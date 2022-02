KRIG I EUROPA: – Det er helt naturlig at mange barn blir redde nå. Det viktigste du kan gjøre er å sette deg ned og snakke med barnet ditt, skriver Signe Horn.

Snakk med barna om krigen

Torsdag våknet også mange av barna våre til den grusomme nyheten om Russlands angrep på Ukraina.

SIGNE HORN, generalsekretær, Voksne for Barn

Dette er ikke en situasjon hvor du som forelder kan regne med at barnet ditt ikke får med seg hva som skjer. De aller fleste barn vil snappe opp bruddstykker og bilder gjennom nyheter, sosiale medier, samtaler de overhører eller andre kanaler.

Det de vil få med seg, kan være svært skremmende. Det er store bokstaver og truende bilder, og det er voksne som snakker i et språk preget av alvor og forferdelse. Det er helt naturlig at mange barn blir redde nå.

Det viktigste du kan gjøre er å sette deg ned og snakke med barnet ditt. Lytt til hva barnet føler. Barn trenger å vite at det er helt ok å være redd. Da blir det også lettere for barnet å komme til deg og snakke om det, heller enn å stenge frykten inne i seg selv.

Samtidig kan du hjelpe barnet ditt med å forstå situasjonen. Det er mye bedre at du gir barnet ditt nøktern informasjon tilpasset aldersnivå enn at barnet er helt overlatt til sin egen forståelse. Det kan blant annet være vanskelig for barnet å vurdere hva dette kan bety for hen. Barn mangler ofte informasjonen til å tolke slike hendelser, og kan oppleve uforutsigbarhet for egen trygghet. Hvis barnet ditt for eksempel er veldig redd for at det skal bli krig i Norge, er det naturlig å berolige barnet med at det er svært liten sjanse for at det skjer. Russland har aldri angrepet Norge, og Norge har hatt fred og trygghet lenge.

Så er det viktig at også barn opplever håp. Du kan fortelle at mange voksne nå jobber for å stanse det som skjer i Ukraina.

Samtidig som vi må passe på våre egne barn disse dystre dagene, går tankene til alle foreldrene i Ukraina som nå frykter for sin egen og sine barns fremtid. De går til barna i Ukraina som lever i frykt for hvordan krigshandlingene kan ramme dem, til barna som vil miste fedre og mødre til krigen, og til barna som selv ikke vil få vokse opp.