minimum to prosent av statsbudsjettet alltid skal gå til forsvar, slik at ikke fremtidige politikere kan bli fristet til å tappe midler fra forsvarsbudsjettet i en tid hvor verden tilsynelatende ser fredelig ut.

For verden består av mennesker, og mennesker er bare fredelige, inntil de ikke er det lenger.