Fotball-topper: Boikott av Qatar-VM er ikke riktig virkemiddel

Fotball-VM i 2022 blir arrangert i Qatar. Landet har med rette fått kritikk for hvordan gjestearbeiderne behandles. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball støtter kritikken. Derfor engasjerer vi oss sterkt for at gjestearbeiderne får bedre forhold. Men vi er ikke enig i at boikott er riktig virkemiddel.

TERJE SVENDSEN, president i Norges Fotballforbund

CATO HAUG, styreleder i Norsk Toppfotball

Qatar ble i 2010 tildelt fotball-VM 2022, og ble dermed det første land i Midtøsten som har fått mesterskapet. Tildelingen overrasket verden. Norges Fotballforbund støttet ikke tildelingen, en mening Norsk Toppfotball stiller seg bak. Qatar var et land med svake fotballtradisjoner, uten krevende utendørsidrett. Men den alvorligste kritikken gjaldt de uverdige forholdene for gjestearbeiderne som bygger fortballarenaene.

Helt siden 2015 har Norges Fotballforbund engasjert seg sterkt i gjestearbeidernes situasjon. Vi har reist to ganger til Qatar for å møte gjestearbeiderne og deres organisasjoner, og gjennom det fått informasjon direkte fra dem det gjelder. Vi har møtt myndighetene i Qatar og lagt frem vår kritikk av behandlingen av gjestearbeiderne. Vi har samarbeidet med norsk og internasjonal fagbevegelse for reformer i landet.

Og vi har gjennom fotballens egne organer tatt opp saken med full styrke, ofte i samarbeid med våre nordiske kollegaer.

Sammen med internasjonalt press har dette arbeidet har bidratt til resultater. Qatar har siden 2017 innført en rekke positive reformer. En ny lov regulerer arbeidstiden, med blant annet er det forbud mot å arbeide utendørs mellom klokken 11.30 – 15.00 i de varmeste månedene. Arbeidstakere har fått enklere tilgang til domstolene i arbeidstvister. Det er innført en minstelønnsordning, og kanskje viktigst: Qatar har offisielt avskaffet de omstridte kafala-lovene som krevde at arbeidsinnvandrere måtte søke arbeidsgivers tillatelse til å bytte jobb eller forlate landet.

Det er dette systemet som har gjort det vanskelig for arbeidsinnvandrere å komme seg unna uverdige og farlige arbeidsforhold. Reformene er positivt mottatt av både den internasjonale fagbevegelsen og menneskerettighets-organisasjoner.

I Norge har det den siste tiden vært en debatt om boikott av Qatar-VM. Det er en viktig debatt, som vi ønsker velkommen. Likevel er vi begge tilbakeholdne med å anbefale dette virkemiddelet.

Den viktigste årsaken er at det er vanskelig å se at det er i gjestearbeiderens interesse at Qatar-VM avlyses. Det vil tvert imot sende hundretusener av arbeidere ut i akutt arbeidsløshet. De fleste ekspertmiljøer oppfordrer derfor fotballen til å bruke VM som pressmiddel for fortsatte lovendringer i Qatar og implementering av de reformer som er vedtatt.

Eksempler på slike miljøer er Amnesty International, Den internasjonale arbeidstaker føderasjonen (ITUC) og den Internasjonale Bygningsarbeiderføderasjonen (Building Workers International). Vi mener det er riktig å følge anbefalingene fra disse ekspertmiljøene. Vi tror det vil sette større søkelys på hva som har skjedd i Qatar at vi fortsetter å jobbe proaktivt frem til mesterskapet.

I tillegg vil media være tilstede under mesterskapet, og følge status på menneskerettigheter og arbeidsforhold i deres redaksjonelle dekning av mesterskapet når VM starter.

Fotball-VM i Qatar er et eksempel på hvor utfordrende det er å legge store idrettsarrangement til land med en kritikkverdig menneskerettighetssituasjon. Vår strategi er å jobbe internt i FIFA for at internasjonal fotball skal heve stemmen mot brudd på menneskerettighetene i Qatar. Det vil ha en reell effekt på tilværelsen for de gjestearbeiderne vi ønsker å hjelpe.

Ved å boikotte stiller vi oss på utsiden og reduserer våre muligheter til å påvirke. Vi mener derfor det er bedre å jobbe fra innsiden for å gi uttrykk for vår holdning og forhåpentlig kunne bidra til forbedringer.

En helt annen effekt enn om Norge alene sender en beskjed om at vi ikke vil være med. Når det er sagt så må vi hele tiden vurdere hva som gir best resultater for de som er ofre for menneskerettighetsbruddene.

Idrettens rolle har historisk vært politisk uavhengig, og verden har hatt idretten som felles møteplass. Siste gang idretten boikotten et mesterskap var Moskva OL i 1980. Vi mener det er avgjørende at idretten i Norge har en god diskusjon om boikott er riktig virkemiddel. Er dette den riktige saken å bruke et slikt virkemiddel på? Hva når det dukker opp andre konflikter som det kan være ønskelig at idretten/fotballen markerer med boikott eller andre tiltak? Om vi velger boikott hvilke konsekvenser kan det ha for norsk fotball, for landslag og toppklubber?

Vi ønsker velkommen en debatt med toppklubbene hvilke etiske standarder vi skal ha når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, og hva slags virkemidler vi skal bruke. Det er viktig med en prinsipiell diskusjon om hva som skal til for at vi skal velge boikott, og vi må ta stilling til hvordan de standardene vi setter opp skal følges opp i praksis.

I kjølvannet av Qatar-VM bør hele idretten ta en grundig diskusjon om hvordan mesterskap i framtiden skal organiseres og hvor de skal legges. Om få år skal det arrangeres OL i Kina og nytt VM i Mexico. NFF har arbeidet for at menneskerettighetssituasjonen skal være et viktig evalueringspunkt når man vurderer land som arrangørsteder for mesterskap.

Vi er alle tjent med idrettsarrangementer der det er de sportslige presentasjonene som er i sentrum.