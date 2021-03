UTRYGG PÅ HUNDER: – Selv om akkurat din hund «bare er snill», så betyr ikke det at jeg har lyst til å hilse på den, skriver Ida Vaa Johnsen. Foto: Patrick da Silva Sæther

Kjære hundeeier!

Er din tur med hunden viktigere enn min tur uten hund?

IDA VAA JOHNSEN, ikke-hundeeier

Jeg trodde kanskje den første kronikken jeg kom til å skrive skulle handle om noe sånt som likestilling, miljø, vitenskap eller kvinnelige kroppsidealer, men sjelden har jeg blitt mer provosert enn da jeg leste Ida Marie Haugen Gilberts kronikk «Det er IKKE båndtvang året rundt».

Dette innlegget er noe av det mer selvrettferdige og lite nyanserte jeg noen gang har lest. For det første må et par ting klargjøres: Selv om det ikke er båndtvang året rundt, gjelder loven om generell aktsomhet (hundeloven § 3): «En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

Hva som anses som en «urimelig ulempe» eller «utrygghet» kan selvsagt diskuteres, men skal det egentlig være nødvendig å gripe til loven?

Ida Vaa Johnsen Foto: Privat

Hvorfor skal vi ikke-hundeeiere måtte forholde oss til et kjæledyr som du selv har valgt å anskaffe? Jeg har helt bevisst valgt å ikke skaffe meg hund. 1: Fordi jeg er allergisk, 2: Fordi jeg ikke er spesielt begeistret for hunder og litt skeptisk om de kommer for nære. Må det allikevel ses på som rimelig at løse hunder kommer bort for å hilse på? Eller kanskje til og med hopper opp på den «nystrøkne hvite drakten» eller «grilldressen fra Gucci» som Gilbert så lite treffende mener alle «hundehatere» bekler seg i.

Ja, for selv om akkurat din hund «bare er snill», så betyr ikke det at jeg har lyst til å hilse på den. Og nei, jeg hadde heller ikke satt pris på om en ukjent person kom bort og ga meg en klem, om hen var aldri så snill, sånn for sammenligningens skyld, siden Gilbert liker å sidestille mennesker og hunder.

Gilbert oppfordrer til å vise litt skjønn, og det er jeg helt enig i, men det syns jeg godt hun kan gjøre selv også. Hun mener at båndtvangen ikke er der for å «behage» folk på tur, men kanskje hun skal spørre seg selv om hvorfor hun som hundeeier ikke bryr seg om at hun skaper ubehag hos folk? Hvorfor er din (og andres) hund viktigere enn menneskene som bruker det samme turområdet?

Gilbert sier hun får turen forringet av kjefting fra andre turfolk. Jeg får min tur forringet av løse hunder på stier eller i skisporet. Fordi jeg ikke føler meg trygg på hunder, og i hvert fall ukjente hunder, ender jeg opp med å stoppe opp for å se an situasjonen, for så å gå i en stor ring rundt hunden, og se meg tilbake for å forsikre meg om at den ikke løper etter meg. Dette er ikke verdens undergang, men når man møter mange løse hunder i løpet av turen, så blir det faktisk et irritasjonsmoment. Hvorfor er det viktigere at din tur ikke forringes enn at min tur ikke forringes?

Med fare for å høres ut som en av disse snerpete damene på 70 pluss som Gilbert parodierer i sin kronikk: kanskje hundeeiere skal bry seg mindre om at de har loven på sin side når de lar hunden løpe fritt rundt i turområder og heller ha folkeskikk nok til å ikke skape ubehag for andre som har like stor rett til å benytte turområdet som dem.