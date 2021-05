PINSEFEIRING: – I kirkens forestillingsverden bidrar feiringen av pinsen, av åndsutgytelsen, til å skape en duft av paradiset, skriver Kim Larsen. Bildet er fra fjorårets pinsemesse i Esztergom-katedralen i Ungarn, Europas tredje største kirkebygg. Foto: Attila Kovacs / MTI

Debatt

Språkforvirring, tunger av ild og beruselse

Pinsehøytiden feires i alle kirker verden over, men hvordan skal man forholde seg til denne dramatiske hendelsen som fant sted i Jerusalem for 2000 år siden?

Publisert: Nå nettopp

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved Høgskolen NLA Bergen

Som ungdom vanket jeg i flere karismatiske miljøer. Jeg søkte etter åndelige opplevelser. Jeg brukte mye krefter på å komme i kontakt med det jeg trodde skulle berøre meg, gjøre meg i stand til å leve et mer autentisk kristent liv, og på den måten bli en bedre utgave av meg selv, som det heter.

Glimtvis opplevde jeg beruselsen, må jeg innrømme, men den gikk raskt over. Jakten på slike åndelige opplevelser var en hektisk og slitsom periode i mitt liv, og til slutt ga jeg opp, det kostet mer enn det smakte. Denne koldtbordtaktikken gjorde meg både rastløs og rotløs.

Jeg tror mange kristne har et litt anstrengt forhold til pinsen – høytiden hvor man feirer at Ånden blir gitt til disiplene, ti dager etter Jesu himmelfart og 50 dager etter påske. Ikke bare er fortellingen høyst dramatisk slik den står skrevet i Apostlenes gjerninger. Den er også vanskelig å fatte: Tunger av Ild, språkforvirring, beruselse, og en tilsynelatende annerledes erfaring. Likevel så den unge kirken på denne hendelsen som helt avgjørende for troen. Den ga startskuddet til kirkens omfattende evangelisering. Fra å være en liten flokk disipler som var redde og engstelige mennesker, skjedde det noe som gjorde at de fikk nytt mot. Dette «noe» fikk avgjørende betydning for kirkens tro, dens liv og dens feiring.

Dersom vi gjør et forsøk på å forstå innholdet i denne utrolige hendelsen i Jerusalem, er det nødvendig å kaste et blikk på den historiske bakgrunnen for den kristne pinsehøytiden, for den står i et uløselig forhold til den jødiske tradisjonen.

Som mange vet så feirer jødene påske til minne om utferden fra Egypt. Det er en frihetshistorie, bort fra slaveriet, men det var likevel bare begynnelsen på deres frigjøring. De hadde unnsluppet faraos hær, men befant seg likevel i livsfare. Den virkelige friheten lå foran dem. På mange måter kan man si at påsken forutsetter en fortsettelse og en fullbyrdelse. I den jødiske tradisjonen var det nettopp pinsen som ble selve fullbyrdelsen – Sinai-åpenbaringen og paktinngåelsen med det jødiske folk. Det som skjedde på Sinai, var nettopp oppfyllelsen av det løftet Gud hadde gitt til Moses, og som han hadde båret frem for farao i Egypt. Folket krevde å få dra fra Egypt, bort fra slaveriet, slik at de kunne feire høytid for Gud i ørkenen. For jødene ble pinsen en årlig høytid hvor man bekreftet og fornyet pakten med Gud. Shavuot, som den kalles, kan derfor ses på som påskens mål – og for jødene utgjør disse to høytidene en enhet.

Det er på bakgrunn av denne jødiske historiefortellingen den kristne pinsen best lar seg forstå. Likhetene rundt paktinngåelsesdramaet på Sinai-fjellet, hvor torden og lyn gjallet, og hvor folket skalv og var redde, er påfallende når man leser om pinsedagen i Apostlenes gjerninger. Også her skjer det dramatiske ting: Kraftig vind, lyd fra himmelen og tunger av ild som viste seg for disiplene. De ytre tegnene som i Israels historie ble forbundet med overrekkelsen av lovtavlene, er de samme tegnene som nå viser seg i utgytelsen av Ånden for disiplene. I en jødisk kontekst var ilden et av de viktigste symbolene for loven, og i den kristne tradisjonen ble ilden det viktigste symbolet for Ånden.

På denne måten får forfatteren av Apostlenes gjerninger frem en dyp sammenheng mellom mottakelsen av lovtavlene og den kristne erfaringen av åndsmottakelsen i Jerusalem.

De kristne tolket denne ekstraordinære hendelsen i Jerusalem som en profeti om den nye pakten Gud ville opprette med hele verden. Nå skulle ikke loven lenger være en ytre størrelse, men en indre kraft som skulle hjelpe de troende til å holde fast ved Guds lover og gi dem styrke til å leve etter dem. Derfor kunne Paulus, i lys av denne hendelsen, tale om at den Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, er den samme Ånd som nå bor i alle troende – og som gir dødelige kropper liv og salighet. Med andre ord: Den kristne feiringen av pinsen fullbyrder påskehendelsen.

På mange måter er det pinsehendelsen som gjør påsken levende og begripelig for de troende. Den kristne kirken fødes så å si ved pinseunderet i Jerusalem. Det er kanskje derfor forfatteren av Apostlenes gjerninger er så snar med å påpeke likheten mellom Moses og Jesus. På samme måte som Moses mottok levende ord på Sinai-fjellet, har Jesus nå mottatt fra Faderen Den hellige ånd. Og det er denne ånden som nå blir øst ut over disiplene i Jerusalem – med samme kraft og styrke som på Sinai-fjellet. De ordene som var hogd ut i stein, ble nå risset inn i levende hjerter på en ny og annerledes måte. Pakten bygger ikke lenger på bokstaver, men på ånd – og den skulle styrke og veilede de troende.

I kirkens forestillingsverden bidrar feiringen av pinsen, av åndsutgytelsen, til å skape en duft av paradiset. Pinsen formidler en visshet om hvor de troende hører hjemme, hvor de er på vei og ikke minst, hvem de er. Tanken er at ved kirkens og åndens hjelp, ved ord, liturgi og sakramenter, kan de troende stadig fornyes i denne vissheten.

God pinse.