Har Rødt glemt barnas beste?

Det viktigste i barnehagepolitikken er at barna får et best mulig tilbud. Den viktigste prioriteringen til Rødt er å kvitte seg med de store barnehagekjedene. Det vil gi dårligere kvalitet for barna.

PIA PAULSRUD, fag- og kvalitetsdirektør i Espira

I kjølvannet av at Storberget-utvalget la frem sine forslag til nytt finansieringssystem av barnehagesektoren har Rødts Moxnes rost forslagene fra utvalget. Det sier selvsagt mye om hva utvalget i realiteten foreslår når Moxnes ser at forslagene gir Rødt verktøy til å bli kvitt de store private barnehagekjedene.

Som ansvarlig for fag og kvalitet i en av de største barnehagekjedene, Espira, vil jeg si noe om hvorfor det er en fryktelig dårlig idé å kvitte seg med oss. Store, private barnehageaktører er nemlig viktige for barnehagenes kvalitet og barnas beste.

Jeg har lang erfaring innenfor barnehagefeltet. Jeg pleier å si at jeg hoppet ut av russedressen og inn i barnehagedressen (og da snakker jeg om en som både var slitesterk og vanntett). Mitt første møte med barnehagen var som uerfaren og ufaglært assistent. Barnehagen var heldigvis god, og jeg fikk lyst til å utdanne meg til førskolelærer.

Senere har jeg også tatt en mastergrad i spesialpedagogikk, og jeg har jobbet og veiledet i godt over hundre kommunale og private barnehager i løpet av min karriere. Jeg har også jobbet med barnehageutvikling på nasjonalt nivå, i Utdanningsdirektoratet. Jeg mener jeg har god greie på hva som utgjør kvalitet for barna i barnehager.

Store private barnehageaktører som Espira har vært og er viktige for barnehageutviklingen i Norge. Ikke bare fordi vi har vært med å sørge for nok barnehageplasser til alle. Men aller mest fordi vi driver viktig og nyskapende kvalitetsarbeid, alltid med barnas beste i fokus.

I Espira har vi for eksempel de siste årene utviklet en metodikk for kvalitetsvurdering og -utvikling. Dette har vi gjort i tett samarbeid med dyktige pedagoger fra barnehagene våre og fagmiljøer. Metodikken kaller vi for Espira BLIKK. Metodikken bygger på internasjonale anbefalinger og er helt i tråd med det som anbefales på skolefeltet, senest i ekspertrapporten om skolebidrag.

Vi ønsker å sette barnehagekvalitet på agendaen, og de siste årene har vi fortalt om Espira BLIKK, både nasjonalt og internasjonalt. Metodikken handler i hovedsak om at de ansatte i barnehagene gjør interne vurderinger av barnehagens kvalitet, i tillegg til at de får en systematisk ekstern vurdering fra kollegaer i en annen barnehage. Dette gir dem et viktig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av pedagogisk kvalitet. God kvalitet i barnehagen oppstår nemlig først og fremst når de ansatte utøver reflektert og god pedagogisk praksis i sitt møte med barna.

Vi pleier å si at Espira BLIKK hjelper oss med et kontinuerlig utviklingsarbeid. Alltid med barnas beste i fokus!

Gjennom årene har jeg sett utallige varianter av pedagogisk praksis og varierende kvalitet i barnehagene. Dette gjelder alle typer barnehager. Jeg har sett dyktige og reflekterte ansatte og ansatte som aldri burde jobbet i barnehage.

Barnehageforskning samsvarer med min erfaring, kvaliteten varierer i barnehagesektoren.

Gjennomsnittlig er kvaliteten i norske barnehager «midt på treet». Sagt på en annen måte: Det er store forskjeller i hvordan de ansatte er sammen med barna i barnehagen.

Barna våre fortjener mer likeverdig kvalitet og de fortjener bedre kvalitet! God eller dårlig barnehagekvalitet kan være avgjørende for de mest sårbare barnas videre liv. Å bli møtt på en anerkjennende og god måte er viktig for alle barn. Min erfaring tilsier at det ikke er noe som tyder på at kvaliteten blir bedre i barnehagene bare vi blir «kvitt» de store private barnehageaktørene. Snarere tvert imot! Vi er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Vi har god barnehagefaglig kompetanse og arbeider systematisk med solide faglige satsinger.

Jeg ønsker meg en barnehagedebatt som handler om hvordan vi kan få best mulig barnehager for barn, ikke en avsporing der vi helt glemmer hvem og hva dette egentlig handler om. Dessverre ser det ut til å være slik at Moxnes og Rødt er mest opptatt av å bli kvitt de store barnehagekjedene.

Den observante leser vil muligens ha lagt merke til at jeg ikke på noe tidspunkt har nevnt penger, profitt, overskudd eller utbytte. Grunnen til det er at jeg mener det er en avsporing fra den virkelige debatten, nemlig om kvaliteten på tilbudet til barna.

Så min utfordring til Moxnes og Rødt er å forklare hva som er så galt med innholdet i tilbudet som de store kjedene gir barna, at de vil tvinge oss til å stenge dørene.

Hvis han klarer det uten å snakke om hvem som er eiere, eller at det er umoralsk å tjene penger, så blir jeg overrasket.