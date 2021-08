FART: Med uendelig mange valgmuligheter gjør vi mer av alt, tar mindre pauser og multitasker oss syke og utbrente, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Privat

Vi lever i en overfladisk tid på «speed»

-Det har jeg som halvt ukjent plateaktuell artist fått en vekker på!

ELIN SOFYE RABBEVÅG, musikkterapeut og artist

Om man ikke allerede er en godt etablert artist, har vært med i ett eller annet realityprogram eller er en influenser som plutselig vil bli popstjerne kan man ikke akkurat forvente den store oppmerksomheten i media. Det var jeg helt innforstått med da jeg i vår slapp mitt andre album. For i disse informasjons-flyt dager har kampen om oppmerksomheten aldri vært større.

Jeg sendte likevel platen til landsens aviser i håp om å få napp hos anmelderne. Tilbakemeldingene (fra de få som svarte) gikk i at de anmeldte kun de «store» artistene, eller at de hadde sluttet å anmelde plater.

Dette kom ikke som noen bombe, for musikkanmeldere blir det jo bare færre og færre av. Kultursidene i avisene har også krympet ned til et minimum de siste årene. Det jeg imidlertid ikke var forberedt på var hvor raskt platen ble «yesterdays news».

Får man ikke den umiddelbare «hypen» er man fort glemt i morgen. Hardt og brutalt!

Men dette gav meg en liten vekker. For det handler ikke om at jeg eller musikken er noe dårlig, men at vi lever i en tid hvor alt går i et rasende tempo! Nettavisene spyr ut klikkbaserte nyheter i et voldsomt jag. Konkurransen om lesere er hardere enn noen gang. De anmelder oftere influensere som gir ut tafatte selvbiografiske bøker enn forfattere som har jobbet i årevis med sin debutroman.

Det skrives om reality-deltakere som gir ut middelmådige singler med overfladiske budskap heller enn artister og band som hadde fortjent «spotten» ti ganger mer. Eller om slanking, sex, kjendiser som tar rumpeløft .. you name it!

Vi har kanskje oss selv å takke for disse overfladiske agurknyhetene. De hadde ikke vært der om vi ikke hadde lest dem. Ola Nordmann sjekker mobilen i gjennomsnitt 150 ganger daglig. Evnen til konsentrasjon og tenke lange tankerekker er ikke enkelt når mobilen pinger i tide og utide.

Det kan virke som at desto mer substans, tid og dybde noe krever, desto mindre orker vi å ta stilling til det. Det kan jo være derfor realityprogrammer med kjendiser i alle slags format har blitt så populære.

For det er ikke bare media som går på «speed» om dagen. Vi lever i et konstant akselererende samfunn som kjennetegnes av smarttelefonen, fastfood, speedating, masseproduksjon, fibernett og lyntog. Forretninger med korte navn med mål om å gjøre ting på kortest mulig tid på billigste mulig måte er i vinden som aldri før.

I musikkens verden er det singelformatet som gjelder. Hvem har tålmodighet til lytte til et album fra A-Å? Det paradoksale er at vi burde hatt all tid i verden nå med alle disse nye tidsbesparende hjelpemidlene.

Hvorfor føler vi at vi konstant er i «tidsklemma» da? Med uendelig mange valgmuligheter gjør vi mer av alt, tar mindre pauser og multitasker oss syke og utbrente.

Vi er på alle måter ekstremt privilegerte. Materialistisk sett har vi aldri hatt det bedre. Samtidig har man ikke vondt av å stoppe opp litt, sette av tid tid refleksjon og være i stillheten. For det har sin pris å ikke kjenne etter.

I sommerferien i år har jeg derfor tatt anbefalingen til Pave Frans og latt ferie få være ferie. Livet ellers går jo i hundre og ti. Som en følge av å være i stillheten har nye toner våknet til liv.

Kanskje blir det et album nummer tre. Om media ikke har tid til å lytte så gjør det egentlig ikke noe. Musikk har ingen datostempel! Det å skape og være i nuet har en sterk verdi i seg selv. Å være i prosesser og la noe langsomt få modne over tid.. det er jo det som er selve livet!