En rapport fra «episenteret»

Av Shazia Majid

SLAGET STÅR HER: Bydel Stovner står i front av kampen mot coronaviruset. Nå roper de etter vaksiner. Foto: TORE KRISTIANSEN

STOVNER (VG): Norge sliter, Oslo sliter, men Stovner sliter mest med coronaviruset. Det er derfor her støtet må settes.

Det henger et tungt alvor over bydel Stovner som har hatt og har den høyeste smitten i Oslo og dermed Norge.

Jeg er i mine hjemtrakter. Stovner senter var stedet vi hang da jeg var ungdom. Står du ute på trappene ser du Romsås oppi åsen, og du ser slettene ved Rommen, og rett fremfor deg, myldret av blokker som er Tante Ulrikkes vei.

Etter at forfatter Zeshan Shakar skrev romanen med samme navn, er Tante Ulrikkes vei blitt omtrent like kjent som Karl Johans gate. Men, i dag, her og nå, er disse blokkene blitt sentrum i sentrum for coronapandemien i Norge. Det er i disse blokkene og i delbydelen Haugenstua smitten er størst.

Og forklaringen er ikke komplisert: Det er her innbyggerne bor tettest. Jeg vet nøyaktig hvor små leilighetene er, min bestevenninne gjennom hele skolegangen bodde nettopp her. Vi gikk ofte hjem til henne fra Rommen skole, hvor vi begge gikk. Min var en familie på syv, hennes var en familie på syv. Og vi bodde i fireromsleiligheter begge to.

Dette med trangboddhet, det er ikke noe å lure på, ledelsen i bydelen har full oversikt.

De vet nøyaktig hvilke blokker i hver delbydel som har mest smitte til enhver tid. Det er veldig stor samvariasjon mellom smitte og levekår, og størst er samvariasjonen mellom smitte og trangboddhet. Det kan de se.

468 per 100 000 innbyggere på Stovner er smittet de siste 14 dagene. Snittet for Oslo er 250 per 100 000. Det samme tallet for Norge som helhet er 84. Og det er flere i hver husstand som blir smittet. 2,8 smittede per husstand på Stovner sammenlignet med 1,7 i Oslo. Tallet for Tante Ulrikkes vei og blokkene rundt Stovner senter (delbydel Fossum) er antagelig enda større.

Folk på bakken er dypt bekymret.

Det verste er ikke det som skjer nå, sier de. Det verste er det som kommer. Det er pandemien etter pandemien. Det er folks psykiske helse. Trykket har økt merkbart her på Stovner, henvendelsene om psykiske plager er mer alvorlig, dette er ikke over når siste vaksine er satt. De roper et klart varsku.

Pandemien har avdekket sårbarheten og de sårbare i «verdens rikeste land».

Nå vet vi hva det betyr når en delbydel som Fossum har tre ganger flere lavinntektshusholdninger med barn enn resten av Oslo. Når det er dobbelt så mange med nedsatt funksjonsevne, over dobbelt så mange med lav utdanning, dobbel så mange arbeidsledige, nærmere dobbelt så høy trangboddhet og nærmere dobbelt så mange innvandrere fra Asia og Afrika med kort botid i Norge – enn resten av Oslo.

Det betyr at det er her flest vil bli smittet, det er her flest kommer til å havne på sykehus, og antagelig er det her flest kommer til å dø av covid-19 om man tar høyde for alder.

En ny (foreløpig ikke fagfellevurdert) studie av nærmere 30 millioner voksne briter viser nettopp dette. Personer med utenlandsk opprinnelse, særlig pakistanere og bangladeshere er ekstremt hardt rammet i Storbritannia. Både coronasmitten og dødeligheten er skyhøy. Men forklaringen ligger ikke i «kulturen», D-vitamin-mangel, eller underliggende sykdommer – men snarere i demografiske og sosioøkonomiske forhold.

Her jeg står foran Stovner Senter tenker jeg at det er seg selv likt. Utenom en ting, ungdommen jeg møter står med gule vester og alvorlige miner, noen står der med visir i tillegg til munnbind. De er «coronaverter», de deler ut munnbind og tilbyr Antibac til alle som skal inn i senteret. Jeg ser ingen som går inn dørene uten munnbind, og alle lar seg spraye på hendene.

Ungdommene som er førstelinjen her i dag, har alle utenlandske foreldre.

Test-bussen står rett ved. Den ligner en brakke på hjul. Utenfor er det en jevn strøm av folk, de fleste med utenlandsk opprinnelse. Innenfor jobber helsepersonell i fullt beskyttelsesutstyr.

Der resten av hovedstaden selv drar til testsenteret i bydelen for å få en pinne oppi nesen, kjører denne bussen rundt i bydelen. Her gjelder drop-in prinsippet. Og det er ikke fordi folk er late, det er fordi myndighetene bestemte seg for å legge testsenteret på Rommen. Vi som kjenner området, vet at Rommen er en form for ingenmannsland. Det er noen kontorbygg og noen villaer der, og det er ett stopp med T-banen unna der smitten er størst.

Det blir dyrt for en familie på fem-seks å ta turen ut dit. Derfor var det Stovner-folket selv som foreslo bussen, og nå bruker de den flittig.

Bydelsadministrasjonen har fått på plass en stab på 100 personer, alle kluter er satt til. Stovner kan til og med skilte med det jeg vil tro er Norges fineste vaksinasjonssenter, plassert i en nedlagt pub med skinnsofaer.

De har dog ikke satt en eneste dose i dag, fordi bydelen mangler vaksiner.

Om jeg skulle bruke en krigsmetafor for Stovner vil det være følgende: Stovner er fronten. Det er her slaget står.

Den krigen kan de klare, om de får vaksinedoser. Det ble satt 100 doser i forrige uke. Til sammenligning ble det satt 554 doser i Molde. Det er vanskelig å forstå, når vi vet at smitten kan reduseres og stoppes for hele byen, dersom man vaksinerer noen i hver storfamilie akkurat her.

Folk på bakken har to desperate spørsmål: Hvor er vaksinene? Og hvorfor blir ikke vaksinene geografisk skjevfordelt når dette allerede er mulig innenfor den aktuelle risikogruppen i Oslo?

