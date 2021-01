Leder

USAs dype, dype krise

Denne uken så vi det groveste angrepet på USAs demokrati - noensinne.

Demokratene står overfor et umulig valg. Stiller de Donald Trump for riksrett, blir det Trump som vil dominere Joe Bidens første dager og uker som ny president. Lar de være, godtar de det groveste angrepet på USAs demokrati - noensinne.

Det vil ta tid før vi klarer å fordøye det som skjedde i Washington, D.C. denne uken. Tid før vi makter å ta inn over oss alvoret, og fullt ut overskue konsekvensene. Vår nærmeste allierte og verdens viktigste demokrati var utsatt for et kuppforsøk, der den avtroppende presidenten forsøkte å få sine tilhengere til å stanse Kongressens godkjenning av den lovlig valgte nye presidenten. Det er ikke til å tro.

Brutale scener utspilte seg i Kongressen onsdag ettermiddag og kveld. Men det kunne gått enda mye verre. Det ble funnet både våpen og bombemateriale i nærheten av Kongressen. Trump-tilhengere hadde med seg gummistrips som åpenbart var ment til å ta politikere som gisler. Noen av terroristene ropte at de ønsket å henge speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Andre ville ta visepresident Mike Pence, fordi han ikke hadde fulgt Trumps ordre om å underkjenne valget av Biden.

Riksrett?

Fem mennesker mistet livet, fire demonstranter og en politimann. Mange flere er skadet. Hadde mobben lyktes, kunne det blitt et blodbad av uante dimensjoner - i selve hjertet av det amerikanske demokratiet. Ledende politikere kunne blitt tatt av dage - fra begge partier.

Blant terroristene som stormet Kongressen, uttrykte flere at de ønsket å henge demokratenes Nancy Pelosi utenfor kongressbygningen.

Nå ønsker mange demokrater, med Nancy Pelosi i spissen, å stille Donald Trump for riksrett. Det er lett å forstå et slikt ønske. En fellende dom vil føre til at Trump aldri kan stille til valg igjen. Men samtidig vil en slik prosess gjøre det vanskeligere for Joe Biden og hans administrasjon, som ønsker å bruke hele det politiske apparatet på de enorme oppgavene som venter, når de tar over 20.januar.

Joe Biden overtar en nasjon i dyp krise. Coronaen tar flere tusen liv hver eneste dag. Mange mister jobb og hjem. Mennesker som tidligere har kunnet forsørge seg selv og sine nærmeste, står nå i matkøer. Fattigdommen øker. Folk stoler ikke på hverandre, eller på myndighetene.

Strider mot rettsfølelse - og moral

Det siste Biden trenger, er et opprivende oppgjør med den avtroppende presidenten. Samtidig er det nær umulig å tenke seg at det Trump gjorde denne uken, ikke skal få konsekvenser. At en president som kommer med oppfordringer til sine tilhengere som fører til storming av Kongressen, skal slippe unna, strider mot både rettsfølelse og moral.

Joe Biden blir tatt i ed som president 20. Januar. Men dagene frem dit vil være nervepirrende. Ingen vet hva Trump-tilhengerne kan finne på - i hovedstaden, eller rundt om i landet. Det hviler et mørke over USA akkurat nå. Det vil ta tid før det letter.