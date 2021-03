RUSREFORMISTER: – Når vår tids viktigste sosialpolitiske reform banker på døren, burde Arbeiderpartiet stå klar med åpne armer og ønske velkommen inn, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

«An offer you can’t refuse», Jonas!

Nå er det opp til Arbeiderpartiet å bestemme seg for om vi skal fortsette å straffe de mest sårbare ungdommene i samfunnet vårt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

REBEKKA LOSSIUS, psykolog

ANNA-SABINA SOGGIU, sosionom, phd-stipendiat i psykisk helse og rus

KENNETH A. JOHANSEN, daglig leder i RIO

Ulovlige rusmidler roer ned hjertet som går i galopp når barndomsminner skyller over henne. Hun gjenopplever traumene hver gang politiet kler henne naken for å inspisere det som finnes av gjemmesteder for ulovlige rusmidler i vagina og anus.

Nå er det opp til Arbeiderpartiet å få slutt på denne praksisen. De kan få våre søstre og brødre ut fra landets glattceller og inn til kyndige fagpersoner som hjelper dem.

Noen påstander blir gjentatt så mange ganger at vi etter hvert tar dem som sannheter.

I rusreformdebatten har det for eksempel fått feste seg en forestilling om at politiets arbeidsmetoder, ment for å avdekke og hindre ulovlig rusmiddelbruk blant ungdom, er forebyggende. Pågripelser, ransakelser, kroppsvisitasjoner, prikker på rullebladet, glattceller og bøter – straff er bygget på en ide om at vi kan skremme ungdom til å oppføre seg som vi vil.

Vi tvinger dem til underkastelse ved å demonstrere hvor smertefullt stigmatisering kan være. Tvinger dem til å skamme seg! Men denne måten å behandle sårbare unge på, legger et dårlig grunnlag for hjelpeapparatets muligheter til å komme i posisjon til å rehabilitere, hjelpe og lindre smerte. Hvem av oss vil frivillig ta imot en hånd som truer med «ris bak speilet» når livet er på sitt mest kaotiske?

Ungdom fra Forandringsfabrikken ber politikerne i sitt høringssvar til rusreformen om å sørge for at de ikke lenger blir kledd nakne av politiet. De ber om at vi slutter å straffe dem. De forstår forskjellen på avkriminalisering og legalisering, og ikke minst – de forstår hva straff er.

I debatten fremstilles såkalte ruskontrakter, som det eneste virkemiddelet vi som samfunn har i møte med ungdom som ruser seg. Tar vi vekk politiets mulighet til å benytte dette i møte med ungdom er vi alle stilt sjakk matt.

Det fremstilles som hjelp, mens sannheten er at det er tvangsbruk uten faglig begrunnelser eller krav til faglig innhold, og er et ultimatum for å slippe straff. Gitt at du klarer slutte å ruse deg uten annet enn kontroll fra politiet, ett år sammenhengende. «An offer you can’t refuse.» Ungdom på ruskontrakt må avlegge rene urinprøver over en gitt periode for å unngå kriminelt rulleblad. Kontraktene bryter med kravet om at helsehjelp skal så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. Har ungdommen et reelt valg her?

Hvem takker ikke ja til en kontrakt hvis alternativet er ødelagte fremtidsplaner som følge av et kriminelt rulleblad? Og mens vi holder på med dette, vet vi at tvangsbehandling sjelden gir gode resultater. Kontraktene er også designet slik at ungdom som faktisk har et rusproblem skal mislykkes. For et kjernesymptom ved diagnosen er at en fortsetter å ruse seg til tross for at det fører til negative konsekvenser. De mest sårbare, de sykeste, de som strever mest, blir de største taperne.

Vi vet også at straffepolitikken rammer skjevt. Etnisitet, adresse og foreldres utdanningsnivå er sterke indikatorer for hvorvidt ungdom straffes av politiet for bruk, eller besittelse av ulovlige rusmidler. Verst er det for ungdom som har foreldre med lav utdanning og som bor på adresser der kvadratmeterprisen er lav og de kommunale boligene er mange.

Dette er den samme gruppen ungdom som i større grad bruker rusmidler for å dempe emosjonell smerte når livet er på sitt verste, og som er i størst risiko for å utvikle avhengighet. Og det er vel unødvendig å gjenta hvem som stryker på ruskontraktene, og ender opp med bøter og kriminelt rulleblad? Sosial mobilitet vanskeliggjøres, og det er samfunnet som setter kjepper i hjulene for dem som kunne kommet seg ut av en begredelig hverdag.

Nå er det opp til Arbeiderpartiet å bestemme seg for om vi skal fortsette å straffe de mest sårbare ungdommene i samfunnet vårt. De som har vokst opp i fattigdom og dessverre kjenner altfor godt til dens konsekvenser med vold, rus og psykisk uhelse. De som allerede sliter med å holde seg innafor og ikke støtes ut fra sentrale samfunnsarenaer. De vi i grunnen allerede har sveket, fordi vi ikke har klart å rigge velferdssamfunnet godt nok for dem. Som vi i dag velger å straffe for vår egen tilkortkommenhet.

Den politiske venstresiden er kjent med at livet kan være slik. Rivende urettferdig. Og at det ikke er tilfeldig hvem som får tildelt de dårligste kortene på hånden ved livets start.

Når vår tids viktigste sosialpolitiske reform banker på døren, burde Arbeiderpartiet stå klar med åpne armer og ønske velkommen inn.