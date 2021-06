Kommentar

Trygves hemmelige våpen

Av Hanne Skartveit

En sur Marit Arnstad kan bli Trygve Slagsvold Vedums hemmelige våpen i fremtidige regjeringsforhandlinger. De to pleier å få det de vil ha.

I boken om tidligere SV-leder Kristin Halvorsen, “Gjennomslag”, får vi et interessant innblikk i Senterpartiets forhandlingsmetoder. Da Ap, SV og Sp møttes på Soria Moria i 2005 for å bli enige om den politiske plattformen for en rødgrønn regjering, var SV det eneste partiet uten regjeringserfaring. Det ble tøffe runder.

De tre som møtte fra Sp, var daværende partileder Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa og dagens parlamentariske leder, Marit Arnstad. SVs nestleder den gangen, Øystein Djupedal, beskriver i boken de tre Sp-kvinnene som “møkk sure hele tiden”.

Om Djupedal kan vi lese: “Han mener Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa og Marit Arnstad bruker dårlig humør som en forhandlingsteknikk. Det virker aldri som om de har fått gjennomslag for noe som helst, og derfor krever de mer.”

Enige om statsminister

Kristin Halvorsen forsto at hun måtte legge vekk smilet i noen dager, for å få gjennom SVs hjertesaker. Det endte med at alle de tre partiene ble tilstrekkelig fornøyde. Den rødgrønne flertallsregjeringen, ledet av daværende Ap-leder Jens Stoltenberg, ble sittende i åtte år.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, er Sps hemmelige kort inn i fremtidige forhandlinger. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Det meste tyder på at det blir regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg. Men bildet er betydelig anderledes i dag enn i 2005. Da visste velgerne at alle tre partiene ønsket seg et rødgrønt regjeringssamarbeid. Og de tre var enige om at det var Ap som skulle ha statsministeren.

I år vil ikke Senterpartiet peke på Ap-leder Jonas Gahr Støre som sin statsministerkandidat, selv om det virker opplagt at det må bli slik. I hvert fall ut fra dagens meningsmålinger, der Ap igjen er det klart største partiet på rødgrønn side.

Samtidig har Slagsvold Vedum og hans parti gjort det klart at de ikke vil ha med SV i en ny, rødgrønn regjering. Mens SV på sin side sier at de vil være med, men ikke for enhver pris. Det avhenger av hvor godt SV gjør det i valget, og hvordan Stortinget blir seende ut.

Endret styrkeforhold

Forrige gang, i 2005, fikk de tre partiene rent flertall i Stortinget. Det innebar at de fikk gjennom alle sine saker, bare de ble enige seg imellom først. Ofte holdt det hardt. Men ingen var i tvil om hvor tyngdepunktet lå. Og hvem som måtte skjære igjennom når det var i ferd med å låse seg.

Slik blir det ikke nå. Styrkeforholdet er kraftig forskjøvet. Forrige gang var Ap mer enn dobbelt så stort som de to andre til sammen. Nå har Sp på flere målinger pustet Ap i nakken. Sp ser ut til å gjøre det mye bedre enn sist, mens Ap sannsynligvis vil gjøre det langt dårligere. Et Sp som strutter av selvtillit, vil møte et svekket Ap.

Den gang da: Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på besøk hjemme på gården til Marit Arnstad, som den gang var samferdselsminister i den rødgrønne regjeringen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Sps styrke handler ikke bare om størrelse. Det handler også om evner og erfaring. Senterpartister er kjent for å være gode forhandlere. Og partiet har et eget, eksklusivt kort i ermet: Marit Arnstad. Hun er den eneste av dagens sentrale rødgrønne politikere som var med og forhandlet da de tre partiene gikk sammen i regjering for første gang, i 2005.

Arbeidsdeling

I år vil Sp stille med et kraftig par. Den blide og åpne Trygve Slagsvold Vedum og den mer lukkede og innesluttede Marit Arnstad kan bli tøffe å møte for motparten. Arnstad er kanskje blant de råeste forhandlerne i Sp, tross sin litt forsiktige fremferd. Mer opptatt av resultater enn av oppmerksomhet. Hun er ikke så glad i den utadrettede delen av politikken, men trosser sin reserverte natur når det er nødvendig.

Arnstad og Slagsvold Vedum har svært ulike funksjoner. Mellom disse to er det ingen rivalisering. Der han stråler og sanker stemmer ute blant folk, holder hun orden på stortingsgruppa, og har en tung stemme inn i partiet.

Bildet er selvsagt ikke helt entydig. Slagsvold Vedum er også en slu strateg, tidvis kynisk og rå bak smilet og latteren. Og Arnstad er varm og omgjengelig, og mer sky enn hun er sur. Men rollene de har, og dyrker, gjør dem til et nær uslåelig radarpar i forhandlinger.

Mer stabilt og troverdig

Med uklarheten de tre partiene imellom om hvem som skal regjere sammen, og hvem som skal være statsminister, kunne statsminister Erna Solberg snakket om rødgrønt kaos. Men situasjonen på borgerlig side er vel så kaotisk. Begge Høyres regjeringspartnere, både Venstre og KrF, kan havne under sperregrensen. Da vil håpet om fortsatt Solberg-regjering være knust. Og med et Frp ledet av Sylvi Listhaug kan ikke Solberg vente støtte eller lojalitet til sitt prosjekt fra den kanten.

Det er derfor regjeringsalternativet på rødgrønn side fremstår som mer stabilt og troverdig akkurat nå. Men i virkeligheten er det ikke noe tydelig, samlende regjeringsalternativ på noen side. Det trenger ikke å være et problem. For regjering, det blir det. Uansett.

Det er lett å glemme at det vanlige i nyere tid, frem til 2005, har vært mindretallsregjeringer. Det er ikke engang sikkert at Norge er tjent med enda en flertallsregjering, eller en regjering med en samarbeidsavtale som sikrer et forpliktende flertall i Stortinget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er full av selvtillit foran høstens valgkamp. Foto: Terje Bringedal

Vi har sett altfor mange eksempler på at slike samarbeid gir uforholdsmessig mye makt til småpartier. For eksempel ble den ulykksalige regionreformen presset gjennom av minipartiene Venstre og KrF. Mot et stort flertall, både på Stortinget og i folket.

Distrikt og landbruk

Det er slik vi må lese også Slagsvold Vedums ønske om å sitte i regjering med Ap, og bare Ap. Dersom SV også er med i regjeringen, vil alle kompromisser måtte gå i retning venstresiden. En mindretallsregjering med kun Ap og Sp, gir større mulighet til å manøvrere friere i Stortinget, blant flere partier.

Sp har breddet seg ut politisk de siste årene. Men kjernen er fortsatt distrikt og landbruk. I et usikkert politisk landskap, kan vi være helt sikre på en ting: Senterpartiet gjør det som tjener partiets interesser til enhver tid. Betyr det å stille med egen statsministerkandidat, så gjør det de. Betyr det å regjere sammen med SV, så gjør de det.

Aps og SVs problem er at Sp er så mye sterkere enn sist. Like rå som alltid, men med større tyngde. Jonas Gahr Støre skal få kjørt seg i møte med radarparet Arnstad - Slagsvold Vedum.