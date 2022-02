MANNEN: – En politikk for trygge jobber og en god psykisk helse for gutter og menn gir større sjanse for trygge relasjoner og tryggere oppvekstsvilkår for barn og unge, skriver forfatterne.

Trygge menn gir trygge samfunn

Det finnes utfordringer som holder menn nede. Her er tre tiltak for å løfte dem opp.

RICHARD STOREVIK, leder for Fellesforbundets avdeling 5

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

Oslos byrådsleder skrev for noen dager siden at også gutter og menn også kan være en utsatt gruppe. Det er vi helt enige i. Gutter er ikke bare problemer. Menn har også problemer, og mange av dem er alvorlige. Det er problemer som kan gå på liv og helse løs for den enkelte, men det er også sprengstoff for samfunnet. Ensomme, arbeidsledige og ustabile menn kan være en trussel for både seg selv og andre.

Vi mener at en politikk for å ta tak i menns problemer bør bygge på arbeiderbevegelsens ideer om fellesskap og solidaritet. Venstresiden har spilt en historisk rolle for å løfte alle som havner utenfor. Det må også gjelde gutter og menn som sliter.

Det er derimot ikke nok med nye prater om menns følelser og mannsrollens utvikling. Også menns utfordringer trenger konkrete politiske løsninger. Vi mener et løft for arbeidslivet, for psykisk helse og en ny og sosial rusreform er et godt sted å starte.

For det første trenger vi et mannsperspektiv på arbeidslivet. Det er sikkert vel og bra hvis flere menn velger prestisjeutdanninger på universitetet. Men situasjonen er at svært mange velger tradisjonelt og jobber innenfor sektorer som bygg- og anlegg, og i industrien. De fortjener en jobb og gå til, og et anstendig arbeidsliv. Vi kan ikke bygge likestillingspolitikk på illusjoner om et helt annet arbeidsliv enn det vi har.

Dette perspektivet bør blant annet energikommisjonen ta med seg i sitt arbeid når de skal meisle ut energipolitikk for fremtiden. Når prisene på strøm er høye, gir det riktignok klingende mynt i statskassen, men det er dårlig nytt for menns jobber i industrien. Om vi derimot heller legger en offensiv plan for industrialisering og videreforedling av kraftressursene, vil det bety mer enn bare en jobb å gå til for mange. Det betyr fellesskap, gode kamerater og mening med tilværelsen. Siden menn oftere er dårlige til å bygge sosiale fellesskap utenfor jobben, er tap av arbeid veldig ofte ensbetydende med tap av nettverk. Dette er perspektiver som er vanskelig å få frem i samfunnsøkonomiske analyser, men det blir veldig synlig i andre statistikker om vi ikke lykkes.

Av samme grunn er oppryddingen i bygg- og anleggsnæringen den viktigste mannsreformen som skjer i samfunnet akkurat nå. Kombinasjonen av strengere krav fra byrådet i Oslo om anstendige vilkår for arbeidstakere, og oppryddingen i kommersiell innleie i byggebransjen sender et viktig signal om at gutta som jobber der er verdt å ta vare på. Aksepten for at menns jobber er dårlig betalte, utsatte, og rett og slett farlige har lenge vært for høy.

For det andre trenger vi en reform for psykisk helse. Hver måned tar 6 menn mellom 20 og 30 år livet sitt. To av tre av alle som begår selvmord er menn. For å snu dette holder det neppe å snakke med kompiser. Venner og bekjente kan både åpne seg og lytte. Men venner kan ikke nødvendigvis håndtere de mørkeste tankene, de dypeste avgrunnene eller gi gode råd til en som vurderer å gjøre slutt på alt. Det trengs folk å snakke med, som vet hva de driver med, og som ikke sender folk bort med mindre de møter opp på akutten med en løkke rundt halsen. For mange koster det enormt mye å be om hjelp. Når de som kommer langt nok til å strekke ut en hånd etter hjelp gang på gang henvises bakerst i køen, er det mange som mister håpet. Men så god råd har ikke Norge.

For det tredje trenger vi en rusreform som flytter ressursene fra straff til hjelp. Flere menn enn kvinner utvikler rusrelaterte lidelser og dobbelt så mange menn som kvinner dør av narkotikabruk. Disse trenger hjelp og oppfølging, ikke straff og forfølging. Menn som trenger hjelp, er kanskje ikke alltid fristende å hjelpe. Vi kan utagere, ta dårlige valg og være selvdestruktive. Men det hjelper ingenting å sette hardt mot hardt mot noen som allerede er i full gang med å skade seg selv med overdrevent rusbruk.

Tvert imot er det nettopp disse som trenger noen som er der, som ser dem og som kan overbevise om at ting faktisk kan bli bra. Det er heller absolutt ingen grunn til å tro at trusselen om straff og ødelagte fremtidsutsikter skal gjøre livet lettere for folk som allerede nøler med å be om hjelp. Dessuten trenger vi ressursene til å kunne fange opp folk som sliter tidlig, bygge ut den psykologiske helsehjelpen og få på plass flere av de som ser guttene som prøver og gjemme seg.

Til syvende og sist handler ikke bedre politikk for gutter og menn bare om kjønn. Det handler også om klasse. En politikk for trygge jobber og en god psykisk helse for gutter og menn gir større sjanse for trygge relasjoner og tryggere oppvekstsvilkår for barn og unge.

Trygge menn gir trygge samfunn.