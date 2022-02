Kommentar

Nå kommer disse til Norge

Av Astrid Meland

PROTESTERER MOT VAKSINETVANG: Det begynte med lastebilsjåfører som protesterte mot at de måtte være vaksinert for å krysse den kanadiske grensen. Det har holdt på siden slutten av januar. Og nå kommer lignende protester til Norge.

De skal protestere mot ting som ikke finnes lenger i landet vårt.

Publisert: Nå nettopp

«Vi sier NEI til koronavaksinering av barn og unge» heter det i et opprop og i en helsidesannonse i Bergens Tidende. Kravet er at vaksinasjonstilbudet skrotes for barn mellom fem og 16 år.

«Vi har ingen barn å miste», står det på oppropets nettside, hvor titlene til støttespillerne – leger, advokater, politikere – fremheves.

Samtidig støtter flere også den såkalte frihetskonvoien som har meldt sin ankomst i Norge lørdag.

De skal demonstrere mot coronatiltak foran NRK og Stortinget etter inspirasjon fra Canada.

Ifølge Facebook-siden til aktivistene, er kampsakene nei til krav om vaksinepass, munnbind, testing, avstand, karantene og isolasjon.

UNNTAKSTILSTAND I OTTAWA: Frihetskonvoien har spredt seg til et titalls andre land, deriblant Finland, Frankrike, New Zealand og USA. I helgen er den ventet i Oslo.

Dette er ikke store organisasjoner. Politikerne som støtter dette, er ikke sentrale og har nok skapt irritasjon i partiene sine.

Men her har vi altså to eksempel på mobilisering mot noe som ikke er et problem eller ikke engang eksisterer lenger i Norge.

For å ta vaksineringen først: Det er frivillig i Norge.

FHI har bare gitt tilbud om at barn mellom fem og 11 år kan få vaksine. De har ikke anbefalt det, men lar det være opp til foreldrene.

Poenget med oppropet er tydeligvis å frata alle andre foreldre muligheten til å vaksinere barna sine. Samtidig som det spres forestillinger om at vaksinene er farlige for barn.

De vil naturligvis mene det, men det er ikke dekning for å si at bivirkningene er verre etter vaksine enn etter smitte. Og det at folk får bestemme selv, er vel en ganske god løsning her.

Akkurat som regjeringen nå lar folk selv får velge om de vil bruke munnbind, holde avstand og være hjemme når de er syke.

For dette er ikke krav fra myndighetenes side lenger. Likevel skal frihetskonvoien demonstrere mot det.

Aktivistene de er inspirert av, har en bedre sak. I Canada er det vaksinekrav og andre land har innført vaksineplikt.

Mye av sinnet her hjemme er derimot kanalisert mot et nytt høringsforslag fra Helsedepartementet om å forlenge reglene om koronasertifikat.

Det kreves ikke sertifikat for å reise inn i Norge eller for tilgang til arrangementer lenger. Og det er ikke aktuelt å innføre et sånt sertifikat nå, ifølge departementet. Det foreslås likevel å forlenge de midlertidige bestemmelsene før de går ut i sommer av beredskapshensyn.

Det kan for eksempel bli et behov om EU forlenger bruken av pass for å reise mellom land. Da bør også Norge fortsette å tilby dem.

Det er likevel lett å forstå at folk ikke ønsker koronasertifikat i Norge. Det virker som en unødvendig og streng ordning.

Kritikerne har hengt seg opp i en setning i notatet om at departementet kan bestemme at «befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

Det er blitt fremstilt som at myndighetene vil innføre vaksinetvang.

Mer dette er bare en oppsummering av den gjeldene smittevernloven. Ifølge loven kan plikt vurderes ved «et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom».

Som vi ikke har lenger.

Så kan man godt diskutere hvorfor EU-land skal kreve koronapass og hvorfor norsk lov åpner for vaksinasjonsplikt. Det er gode argumenter imot begge deler.

Men den debatten forsvinner støyen som har oppstått fordi det hevdes staten innfører vaksinetvang.

I Canada har frihetskonvoien fått støtte også i den bredere befolkningen.

Jeg er ganske sikker på at det blir slik her.

For dette er helt marginale krefter. Og selv om norske myndigheter har stengt vinmonopolet og innført hytteforbud, har de vært imot vaksinasjonstvang og skeptisk til coronapass.

Støtten til vaksinasjon er dessuten skyhøy i befolkningen. Flertallet støtter også at barn bør få tilbudet.

Samtidig er det lov å være skeptisk til vaksiner. Det er forståelig om man ikke ønsker å vaksinere barna siden covid-19 rammer dem så mildt.

Og heldigvis er vaksine helt frivllig.

Folk flest priser seg nok likevel lykkelig over at de valgte vaksine nå som coronaviruset er over alt.

For statistikken er tydelig. Vaksinene senker risikoen for alvorlig sykdom.

Å være imot vaksiner i Norge, er altså en skikkelig tapersak. Men det vanker sikkert mange «likes» i små forum.