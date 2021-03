SOVNET INN: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, 53 år gammel. Foto: Stian Lysberg Solum

Du store, vennlige kjempe

Hans-Christian Gabrielsens bortgang er ikke bare er et tap for LO og arbeiderbevegelsen. Det er et tap for hele landet.

TRYGVE SVENSSON, leder i tankesmien Agenda

Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman/Agenda

Lederskikkelser i arbeiderbevegelsen kommer i alle slags former og farger. Når man møtte Hans-Christian Gabrielsen på gater eller torg var det umulig å ikke legge merke til den ruvende skikkelsen. Man kunne se han på mange hundre meters avstand i et tog, småpratende med folkene rundt seg. Han kjente mange, og alle kjente ham.

Han var stor, men ikke brautende. Han var mild, men ikke på vegne av folk flest. Der var han sterk, klar og kravstor.

I dagene og ukene fremover vil det blir skrevet og sagt mye om ham. Mye vil kunne oppsummeres i ett ord: Bunnsolid.

Denne soliditeten var viktig. Derfor er ikke dette bare er et tap for LO og arbeiderbevegelsen. Det er et tap for hele landet.

Det henger sammen med LO og fagbevegelsens helt unike rolle i det norske samfunnet. LO er den største arbeidstakerorganisasjonen vi har. Den samler alle slags arbeidsfolk, fra hjelpepleier til offiser, fra studenter til industriarbeider. Det å forene så mange ulike interesser er svært krevende. Derfor er det så viktig med en stødig hånd.

I dag har Jonas Gahr Støre sagt til VG at Hans-Christian Gabrielsen representerte den norske modellen. Det vil si et arbeidsliv hvor folk ikke står og ser ned når sjefen snakker, men derimot organiserer seg og jobber for sine rettigheter.

Når vi i Norge har et land med rimelig små forskjeller, og et sterkt sosialt sikkerhetsnett er det på grunn av folk som Hans-Christian Gabrielsen og det han representerer.

Hans-Christian Gabrielsen representere også forhandlingsvilje og evne til å finne brede kompromisser. Derfor er det naturlig at både Erna Solberg og ikke minst NHO-sjef Ole Erik Almlid i dag skriver oppriktig om tapet av Hans-Christian Gabrielsen. De har alle hatt tett kontakt gjennom året som har gått i utforming av de mange krisepakkene.

Norske arbeidsfolk ville nok kommet dårligere gjennom dette kriseåret hvis det ikke var for innsatsen til Hans-Christian Gabrielsen. Han har kjempet for permitteringsordninger, inntektsgrensen for dagpenger, og mye, mye mer. Tekniske ord på rettigheter som skaper gode hverdagsliv.

Selv satt jeg og forberedte spørsmål jeg skulle stille akkurat ham når dødsbudskapet kom. Hans-Christian skulle være gjest på vårt frokostmøte 12. mars for å markere ett år siden Norge stengte ned. Jeg er sikker på at han hadde hatt en kritisk og tydelig, men også grunnleggende optimistisk innfallsvinkel. Og som alltid: et perspektiv nedenfra og opp. Med hjerte og vilje til å stå på for vanlige folk.

Jeg ser tekst etter tekst på sosiale medier i dag legge vekt på det samme. Et lunt smil, evne til å se. Og hvilken betydning han fikk, til tross for sitt altfor korte liv.

Det blir tid for både ettertanke og analyser om hva Hans-Christian Gabrielsen har betydd for felleskapet.

Men på en dag hvor en flott 53 år gammel kar fra Slemmestad brått er revet bort, går tankene først og fremst til de nærmeste som sitter igjen. Han etterlater sin kone Trine og datter Camille.

Og en bevegelse i sorg.

Selv skal jeg helle opp et glass i kveld og tenke på en solid kamerat som er tatt bort altfor tidlig. Og lese dette diktet at Stig Holmås som jeg vet han hadde i bokhyllen:

Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet,

- og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Den sultne ser ikke det vakre.

Den trette orker ikke elske.

