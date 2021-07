Leder

Fryktløse cubanere

FOR OG MOT: Cuba har vært åsted for de største demonstrasjonene siden revolusjonen. I Havana møtte demonstrantene motdemonstranter som forsvarer regimet. Foto: STRINGER / X80002

I over 60 år har et autoritært regime klart å undertrykke all opposisjon. Det kan være regimet på Cuba klarer å slå ned fredelige demonstrasjoner. Slik kan de beholde sitt maktmonopol ennå en stund. Men noe bemerkelsesverdig har skjedd de siste dagene.

Frykten er borte. Titusener av cubanere i byer og landsbyer har reist seg i protest mot vanstyre, økte levekostnader og mangel på både mat og medisiner. Men de roper også på frihet og rettigheter.

Demonstrasjonene som startet søndag er trolig de største siden revolusjonen i 1959. Det har utløst en bølge av arrestasjoner. En person er blitt bekreftet drept.

Regimet reagerer slik autoritære systemer pleier å reagere på intern kritikk. De mobiliserer motdemonstranter, utplasserer sikkerhetsstyrker i stort antall, foretar massearrestasjoner og stenger informasjonskilder.

Internett og mobiltelefoner har gjort det vanskeligere for myndighetene å kontrollere befolkningen. Demonstrantene brukte sosiale medier for å spre levende bilder av protestene. De spredde seg spontant over store deler av landet søndag før myndighetene delvis stengte tilgangen til internett.

Det virker som omfanget av demonstrasjonene kom like overraskende på myndighetene som på omverdenen. Regimet forsøker å gjenvinne total kontroll, men det er tent et håp blant folk om forandringer. Det lar seg ikke lett slukke.

Det cubanske regimet legger som ventet mye av skylden på USA. Det er ingen tvil om at USAs økonomiske sanksjoner rammer Cuba hardt. Barack Obama ville “kaste fortidens lenker” og opprette forbindelser til øystaten, men Donald Trump gjeninnførte en hard linje.

Joe Biden gjør det klart at USA står sammen med det cubanske folk og deres ønske om frihet. Det bør alle demokratiske land stille seg bak.

Protestene på Cuba retter seg mot landets egne myndigheter, som hverken gir folket frihet eller økonomiske muligheter. De som er blitt arrestert de siste dagene må settes fri. I stedet for å kneble alle som opponerer bør regimet lytte til folkets protest.

Cubanerne våger for første gang på flere tiår å rope: Ned med diktaturet. De vet at det innebærer en stor personlig risiko å si sin mening. De gjør det likevel.

Ingenting skremmer et autoritært regime mer enn et folk som ikke lenger frykter for, eller holdes tilbake, av faren for represalier.