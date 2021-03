Kommentar

Men hva visste Erna?

Av Hans Petter Sjøli

«MOLDE-GATE»: – Hvordan er egentlig kommunikasjonen mellom Erna Solberg og hennes ivrige statssekretær Peder W. Egseth? Hva sier han til henne, og hvor mye er innforstått dem imellom? Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Først ble en forfjamset ordfører kastet under bussen, og nå er det «spinndoktoren» som står lagelig til for hugg. «Molde-saken» er pinlig for hele Høyre, også for statsministeren.

For en flause det var. Molde-ordfører Torgeir Dahls, skal vi si, bredt anrettede coronautspill mot Oslo var en dårlig idé fra unnfangelsen av. Høyre-toppen fra Romsdalen skjøt med avsagd hagle mot hovedstaden, deriblant dens hardt prøvede innbyggere, men skuddene rikosjetterte og for første gang sto en samlet Oslo-befolkning opp mot en representant for regjeringspartiet Høyre, deriblant flere Høyre-topper fra Oslo.

Statsminister Erna Solberg fomlet og famlet, ville ikke «blande seg inn», og lot ordføreren stå alene overfor titusenvis av sinte sosiale medier-debattanter fra sentrale strøk som ville ha seg frabedt innspill fra en liten boligfelt-by der uti periferien – nå kalt «nevrosenes by» – der selvinnsikten tilsynelatende er like lav som smitten.

Så ble det avslørt at Solbergs egen statssekretær, trondhjemmeren Peder Weidemann Egseth, var i nær kontakt med ordfører Dahl før dennes famøse utspill her i avisen. Ikke bare én gang, men fire! Det fikk allmennheten vite etter at Dahl bedyret at noe slikt aldri hadde funnet sted.

En blank løgn, altså, og selv om mange politikere undertiden balanserer hårfint på linen mellom sannhet og bløff, så er det sjelden at en erfaren duks som Torgeir Dahl utfører en såpass drøy usannhet. Hvorfor løy han på «Politisk Kvarter» på NRK? Hva – og hvem – var det han ville beskytte gjennom å ikke si som sant var, nemlig at han var i kontakt med Ernas spinndoktor Egseth før utspillet i VG?

Etter hvert gikk det opp for Høyre-toppene at Ernas passive «støtte» til Dahl ikke lenger var politisk opportun, og statsministeren rykket ut og kalte utspillet hans for et «unødvendig sidespor», noe som i seg selv var en litt rar formulering fra en statsminister som til stadighet bedyrer at hun velger sine ord med omhu.

Den uheldige ordfører Dahl ble dermed kastet under bussen som en slags bråkmaker helt ute av fokus, men burde ikke Egseth – Erna Solbergs kanskje aller nærmeste medarbeider – skjønt dette i første omgang?

Jo, det burde han.

Og hva visste egentlig Solberg om Egseth og Dahls kokkelimonke? Ingenting, hevder hun, og la oss ta henne på ordet, iallfall inntil videre undersøkelser skulle tyde på noe annet. Men Egseth «visste», og mer enn det – han initierte. Og tenkte nok at dette skulle få fart på debatten mot den irriterende og stadig mer populære byrådslederen i Tigerstaden, som til stadighet kjørte solo og aldri fikk helt kontroll over smitten.

Utfallene mot Raymond Johansens ulike – og motstridende – grep mot viruset er helt legitime i den politiske debatten. Dahl er i sin fulle rett, selvsagt, til å kritisere Ap-toppenes coronapolitikk. Men når han samtidig, og muligens utilsiktet, gjorde en hel hovedstadsbefolkning medskyldige, så ble det litt mye Oscar Syltes Ananasbrus i monitor.

Egseth og andre Høyre-influensere har i lang tid mobilisert på bakrommet mot Johansen, Robert Steen og andre Oslo-topper, og den alltid flegmatiske Bent Høie lot seg endatil lokke utpå med streng mine da Johansen i oktober gikk for langt i egenrådig oppsetsighet mot Den Store Konsensusen som skal råde i virusbekjempelsen her til lands.

Et litt friskusaktig utspill fra en ivrig ordfører i Europa League-byen Molde – landets 31. største – var kanskje en artig idé for å gi Johansen en liten kilevink, også som et opportunt innslag i sentrum-periferi-konflikten som til stadighet hausses opp for tiden. Men akk. Det gikk skeis.

Tilbake står en avkledd ordfører, en statssekretær i særdeles hardt vær – og en statsminister med uklar kommunikasjon på hva det var som egentlig skjedde da en storkar fra lille Molde endelig skulle sette hovedstadsskapet på plass – men i stedet endte opp som en prygelknabe for et helt, coronautslitt folk, selv blant ordførerens egne i Romsdalen.

Vi kan le av dette, og tenke at alle spinndoktorer og politiske bakspillere er litt ute av form etter ett års nedstengning og klam enighet på nær sagt alle fronter.

Men det er noe mer her, noe uavklart. Hva ville Høyre med utspillet? Hva ville de oppnå? Sympati? Mer by-land-kluss på oppløpssiden i corona-sluttspillet? Og hvordan er egentlig kommunikasjonen mellom Erna Solberg og hennes ivrige statssekretær? Hva sier han til henne, og hvor mye er innforstått dem imellom?

Og hvorfor ble ordføreren rett som det var stående alene, som en litt tafatt lurendreier i altfor store sko? Og hvilke ord vil Erna Solberg bruke i neste episode i denne politiske dramaserien?

Vinneren er uansett Oslo og Raymond Johansen, som får flere vaksiner og mer forståelse for hovedstadens unike utfordringer i virusbataljen. Poetisk rettferdighet, er det er det slikt kalles?