KRITISK: I egne kanaler kan influencerne si hva de vil, og slippe unna kritiske spørsmål, mener Anna Konstanse Almli (24). Foto: Privat

«25 under 25»: Influencerne slipper unna

Er det å være influencer i seg selv en god nok grunn til å slippe å få kritikk?

ANNA KONSTANSE ALMLI (24), sykepleier og fylkestingspolitiker (H)

Hvor går grensen for hva influenserne kan slippe unna med? Indirekte reklame for plastisk kirurgi? Ufaglige helseråd? Seksualiserende innhold? Utenlandsreiser midt i coronatiden? Er det å være influencer i seg selv en god nok grunn til å slippe å få kritikk?

Hvert år deler Press (Redd Barna Ungdom) ut prisen Gullbarbie, til den medie- og reklameaktøren som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge varen sin. Hvem som vinner avgjøres på bakgrunn av stemmer fra barn og unge over hele landet.

Blant årets nominerte høstet Sophie Elise AS klart flest stemmer. Sophie Elise AS er selskapet til Norges kanskje største influencer, Sofie Steen Isachsen. Det ble spesielt lagt vekt på at innholdet hennes i stor grad er preget av seksualisering og kropp. I VG uttalte prisvinneren at det er ekstremt ubehagelig at Press «henger henne ut» i mediene, at de «slutshamer» henne, og at hun ikke ønsker å stille i noe debatt om temaet.

FÅR KRITIKK: Iselin Guttormsen, Sophie Elise Isachsen og Isabel Raad. Foto: VG / Scanpix

Influencerne må forstå forskjellen på kritikk av deres person, og av deres virksomhet. De har selv valgt en bransje der de selv er en del av produktet de skal selge.

Press sa det godt i forbindelse med utdelingen av Gullbarbien: Det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet kan ikke være tilstrekkelig for å slippe unna all kritikk.

Sophie Elise har vært åpen om at hun har gjennomført en rekke kosmetiske operasjoner. Hun har ikke vært utelukkende positiv eller oppfordret andre til å gjøre det, men utseendet hennes har betydelig smitteeffekt likevel.

Hun bruker kroppen sin som reklameobjekt, og reklamerer dermed indirekte for kosmetisk kirurgi også. En drøm for alle som skal selge silikonpupper, botox og neseoperasjoner. Det er ikke et angrep på Sophie Elises person når hun kritiseres for dette, eller for å bruke seksualisert innhold som reklame. Det er kritikk av hennes virksomhet.

Det er heller ikke et angrep på Iselin Guttormsens person da jeg i en kronikk i Dagbladet bruker virksomheten hennes som et eksempel på sexologvirksomhet på potensielt sviktende faglig grunnlag, selv om hun gråter på TV og sier at kronikken handler om henne som person.

Dersom influenserne klarer å overbevise sine tilhengere om at kritikken mot dem er personangrep, har de selvfølgelig alt å tjene på det.

De får sympati fra tilhengerne sine, kritikerne virker slemme og de slipper å svare på kritikken og delta i debatten. Hadde de faktisk deltatt i debatten, ville de risikert å tape.

Under coronapandemien har flere influencere dratt til utlandet og publisert innhold om reisene sine. Isabel Raad er blant av dem. Hun har vært i Dubai flere ganger under pandemien, og publisert en rekke glamorøse feriebilder.

Raad har gjennomgående ikke besvart medias henvendelser, men snakket om reisene i egne kanaler. Hun uttalte blant annet i podkasten sin at oppholdet er en viktig del av jobben hennes fordi hun får laget bra innhold til sosiale medier der.

Mediene har en viktig rolle i dette. De har et betydelig ansvar for å få influenserne i tale. Det er viktig for belyse kritikkverdige forhold i samfunnet, for å sikre en god, åpen debatt.

Det er dessverre ikke uvanlig at influencerne gjør som Raad, og omtaler kritikken mot dem i egne kanaler. Der kan de si hva de vil, og de slipper de å svare på kritiske spørsmål.

Når mediene godtar at influencerne ikke svarer, er de med på å umyndiggjøre dem. Influencerne driver millionvirksomheter. De er ikke skjøre småbarn som må slippe kritikk av sin dårlig påvirkning, sine useriøse råd, sin villedende informasjon og sine utenlandsreiser i coronatid.