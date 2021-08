Debatt

To myter og to fakta om kjernekraft

Kjernekraft er mye diskutert den seneste tiden, men media og mange nettsteder er fulle av usannheter og halvsannheter. Her er to myter jeg ofte møter, og to fakta som ofte ignoreres.

KJERNEKRAFT: Aldri før har innovasjonstakten vært større innen kjernekraft, og Norge vil betale dyrt dersom vi står utenfor dette, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Privat

JAN EMBLEMSVÅG, professor, NTNU

Myte nr. 1 – kjernekraft gir avfall som vil ta millennier å håndtere.

Fakta er at når man tar det kjernefysiske drivstoffet ut av reaktor, er omtrent 80-90% av radioaktiviteten borte etter 6 måneder, og innen noen få tiår er det blitt ytterligere halvert. Det er sant at noen stoffer vil fortsette i tusener av år, men det er nesten uinteressant fordi strålingen er så lav.

Thorium har en halveringstid på over 14 milliarder år, og du kan gå med det i bukselommen i hele ditt liv uten negative konsekvenser. Vi utsettes for mye mer kosmisk stråling enn det vi får fra kjernekraft.

Når det gjelder mengden, sitter USA i dag på kjernefysisk restmateriale som i volum utgjør en fotballbane, omtrent 15-17 meter høyt. Det mest interessante er at dagens kjernekraftreaktorer henter ut bare 5-8% av energien, slik at restenergien i dette materialet er enormt.

Vi snakker om omtrent 250.000 TWh elektrisitet, eller over 1.700 år med all norsk strømproduksjon.

Dessverre er det ikke mulig å hente ut denne restenergien med dagens reaktorteknologi, men moderne reaktorer under utvikling er fundamentalt annerledes enn fortidens.

Moderne reaktorer vil redusere restmaterialmengden med omtrent 100 ganger i forhold til i dag, og kreve lagring på 17% av materialet i 300 år mens de resterende 83% lagres i kun 10 år.

Myte nr. 2 – kjernekraft er dyrt.

Mange av de som uttaler seg om dette sier ikke hvordan kostnadene er beregnet, eller de legger til grunn de verste prosjektene. Det er vanlig å bruke 20-25 års investeringshorisont da dette passer med vind- og solkraft, men da neglisjerer man de neste 60 – 80 årene av levetiden. Dette er en kritisk feil fordi investeringskostnadene ved kjernekraft er store, men deretter er kostnadene lave.

Det er store variasjoner i levetidskostnaden ved dagens kjernekraft avhengig av teknologi og byggested. USA og UK er dyrest (omtrent 70 øre/kWh), mens Sør-Korea er billigst (omtrent 30 øre/kWh).

Nedskrevne kjernekraftverk produserer strøm til 25 øre/kWh, som er nesten 10 øre billigere enn norsk vannkraft. Moderne reaktorer som nå er under utvikling forventes å ligge på omtrent 2 USD/Watt i investeringskostnader (for eksempel 18 milliarder kroner for en 1000 MW reaktor som vil produsere nesten 9 TWh) og levere strøm til omtrent 3 cent/kWh eller omtrent 25 øre/kWh inkludert dekommisjoneringskostnader og deponering av avfall.

Dette er nesten 10 øre billigere enn norsk vannkraft.

Fakta Nr. 1 – kjernekraft er fornybart

Kjernekraft har ingen utslipp ved bruk, og verdenshavene inneholder 3 ppb (3 milliarddeler med uran) som gir den svimlende mengden 4,6 mrd tonn uran. Ikke nok med det; den fornyes fra jordens indre med omtrent 16.000 tonn uran i året.

Det finnes også enorme mengder thorium på land og i verdenshavene, men der er forskingen kommet kortere og er derfor mer usikker.

Det fantastiske er at det utvikles teknologier for å utvinne disse stoffene fra havet direkte, og det betyr at gruvedrift på land etter hvert ikke lenger er nødvendig.

Fakta nr. 2 – kjernekraft er bærekraftig

Det er ingen kraftkilder som slår kjernekraft når det kommer til miljømessig fotavtrykk, se denne tabellen .

Legger man til drivstoffet blir kull, naturgass (NGCC) og biomasse dårlige, men for kjernekraft utgjør drivstoffet nesten ingenting fordi i uran og thorium er det omtrent 2-4 millioner ganger mer energi enn i kull.

En standard saltsmeltereaktor på 1000 MW vil produsere omtrent 9 TWh i året, men den vil i løpet av 30 år bruke kun noe over 130 tonn thorium og omtrent 600 tonn uran.

Dagens kjernekraftverk vil kreve 5.700 tonn uran med samme effekt over 30 år. I 2018 produserte Isar-2 kjernekraftverket i Bayern 11,5 TWh, mens de 6.100 vindturbinene i Danmark produserte omtrent tilsvarende (13,9 TWh).

Globalt er nå antall nye reaktorer under bygging og planlegging rekordhøyt, med over 50 stykker, og ytterligere 300 under diskusjon. Det er lett å skjønne hvorfor – ingen annen energiform krever så lite plass, gir så mye energi, er så ren, er så trygg, er kostnadseffektiv og totalt sett bærekraftig.

Kjernekraft er den kraftkilden med færrest antall omkomne i forhold til produsert energimengde, og i Tyskland har nedstengingen av kjernekraft ført til at 1.100 tyskere dør i året på grunn av luftforurensing. Kjernekraft er dessuten nøkkelen til en rekke teknologier som krever mye energi slik som hydrogenproduksjon. Den er viktig for medisin, romfart og mye annet.

Dagens kjernekraftverk kan sammenlignes med bilen før Henry Ford sin T-ford, og som vi vet revolusjonerte den bilindustrien. I 2020 alene var hele 67 forskjellige reaktorkonsepter under utvikling internasjonalt.

Aldri før har innovasjonstakten vært større innen kjernekraft, og Norge vil betale dyrt dersom vi står utenfor dette.