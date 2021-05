Kommentar

Melby gjør retrett - igjen

Av Shazia Majid

MOTSTRØMS: Kunnskapsminister Guri Melby (V) hadde satt seg på bakbeina. Til slutt måtte hun avlyse likevel. Foto: Terje Bringedal

Samtlige av landets fylkesordførere, i tillegg til fagfolk, rektorer, lærere og elever har lenge ønsket muntlig eksamen avlyst. Men kunnskapsminister Guri Melby har vært urokkelig. Helt frem til siste liten.

Det er godt at kunnsksapsministeren endelig lytter. Det er tusenvis av elever og lærere som nå er lettet.

Dette burde vært besluttet for flere måneder siden. Det har vært mest smitte blant barn og unge siden februar/mars, da den britiske varianten ble dominerende i Norge.

Uforutsigbarheten og usikkerheten Melby selv har lagt opp til svekker tilliten. Det er for mye vingling.

Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar. Hvorfor har det vært så viktig for kunnskapsministeren å få gjennomført muntlig eksamen for avgangselever?

Har det gått prestisje i enda et prosjekt for Guri Melby (V)? Det er et legitimt spørsmål når hun har vært så ute av takt med nær sagt alle som har noe å si i denne saken.

Som så mange ganger før. På det snaue året hun har vært kunnskapsminister.

Vingling og retrett

For eksempel da hun ville innføre fremtidsfag, og senere gjorde retrett. Eller når hun vil innføre nasjonalt fritt skolevalg, og hele sektoren reiser seg mot henne.

Eller når hun istedenfor å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, slik Stortinget ba om i 2018, har kjørt et tilsynelatende solo-løp og varslet å innføre en helt ny «progresjonsprøve». Også denne gangen med sektoren mot seg.

Og nå, når alle har tryglet og bedt om at muntlig eksamen skal avlyses – valgte altså kunnskapsministeren å gå motsatt vei. Det har i beste fall vært tonedøvt.

I verste fall kan det se ut til at hun har latt partipolitiske hensyn gå foran hensynet til den viktigste parten, nemlig eleven.

«Kjempesympati»

Det er ikke det at kunnskapsministeren ikke har forståelse for situasjonen. Hun har «kjempesympati med elevene som sitter og er stressa». Hun vet at det er «en krevende situasjon». Men «planen er likevel å gjennomføre muntlig eksamen», sa hun på Politisk kvarter senest onsdag denne uken.

Men denne gangen med en viss glidning. Hun la til at de foretar løpende vurderinger.

Det dreier seg om smittevernsituasjonen rundt om. Det er det eneste som kan få henne til å avlyse eksamen. Da vil hun ikke nøle et sekund.

Og i dag har hun altså valgt å gjøre det alle har bedt henne gjøre i månedsvis. Hun avlyser muntlig eksamen over hele landet.

Sensor på Teams

Men det er ikke bare smitten som er problemet. Det største problemet er den tapte læringen. Og at det ble forespeilet muntlig eksamen hvor en av sensorene kan være med på Teams. Å sette seg til doms over en elevs prestasjoner fra bak en skjerm.

Det er så absurd at det er uholdbart.

Men det har ikke sett ut til å mykne Melby.

Senest i går sa hun altså at muntlig eksamen skulle gå som planlagt. Vinglingen er påfallende. For hun har gått tilbake på ting også når det gjelder muntlig eksamen. Etter å ha lyttet til protestene. Som da hun i april for tredje gang gjorde om på hvem som skulle komme opp i muntlig eksamen.

Noen gode argumenter

Melbys argumenter for å gjennomføre eksamen var gode: «Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning, også under pandemien. Eksamen gir elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av sin kompetanse».

Det er et godt argument for rettferdig konkurranse om skoleplasser, og rettferdig karaktersetting mellom corona-kullene og kullene som kommer etter. I fjor, da alle eksamener ble avlyst, fikk avgangselever høyere standpunktkarakterer enn normalt.

Men likevel har Melby valgt å avlyse skriftlig eksamen: «Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag.»

Slik jeg ser det, burde det samme gjelde for muntlig eksamen. Selv om den er lokalgitt. Altså at det er den lokale faglæreren og skolen som lager eksamen. De kan dermed ta hensyn til lokale forhold. Det gjelder ikke skriftlig eksamen, som er lik for alle. Og akkurat det er et vektig argument for å gjennomføre muntlig eksamen.

RETRETT: Guri Melby klarte ikke stå mot presset. Hun burde avlyst muntlig eksamen for lenge siden. Foto: Frode Hansen

Corona-kullet

Likevel er det mer som har talt mot, enn som har talt for.

Vi har å gjøre med et kull som er ute av trening for nettopp denne typen setting. Tradisjonelt har elever klart å prate seg til bedre karakterer på muntlig eksamen.

Det er krevende når elevene knapt har vært i samme rom som sin faglærer gjennom hele skoleåret. Mange har i tillegg vært mer eller mindre isolerte – pandemien har vært en stor psykisk påkjenning. Særlig for de unge.

Da er ikke muntlig eksamen den letteste formen for eksamen. For enkelte vil det være den verste.

I ilden uten rustning

Kampen mot gjennomføring av muntlig eksamen har derfor pågått på alle bauger og kanter i lang tid. Og særlig Oslo har kjempet for å få den avlyst. Det er forståelig når kullet har fått opplæring gjennom pc-skjerm i syv sammenhengende måneder.

Det er ingen overraskelse at elevene ville ha den avlyst. De vil jo helst slippe eksamen, pandemi eller ei.

Men denne gangen hadde de et solid poeng: De forventes å gå i ilden, uten å ha fått på seg verneutstyret de har krav på. Jeg forstår at de har vært skuffet og frustrert. Det Melby har holdt fest ved hele tiden strider mot rettsfølelsen til flere enn elevene.

Det er lett å ha «kjempesympati» med elevene. Men jeg vil tro det er ganske provoserende for elevene å høre kunnskapsministeren si det. Uten å ha vist det. Frem til i dag.

Uforståelig

Overlevering av pensum ikke er det samme som undervisning. Undervisning er også tidsrammer, strukturer, overvåking, regler og kontroll. For ikke å snakke om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.

Kidsa har blitt frarøvet alt dette grunnet pandemien – men muntlig eksamen, det skulle de gjennomføre. Som en takk for innsatsen, da eller?

Tilnærmingen til kunnskapsministeren har vært uforståelig. Den har virket prinsipiell og løsrevet fra virkeligheten på bakken. Dette er dårlig håndverk. Beviset er de stadig retrettene hun må gjøre.

Takk for innsatsen!

I fjor avlyste man alle eksamener. Pandemien var i startgropen. Samfunnet hadde vært stengt i kort tid. Siden har ting blitt tusen ganger verre. Et helt skoleår nærmest helt uten fysisk skole for svært mange elever.

Da henger det rett og slett ikke på greip at Melby har vært så standhaftig om muntlig eksamen. Hun hadde gode intensjoner. Men hun har virkelig ikke klart å lese rommet.

Det er ikke nå vi skal «teste» ungdommen. Det er nå vi skal gi dem en klapp på skulderen og si takk for innsatsen!