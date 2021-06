KARANTENE: – Selv har jeg ikke sett min 93 år gamle far på 18 måneder. Bare tanken på at jeg sikkert blir innesperret på hotell på Sola i en uke før jeg kan treffe ham, er bitter. For han er fullvaksinert. Og det er jeg også, skriver Toril Moi. Foto: Lise Åserud / NTB

Debatt

Om å reise til Norge fra USA

Jeg foreslår at regjeringen tar til vettet og lar meg sverge på ære og samvittighet at mitt amerikanske papirvaksinekort er ekte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORIL MOI, professor i litteratur, Duke University

VG skrev nylig om en fullvaksinert norsk familie som ble innsatt på karantenehotell fordi de kom reisende fra USA. Historien slo meg fordi familien, som jeg ikke kjenner, bor like i nærheten av meg: faren underviser ved University of North Carolina i Chapel Hill, og jeg jobber på Duke University, som ligger i nabokommunen.

Denne familien er ikke de eneste. Norske aviser har i det siste hatt mange oppslag om fullvaksinerte norske studenter som kommer hjem fra USA for sommerferien, og som likevel må sitte på karantenehotell, selv om forholdene rundt transporten og oppholdet der kan være mer helsefarlige enn hjemmekarantene.

Selv har jeg ikke sett min 93 år gamle far på 18 måneder. Da han plutselig fikk lungebetennelse for noen uker siden, avgjorde det saken. Jeg kjøpte flybilletter til Norge. Bare tanken på at jeg sikkert blir innesperret på hotell på Sola i en uke før jeg kan treffe ham, er bitter. For han er fullvaksinert. Og det er jeg også. Ifølge FHI er «nær sosial kontakt» mellom to fullvaksinerte personer trygt for begge parter.

les også Kampen mot karantene-hotellene

Regjeringen har alt akseptert prinsippet om at fullvaksinerte folk skal få slippe å sitte på karantenehotell. Så hvorfor sitter denne norske familien fra North Carolina likevel innesperret på hotell? Jo, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland til VG: «Papirutskrifter eller andre lands dokumentasjon er ikke verifiserbare, og da må man på karantenehotell.»

Vel. Alt kan jo forfalskes. Jeg forstår at Mæland mener at det ikke går an å jukse med en app. (Selv om jeg tenker at slike utsagn best kan oppfattes som en utfordring til hackere i alle land.) Jeg forstår også at det vil være bra å få en europeisk app som alle i EU kan bruke. Men verden er mer enn EU. Regjeringen kan ikke bare fortsette å snakke om Europa, Europa, Europa, og kaste mistanke på alt som står på papir.

FHI mener for øvrig, ifølge VG, at selv om det skulle finnes noen forfalskninger, ville det ikke fører til stor smitterisiko.

Regjeringen må snarest legge fram klare kriterier for hva slags amerikansk dokumentasjon Norge faktisk vil godkjenne. Og det første de da må innse, er at det er helt usannsynlig at USA kommer til å lage en nasjonal vaksineapp. Hver delstat har sitt system. Noen delstatsregjeringer, som for eksempel den i Florida, er av prinsipp mot vaksinebevis. Men Norge kan jo ikke sette folk som reiser fra USA i karantenehotell for all framtid. Så hva er egentlig regjeringens planer for USA — et av de viktigste samarbeidslandene for Norge i hele verden?

Selv har jeg vaksinekort på papir fra CDC (Center for Disease Control). Jeg står også i North Carolinas database for vaksinerte, men alt jeg kan legge fram derfra ville være en utskrift. Dessuten er vaksinen registrert av fastlegen min her i North Carolina. Men en legeattest vil jo også være på papir. Mæland sier dermed at det ikke finnes noe jeg, som norsk bosatt i USA, kan gjøre for å overbevise henne om at jeg ikke er en falskner.

Dette opprører meg. I en rettsstat er det jo ikke jeg som skal bevise min uskyld, det er påtalemyndigheten som skal bevise min skyld.

les også Her er regjeringen altfor streng

Det virker også på meg som om regjeringen rett og slett ikke følger med på situasjonen i USA. Hele det norske grensekontrollsystemet tar utgangspunkt i at vaksiner er mangelvare. Men det er ikke mangel på vaksiner i USA. Enhver som er over 12 år kan bli vaksinert på nærmeste apotek. Uten ventetid. Over 50 prosent av den voksne befolkningen i USA (folk over 18) er nå fullvaksinerte. 63 prosent har fått minst en dose.

Gitt det rikelige tilbudet av vaksiner, har vi her i USA ikke noen grunn til å forsøke å forfalske dokumenter. Hvorfor skulle jeg ville gjøre meg selv til lovbryter når det er enklere å bli vaksinert enn å oppdrive falske dokumenter? De eneste i USA som har insentiv til å drive med vaksinasjonsfalskneri, ville eventuelt være iherdige vaksinefornektere, som også er norske statsborgere (for andre slipper jo stort sett ikke inn i Norge).

Om en ser på smittenivået akkurat nå, viser VGs oversikt at i Norge er det 93 smittede pr. hundre tusen innbyggere. I Storbritannia, som ikke er med i EU, men som likevel er unntatt fra påbudet om karantenehotell, er smittetallet 70. I USA er tallet 75. Dette er ikke akkurat hemmelige opplysninger. De er lette å sjekke, og burde føre til en umiddelbar reklassifisering av USA som reiseland.

Heldigvis finnes det en enkel løsning. Jeg foreslår at regjeringen tar til vettet og lar meg sverge på ære og samvittighet at mitt amerikanske papirvaksinekort er ekte. Det kan jeg gjøre ved å undertegne et skjema i passkontrollen. Skjemaet kan godt være på en iPad, om papir er uakseptabelt.

Om det så skulle vise seg at jeg har løyet, har jeg sverget falsk, og da kan myndighetene reise tiltale mot meg. Men ellers er jeg faktisk uskyldig inntil det motsatte er bevist.