Modellstaten Transnistria

Transnistria er langt unna å vera ein utopi. Men når det gjeld russisk politikk andsynes tidlegare sovjetstatar er utbrytarstaten likevel noko av ein modell.

– Dei såkalla utbrytarrepublikkane er ikkje viktige i seg sjølv, men som verktøy for å halda større område innanfor russisk interessesfære, skriv kronikkforfattaren. Biletet er frå Tiraspol i «republikken» Transnistria.

ØYVIND STRAUMEN, forfattar og frilansjournalist

Ifølgje moldovske myndigheiter forlèt du aldri Moldova om du dreg frå hovudstaden Chișinău til Tiraspol. I røynda kryssar du likevel det som på alle måtar vert opplevd som ei grense, ja, langt meir som ei grense enn dei du kryssar innanfor EØS-området.

Det er grensevaktar der. Det er passkontroll. Og så snart du har passert grensa legg du snart også merke til noko anna: Dei kyrilliske bokstavane tek nesten heilt over for det latinske alfabetet. Du har kryssa inn i det som de facto er ein sjølvstendig stat, ein stat med det tungvinte namnet Prydnistrovska Moldavska Respublika (PMR), men som internasjonalt er kjend som Transnistria.

Moldovsk – i røynda mest eit anna namn på rumensk – er rett nok offisielt språk også der, men russisk dominerer, og også rumensken vert skrive med kyrilliske bokstavar, akkurat som det var under sovjettida.

Det er ikkje det einaste som leier tankane i den retninga. Nasjonsforsamlinga heiter verkhovny sovjet, det øvste sovjet, og utanfor står det ei statue av Lenin på ei høg søyle.

På motsett side av gata finn du eit lite ortodoks kapell og eit minnesmerke over dei falne i Transnistria sin uavhengigheitskrig først på 1990-talet. Då eg vitja landet våren 2018 hang det dessutan ein gigantisk reklameplakat like i nærleiken, pryda med den transnistriske våpenskjoldet, eit våpenskjold som viser vindruer, men også både den raude stjerna; og hammaren og sigda.

Sidan 1990, etter ein russisk intervensjon i ein kortvarig krig, har Transnistria i praksis vore uavhengig: dei har sitt eige statsapparat, sin eigen hær, sitt eige flagg (til forveksling likt den moldovske sovjetrepublikken sitt flagg) og sin eigen valuta, dei transnistriske rublane. I dag bur det kanskje 350.000 menneske der, i eit land som ifølgje omverda ikkje finst, og som ved fyrste augnekast kan stå fram som ein slags rest av Sovjetunionen, ein stad der tida har stått stille.

Det er ikkje eigentleg slik. Kommunismen er meir til stades i form av staffasje enn i form av politikk. Ein av samanhengane det latinske alfabetet faktisk dukkar opp i Transnistria kan tena som illustrasjon. I logoen til supermarknadskjeda Sheriff dukkar dei opp. Namnet skal skriva seg frå verksemda vart starta av to tidlegare KGB-offiserar, der den eine skal ha hatt nettopp Sheriff som tilnamn blant kollegaene i den sovjetrussiske etterretningstenesta.

I dag eig Sheriff ei lang rekkje ulike verksemder, inkludert eit fotballag som i september 2021 sjokkerte med å vinna mot Real Madrid i Champions League. På bortebane. Då skåra den luxemburgske spelaren Sébastien Thill det avgjerande målet. I Transnistria skårar Sheriff-sjefen Viktor Gusjan stadig vekk på andre felt: – Han er den som har mest påverknad her, både politisk og økonomisk, sa den lokale politiske analytikaren Anatoly Dirun, sjølv tidlegare parlamentarikar i landet, i eit intervju med France24 i fjor haust.

Transnistria er meir prega av oligarki enn av kommunisme, trass både hammar og sigd.

Samstundes er det liten tvil om at den transnistriske statsdanninga ikkje hadde eksistert utan russisk støtte, ikkje utan russiske «fredsbevarande» styrker, ikkje utan russiske pengar, ikkje utan russisk gass, ikkje utan russisk makt.

I etterkant av mitt besøk i nestenlandet var eg i kontakt med Alexandra Telpis, som arbeidde i ein NGO i landet, og som er på alder med den transnistriske republikken sjølv. «Om du lever her heile livet, vert du vand til det», sa ho, «Vand til å sjå panservogner, vand til å ha fleire statsborgarskap, vand til å sjå på utvandring som den einaste mogelegheita for framtida». Ho sa også at uansett kva som skjer med Transnistria – reel sjølvstende, gjenforeining med Moldova eller noko anna – så vil det vera eit resultat av stormaktsspel. «Det er ikkje her Transnistria si framtid vert avgjort».

Det er her Transnistria som modell dukkar opp. Den oppskrifta Russland følgjer i det austlege Ukraina har dei langt på veg følgt før.

Då Sovjetunionen fall gjorde såkalla «frosne konfliktar» seg gjeldande fleire stader i det tidlegare samveldet: i Nagorno-Karabakh, fleire stader i Georgia, og altså i Moldova. Der er Transnistria er eit nyttig verktøy for å leggja press på Chișinău, påpeiker den polske statsvitaren Agnieszka Aleksandra Miarka i ein artikkel i Journal of Strategic Security. Ei slik eining inne i Moldova, med sterke koplingar til Russland, medfører at moldovske politikarar må ta omsyn til Moskva sine haldningar når det gjeld moldovsk politikk på den internasjonale arenaen.

Det same er ganske openbert noko av poenget med den russiske støtta til utbrytarrepublikkar i austukrainske Donetsk og Luhansk, og no krigshandlingar over heile Ukraina. Det er eit kynisk russisk spel som skal syta for at heller ikkje ukrainarar skal få avgjera framtida si på eiga hand.

Utbrytarrepublikkane er ikkje viktige i seg sjølv, men som verktøy for å halda større område innanfor russisk interessesfære.