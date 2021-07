KRITISK: – Dersom jeg etter en veiing og måling står ansvarlig for at EN ungdom får et forstyrret forhold til mat, kroppsbilde, selvfølelse og selvtillit, er det EN for mye, skriver helsesykepleier Monika Sørsæther. Foto: Geir Otto Johansen

Debatt

Norges barn opp på vekta

I skolehelsetjenesten veies og måles det i stor skala. Det er anbefalt at vi måler alle 1.- 3.- og 8.-klassinger. Til sammen er det drøyt 180000 barn som skal innom oss skoleåret 2021/2022.

MONIKA SØRSÆTHER, helsesykepleier

Det sier seg selv at det er et svært ressurskrevende arbeid, med tanke på at Norge mangler en del helsesykepleiere. I retningslinjene våre står det at dette er en sterk anbefaling, og at foreldre og barn skal informeres om at dette er frivillig.

For meg er det viktig at det framkommer at veiing og måling er frivillig. Når barn er 12 år har de eksplisitte partsrettigheter i henhold til lov om pasient og brukerrettheter. Det gir de for eksempel en rett til å få informasjon, uttale seg om og klage i saker som gjelder dem selv.

Det vil da bli etisk uforsvarlig å måle og veie en 12 åring som ikke vil veie og måle seg.

Jeg applauderer 8.klassinger som spør: «Hvorfor skal vi veie og måle oss?» Da er det fram med retningslinjer, og forklaringer om hvorfor dette er anbefalt. For vi gjør i alle fall ikke dette for moro skyld og det er ingen tvang.

Dersom jeg etter en veiing og måling står ansvarlig for at EN ungdom får et forstyrret forhold til mat, kroppsbilde, selvfølelse og selvtillit, er det EN for mye, for det er jo det motsatte som er jobben min.

Monika Sørsæther Foto: PRIVAT

Det er klart at foreldre og ungdom som ønsker en oppfølging i forhold til vekt og høyde, overvekt, undervekt eller normalvekt, får det (om det finnes kapasitet).

Det kan da dreie seg om veiledning, råd, henvisning til spesialisthelsetjenesten, og det krever i alle tilfeller god dialog med barn og foresatte, og ofte tverrfaglig samarbeid.

Jeg ønsker å bidra til at foreldre og barn får god informasjon og kunnskap om hvordan de kan ta sunne valg innenfor sine forutsetninger, og hvem som kan hjelpe dem dersom de sliter med dette. Vi er pålagt å tilby henvisning, men i dag er du prisgitt geografi og lokale variasjoner i tilbud.

Burde ikke alle barn ha lik tilgang til for eksempel ikke kommunale tilbud når retningslinjene gjelder alle barn?

Skolehelsetjenesten kan ikke redde verden alene, da slike saker ofte er sammensatte, og det er avgjørende å ha foresatte og barn på «samme lag» som oss, da det er foreldrene som må gjøre hovedjobben.

Det vi i skolehelsetjenesten gjør i forhold til vektproblematikk blir for småplukk å regne, tatt i betraktning alle de faktorer som spiller inn når det gjelder våre helsevalg.

I Norge har mange barn lett tilgang på usunn mat, mange ungdommer går selv på butikken og kjøper det de vil. Det billigste og mest tilgjengelige er ofte boller, skolebrød, osteloff m.m.

Hadde skolemåltid vært en prioritet, hadde det kanskje ikke blitt solgt så mye boller og Burn på Joker?

Har en familie dårlig råd, velger de ikke Jacobs utvalgte eller kortreiste trøfler, og vi vet at forskjellene i Norge øker. Folkehelsearbeid dreier seg blant annet om å bidra til å utjevne forskjeller slik at alle gis et minimum av OK levekår.

Og hvordan gjør vi det? Ved å veie og måle 180000 barn hvert år? Forebygging er et samfunnsansvar, og for meg som helsesykepleier blir det en kontradiksjon når det er så mange faktorer i den andre enden som drar i en annen retning.

Vi sier til barna våre: Du er god nok akkurat slik du er! Har det blitt: Du er god nok dersom du ligger innenfor normalområdet på percentilskjemaet ditt (skjema som viser vekt, høyde og BMI)?

Min jobb er å være synlig og snakke med og opplyse barn om viktige tema som vold, overgrep, kosthold, psykisk helse og gi støtte til gode valg.

I min yrkesutøvelse er pekefinger, frivillig tvang og moralisering ikke veien til atferdsendring.

Jeg vil ikke være hun drittkjerringa nede på kontoret, som ungdommen husker som «hun som sa jeg var feit» (jeg bruker aldri ordet feit, men ungdom gjør det).

Skal jeg virkelig snu vekta bak fram samtidig som jeg anbefaler dem å gå på vekta i trusa og skjorta(for blant annet å avdekke spor etter vold- enkelte synes kanskje det er greit å kle av seg, men sårbar ungdom er ikke så lystne på det hos en de ikke kjenner så godt)?

Hadde du gått inn på den nye jobben din, kledd av deg til trusa og skjorta for at en vilt fremmed skulle veie og måle deg og spørre deg om du har prøvd rusmidler og vært utsatt for vold/overgrep?

En slik kontakt krever at man har et tillitsforhold, noe som betyr at man må bruke tid på å bli kjent med hverandre, og gå forsiktig fram.

Kanskje skal vi snu framgangsmåten bak fram- opparbeide tillit og bli godt kjent først - så kanskje det blir lettere å jobbe med eventuelle utfordringer?

Det er noe som heter å gjøre hverandre gode. Jeg lurer på om vi har glemt dette midt oppe i alt fokuset på vekt.

Skal vi måle og veie et så stort antall barn, er det på sin plass at den enorme innsatsen vi legger ned på et tidspunkt blir satt under lupen og evaluert. Slik får vi et klart bilde av om jobben er bortkastet, om det er noen tiltak som har effekt for mange, eller om skuta skal snu eller seile en ny retning (og her snakker vi tankskip-ikke jolle).

Det skylder vi barna og foreldrene og alle som daglig jobber med dette.

Og sist men ikke minst: at vi skal bli tildelt ressurser ovenfra for å håndtere stadig flere oppgaver de der ovenpå bestemmer at vi skal ha ansvar for. Det finnes mange måter å gjøre dette på, men det krever en tverrfaglig innsats fra toppen og ned, i hvert ledd.

Skolehelsetjenesten er en brikke i puslespillet, men for tiden virker det ikke som alle brikkene passer helt sammen, og det mangler definitivt noen.