DYSTER REALITET: – VGs avsløring av handelen med vaksiner til Ghana er som tatt rett ut av en film. Men det er ikke film, det er virkelighet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Vaksiner er også butikk

Nå haster det å få nok vaksiner til alle. Nye mutantvirus truer i den fattige delen av verden, og dermed oss alle.

Publisert: I går 11:09

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

CATHARINA BU, internasjonal rådgiver i tankesmien Agenda

VGs avsløring av den tvilsomme handelen av vaksiner til Ghana, viser at det er store penger å tjene for den som får kloa i det som for tiden er verdens mest ettertraktede produkt. Den viser også at den internasjonale fordelingen av vaksiner har feilet totalt.

En krise er også en mulighet til å tjene raske penger på uærlig vis. VGs avsløring er som tatt rett ut av en film. Her er oljesjeiker med privatfly, etterlyste businessmenn, bruk av hemmelige kontrakter og konti i skatteparadis, og et afrikansk lavinntektsland uten noen som helst form for offentlig innsyn eller demokratisk etterrettelighet.

Men det er ikke film, det er virkelighet. Allerede før pandemien hadde vi en økende autokratisk utvikling globalt, hvor økonomiske og politiske eliter i økende grad tar makt og kontroll over ressurser. En åpenbar utfordring er at de som sitter med eierskap i større selskaper ofte har tett kontakt med, eller rett og slett er en del av, den politiske eliten i mange land.

les også Reagerer etter vaksinesalg: – Kriminelle utnytter kriser

Pandemien gjør det enda verre. Avgjørelser må tas raskt, hjørner kan kuttes og regelverk forbigås. Verden over har statsledere og ministere lovet at sykehus skal bygges, respiratorer kjøpes, at smittevernutstyr skal deles ut, at elever skal få tilgang til ny teknologi, og at støttepakker skal gis til de som har mistet jobbene sine. Svært få av disse løftene har blitt virkelighet i verdens fattige land.

Krisen har i stedet ført til at myndigheter i mange land har gitt seg selv utvidete fullmakter, ofte uten noen som helst offentlig debatt eller demokratisk kontroll. Med slike fullmakter blir det enda vanskeligere enn før for sivilsamfunnsorganisasjoner og befolkningen som helhet å vite hva myndighetene betaler og til hvem.

I VGs avsløring forklarer Ghanas finansminister at han ikke hadde noe annet valg enn å inngå en dyr avtale om å kjøpe den russiske vaksinen via det som må kalles irregulære metoder. Dette fordi de andre alternativene; vaksiner via den Afrikanske Union eller det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax ikke klarte å levere nok. Vi har ikke levert, og dermed åpnet for en farlig cocktail av desperasjon, korrupsjon og dypere krise.

Ghana var riktignok det første landet til å motta vaksiner fra Covax i slutten av februar, men siden da har det gått tregt. Initiativet mangler finansiering, men er også hardt rammet av omfattende leveranseforsinkelser. Hovedårsaken er at Covax hovedsakelig lener seg på distribusjon av AstraZeneca-vaksinen som produseres under lisens av Serum Institute i India. Som følge av det store smitteutbruddet der, har landets myndigheter innført eksportrestriksjoner av vaksiner.

Dette kommer i tillegg til tillitsutfordringene som vaksinen har på grunn av et antall blodpropptilfeller.

Covax’ mål om å distribuere to milliarder vaksiner i løpet av 2021 henger nå i en tynn tråd. Selv om de lykkes, vil dette likevel gi vaksine til kun 20 prosent av befolkningen i lavinntektslandene. Ghanas ledelse, er som i alle andre land, under press for å vaksinere langt flere.

Mens det store flertallet i land som Ghana kan se langt etter noen vaksine, er det i den rike delen av verden nå snakk om å vaksinere barn ned i 12 års alder, en gruppe som beviselig kun får milde symptomer og har svært liten risiko for å bli syke eller dø.

Hvordan ble det slik? Det korte svaret er fordi verden er blodig urettferdig og de som har mest penger og mest makt får flest vaksiner. Vi var i liten grad var rustet til å håndtere en global pandemi i fellesskap. Verdens helseorganisasjon hadde i flere år vært underfinansiert og klarte ikke å snu seg raskt nok rundt.

Inn kom andre aktører som vaksinealliansen GAVI og den norsk-initierte koalisjonen CEPI som siden 2017 har jobbet for å utvikle vaksiner for lavinntektsland. Intensjonene var gode, men de gjorde noen betydelige feil som har straffet seg i ettertid.

Det har blant annet gått alt for tregt å bygge opp produksjonskapasiteten også i utviklingsland. Dessverre satset også Covax alt på AstraZeneca-vaksinen fordi de mente at vaksinene fra Pfizer og Moderna ikke var tilpasset utviklingslandene. Å legge alle eggene i én kurv var åpenbart en dårlig strategi.

Nå haster det å få nok vaksiner til alle. Nye mutantvirus truer i den fattige delen av verden, og dermed oss alle. Flere land er nedstengt på ny. Det voldsomme omfanget av bilaterale avtaler har dessuten gitt vaksineselskapene stor makt til å definere betingelsene for avtalene, og det er lite som tyder på økt åpenhet omkring avtaler som inngås mellom selskapene og myndigheter.

Verdens helseorganisasjon har bedt rike land donere bort 20 prosent av sine vaksiner til lavinntektslandene. For oss som ennå ikke har fått vaksine vil det kun bety at vi må vente noen få uker til før vi får vår frihet tilbake. Alternativet er flere hemmelige avtaler mellom rike oljesjeiker og desperate lavinntektsland.