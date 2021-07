Leder

Møt opp til vaksinering

Her settes en dose Pfizer. Foto: Gorm Kallestad

Flere kommuner melder at de har tusenvis av vaksinedoser de ikke får satt i juli. Folk bør prioritere vaksineringen.

Juli og august er de viktigste vaksine-månedene i Norge. 2,5 millioner vaksinedoser er planlagt satt under denne perioden.

Og selv om det er sol , sommer og laveste smittetall og sykehusinnleggelser siden ifjor – kjemper vi en kamp mot klokken.

For nå står deltavarianten og banker på døren. Det er snakk om uker før den mer smittsomme og aggressive varianten blir dominerende i Norge.

Det som avgjør hvor vidt vi skal inn i en ny lockdown til høsten, eller om vi kan leve tilnærmet normalt – er hvor mange av oss som er vaksinert.

Da er det foruroligende at flere kommuner nå forteller at de sitter med for mange vaksinedoser. Fordi de man har forsøkt å kalle inn til vaksinering, enten ikke har svart på henvendelsen, eller ikke har dukket opp til avtalen. Man mistenker at en ukjent andel av disse har dratt på ferie, eller planlegger å bestille time etter fellesferien.

Et par dusin kommuner på Østlandet fikk ekstra vaksinedoser gjennom skjevfordeling. Men dette ser ut til å ikke bare være et østlandsfenomen. Meldingene så langt er spredd fra Bergen til Trondheim, Stavanger, Arendal, Skien, Ås og Lillestrøm.

I Stavanger har mange av de yngre takket ja, men ikke bestilt time. I Skien er det 10 000 innbyggere som ikke har svart på henvendelser om å få satt vaksine. Det gjelder 5 000 doser i Lillestrøm. I Ås er det 1 800 doser bare de kommende par ukene. I Arendal har bare halvparten av dem som har fått henvendelse, svart på den.

Enkelte vaksinesentre har sett seg nødt til å hente folk fra gaten for å få satt de dosene de hadde trukket opp. Flere steder planlegger nå å tilby drop-in- vaksinering. Noen tilbyr vaksinene tiltenkt andre aldersgrupper til de yngre. Fungerer ikke alt dette må doser gis bort til andre kommuner.

Det er synd. For et overveldende andel nordmenn vil jo ha vaksinen. Men nå lar de sjansen gå fra seg, fordi noen av de er på, eller skal på ferie. Og tar for gitt at apparatet vil stå klart når de er tilbake.

Hvis det er noe coronapandemien har vist oss, er det at den er uforutsigbar.

Flere ganger har Norge opplevd å få mye mindre antall doser enn først avtalt. Og ingen vet hva som vil skje når deltavarianten tar over i Norge ganske snart. Å nedprioritere vaksinering er et sjansespill som vil gjøre det vanskeligere for oss å bekjempe den nye varianten.

Det er to vaksinedoser som gir den beste beskyttelsen vi har tilgjengelig akkurat nå. Det er 12 uker mellom hver dose. Å utsette førstedosen med flere uker, slik flere nå ser ut til å gjøre – er å gjøre det mer sannsynlig å bli eksponert for deltavarianten.

I månedsvis har vi som land, fylke og kommune kranglet om å få alle de vaksinedosene vi kan få. Da er det maktpåliggende at hver enkel dose blir gitt til rett person på rett tid. Derfor må folk utsette ferien, ikke vaksinen.