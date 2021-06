IKKE UTSATT: – Vi ser at nesten alle de største bedriftene i landet, frivillige organisasjoner, FN, forsvaret og Politiets sikkerhetstjeneste, alle lager regnbuelogoer eller flagger for Pride. Det sier seg selv at det å være homofil og lesbisk ikke er spesielt utsatt i Norge, hevder KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus. Foto: Audun Braastad / NTB

Pride kritiserer samfunnet, men ingen får kritisere Pride?

Mitt hovedanliggende er på det manglende barneperspektivet i den skeive bevegelsen. Fire kronikkforfatter i VG nevner at det rapporteres om «flere tilbakeslag» i Europa. Kanskje noen av tilbakeslagene har sin bakgrunn i den radikale kjønns- og seksualitetsagendaen overfor barn?

TRULS OLUFSEN-MEHUS, stortingskandidat KrF, Troms og Finnmark

«Pride handler ikke lenger om kjærlighet», var tittelen på en artikkel jeg publiserte for kort tid siden. Det ser ut til at enkelte ikke forstod betydningen av det lille, men viktige ordet «lenger» i tittelen. Retten til å «elske den man vil» er kanskje hovedårsaken til oppslutningen om Pride og sympatien til regnbueflagget blant folk.

Rettighetskampen til kjærlighet var årsaken til at jeg selv tidligere deltok i verdens største markering, Pride i New York. Men i senere tid har jeg stilt spørsmålet om «kjærlighet» er det virkelige budskapet i dagens Pride-agenda. Dreier det seg ikke mye mer om identitetspolitikk og et seksual-politisk omskoleringsprosjekt som dominerer undervisning og holdningskampanjer rettet mot alle nordmenn og deres barn?

Mandag 21. juni publiserte to ledere i Foreningen FRI en artikkel i VG sammen med lederne i Amnesty og Helsingforskomiteen. De kalte artikkelen «Det handler ikke bare om kjærlighet» og bekreftet dermed et av mine hovedpoeng. Samtidig advarer de leserne mot budskapet mitt, men uten å imøtegå et eneste av mine argumenter. I stedet benytter de spalteplassen i VG til å beskrive risiko ved å være skeiv i andre land enn Norge. Deretter glipper det for artikkelforfatterne:

«Det er for lett å tro at det som skjer der ute, ikke kan skje her. Men vi ser stadig oftere at den norske skeive bevegelsen, Pride og skeive liv omtales som en ‘radikal ideologi’.»

Min saklige kritikk av FRIs politikk og agenda vris til at vold og fengsling også vil kunne skje i Norge dersom man problematiserer foreningen FRI og det Pride har utviklet seg til. Dette er gjenkjennelig retorikk uten substans fra skeive aktivister. Jeg har til gode å få svar på saklige og dokumenterte innlegg som viser de åpenbare problemene ved FRIs politiske agenda.

Mitt hovedanliggende er på det manglende barneperspektivet i den skeive bevegelsen. De fire artikkelforfatterne nevner at det rapporteres om «flere tilbakeslag» i Europa. Kanskje noen av tilbakeslagene har sin bakgrunn i den radikale kjønns- og seksualitetsagendaen overfor barn?

«Rosa kompetanse barnehage» er en viktig del av FRIs kursvirksomhet, og de skriver i sin politiske plattform under barnehage og skole at: «FRI mener at barn må gis god informasjon om kjønn og seksualitet fra tidlig alder og møtes med respekt for sin seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk.» Å forutsette at barn i barnehagen har et avklart forhold til sin «seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» er veldig spesielt, for å si det mildt. Det vi derimot vet er at barns suggestibilitet, er større jo yngre man er. «I tidlig barnealder kan vi bli innbilt omtrent hva som helst», skriver Sigmund Karterud, professor i psykiatri ved UiO.

Jeg har ved flere anledninger påpekt at FRI og deres nettverksorganisasjoner er uansvarlige i forhold til barneperspektivet. Fordi skeive interesseorganisasjoner og behandlere hevder at barn med kjønnsdysfori ned til 11 år vet best hvem de er og hva som er best for dem, ikke foreldrene. Dessuten hevdes det at disse barna trenger irreversibel behandling for å «skifte kjønn», uten at det ligger til grunn vitenskap for teorien eller praksisen. Dette vil gjøre barn og ungdom sterile i alder 16 år og kan føre til alvorlige og livsvarige bivirkninger. Tankekorset er at de fleste barn med kjønnsdysfori har psykiske lidelser og traumer, og jeg krever at de skal få rett omsorg og forsvarlig behandling.

Mens skeiv teori beskriver et løfte om at alt blir bedre med «rett kropp», uten at det finnes vitenskapelig grunnlag for å hevde at hormonbehandling og kirurgi gir positiv helseeffekt, ofte tvert imot. Foreldre som tar til motmæle og ikke ønsker sine barn igangsatt på slik behandling, beskrives som en trussel for barna.

Jeg har selv lest vedtaksbrev til foreldre fra Barnevernet at «foreldrene står i veien for barnets utvikling i ny identitet». Motstand mot sosial eller medisinsk transisjon blir sett på som omsorgssvikt, og foreldrene kan miste omsorgsretten til sine egne barn.

Derfor reiser foreldre seg over hele verden i en ny foreldreorganisasjon kalt Genspect for å fortelle om hjerteskjærende episoder i møte med skeiv ideologisk påvirkning på sine barn, utført av sexologer, helsepersonell eller andre aktivister. Foreldrene krever vitenskapelig grunnlag for den medisinske praksisen forklart ovenfor, de krever også vitenskapelig grunnlag for undervisningsopplegg i skolen om kjønnsteori. Det gjør jeg også, og det samme kravet har nylig KrF forankret i sitt politiske program.

Vi ser at nesten alle de største bedriftene i landet, frivillige organisasjoner, FN, forsvaret og Politiets sikkerhetstjeneste, alle lager regnbuelogoer eller flagger for Pride. I storsamfunnet finner vi lesbiske og homofile statsråder, stortingskandidater, rådgivere, byråkrater i direktorater og i lederstillinger i næringslivet.

Homofile og lesbiske er elsket av media, kjendiser som «kommer ut» applauderes som nytt tillegg i mangfoldet og de besitter hovedroller i populære serier og filmer som sees på av de fleste av oss. Da sier det seg selv at vi er ikke lenger i den situasjonen at det å være homofil og lesbisk er spesielt utsatt i Norge. Retten til kjærlighet mellom to voksne av samme kjønn er sikret, og fortjener en markering.

Men fordi skeiv ideologi har tatt over, forlater homofile og lesbiske Pride. Derfor skriver også jeg at Pride og FRI handler mest om identitetspolitikk og et seksual-politisk omskoleringsprosjekt som dominerer undervisning og holdningskampanjer rettet mot alle nordmenn og deres barn.

Konsekvensen av den skeive dominansen vises i politikk, nye lover og nye verdier som alle bygger på skeive teorier og nye begrep som man aktivt må velge å tro på. Fordi grunnlaget for synet ikke kan bevises – som kjønnsmangfold, født i feil kropp og at man kan skifte kjønn – derfor omtales bevegelsen som ideologi.

Jeg tror det har stor allmenn interesse at vi får til en saklig debatt, og forvente at dere som bedriver kritikk av heteronormen også tåler at det rettes et kritisk søkelys på skeiv ideologi og Pride. Debatten må fokusere på hvordan vi vil ivareta det som er barnas beste, fordi det er de alt dette handler om: Framtiden vår.