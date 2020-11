Kommentar

Viruset vinner akkurat nå

Av Astrid Meland

VENTER PÅ VIRKNING: Erna Solberg strammet til i slutten av oktober. I forrige uke kom hun med nye innstramminger. Foto: Frode Hansen

Det er gått over to uker siden Erna Solberg innførte nye coronatiltak. Nå bør smitten begynne å gå ned. Den går opp.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

OKSYGEN I BILEN: Ved Cotugno-sykehuset i Napoli har det vært en kø av pasienter hele uken. Bildet viser en pasient som fikk oksygen i bilen på parkeringsplassen på mandag. Foto: CIRO DE LUCA

Lenge blåste mange corona-skeptikere av bølge 2. Det var så lave smittetall i sommer. Deretter var det så få innlagte.

Nå er argumentet at færre dør.

I Napoli har Cotugno-sykehuset så stor pågang at pasienter får oksygentilførsel i bilen på parkeringsplassen. Utenriksministeren skriver på Facebook at situasjonen er ute av kontroll og at det trengs handling straks.

les også Flere enn 100 coronapasienter på norske sykehus

KØ OGSÅ I DAG: Ansatte på jobb utenfor parkeringsplassen til Cotugno-sykehuset i Napoli. Foto: CIRO DE LUCA

I flere europeiske land er dødstallene høyere enn i vår.

Belgias forferdelig vårbølge, har ikke hjulpet. I Antwerpen er det problemer med søppelhenting fordi hver fjerde søppelhenter er i karantene eller syk.

I Tsjekkia dør rundt 200 hver dag. I Kambodsja er skolene stengt etter at Ungarns utenriksminister var på besøk. Han viste seg å være en superspreder.

I USA er antall innleggelser høyere enn noen gang, og dødstall på 1500 på onsdag. Tallet vil gå opp. I El Paso kjøper de inn mobile likhus. I Nord-Dakota blir coronasmittede helseansatte bedt om å gå på jobb.

I ANDRE BØLGE: Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige sier smitten i Sverige nå er over hele landet, til forskjell fra i vår, da mange områder ble spart. Foto: FERNVALL LOTTE/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

les også Elleve måtte på corona-hotell etter ankomst fra Polen: – Fikk ingen informasjon

Det er ikke på langt nær så ille i Sverige. Men der mente statsepidemiolog Anders Tegnell i sommer at de ville komme lettere fra en høstbølge enn Norge.

Torsdag innrømmet han at immuniteten er lavere enn de har trodd. Corona spres raskere i Sverige enn i Norge. Antall innleggelser og dødsfall er langt fra noe kapasitetstak, men høyere.

Tegnell mente i vår den høye dødeligheten kom av at man mislykkes i å beskytte de eldre. Men nå, etter flere måneders forberedelser for å beskytte de eldre, har nesten 50 eldrehjem i hovedstaden fått corona.

Nyheten om en vaksine bare understreker hvor mislykket den svenske strategien har vært. Det var en bekmørk seanse da Sveriges statsminister for første gang i pandemien varslet skjenkestopp denne uken.

les også Solberg varslet om at coronasyke tvinges til å jobbe – beordrer flere tilsyn

Også Norge har utbrudd på eldrehjem, og kan heller ikke skryte av så mye akkurat nå.

Erna Solbergs ville redde julen da hun innførte nye coronatiltak. De første ble gjeldende fra onsdag 28. oktober.

Så langt har det ikke gått så bra. Smitten har ikke engang flatet ut, men går fortsatt opp i Norge som helhet, og i smittesentra som Oslo og Bergen.

Jeg vet ikke hva oddsen er for en normal jul i år. Det er nok ingen superidé at 70 000 studenter drar hjem til besteforeldrene i juleferien.

les også Ny corona-krisepakke: Regjeringen henter nye oljemilliarder

Men noen positiv tegn er det. Tall fra Entur, som har data fra kollektivtransporten rundt om i landet, viser at folk planlegger langt færre reiser nå enn tidligere i høst. Vi nærmer oss mars-nivå.

Det samme gjelder Ruters tall for reiser i Norges mest smitterammede distrikter, nemlig Oslo og Viken. Her er nedgangen betydelig.

Apples data viser en nedgang for bil, gange og kollektiv i Norge siden september. Googles tall viser 40 prosent nedgang i shopping og fritid i Oslo. Samtidig er det en oppgang for parker både i Oslo og Bergen.

KØ I NAPOLI: Pasientene fikk behandling i bilene sine torsdag. Foto: CIRO DE LUCA / X03151

les også Bergen: 91 nye coronatilfeller siste døgn

De strengeste tiltakene, som skjenkestopp i Oslo-regionen, har heller ikke virket mer enn et par dager.

I Danmark som er et par uker foran oss, sies det nå at hver smittede person infiserer færre. Det må bety en nedgang i smitten snart.

Men Sverige er nok inne på noe, når de forlenger tiltakene til andre uken i desember. Tegnell sa torsdag at de har skjønt at tre uker ikke er nok.

les også Sverige i ny coronakrise: Hvordan havnet de her?

Et problem ser rett og slett ut til å være vinteren. For selv om corona finnes over alt, kan det være et sesongvirus.

Stadig mer forskning tyder på at corona sprer seg lettere når det er kaldt og luften er tørr, som på vinteren.

I tillegg kan det være at kroppens eget immunforsvar virker bedre når det er sommer og høyere luftfuktighet. Under influensa ser det ut til at flimmerhår og cellene i slimhinnene virker bedre når det er varmt.

Nå som vi igjen kan kjefte på syndebukker, er det ikke sikkert at det er folk som drar til nabokommunen for å drikke og trene som er problemet.

Det kan være kulde. Vinteren kan føre til at tiltakene som virket så bra i vår, ikke er nok nå.

Denne vinteren kan bli mørkere enn vi orker å tenke på.

En trøst er at vi har prøvd dette før, vi har lært mye, overlevelsen er høyere og vi vet at dette går over.

For vinter blir avløst av vår. Med varmere vær kommer også stadig flere effektive vaksiner.

For den som ikke orker å vente så lenge, er eneste alternativ Tuvalu, Tonga, Samoa, Palau, Niue, Nauru, Mikronesia, Kiribati og Cook-øyene. Dette er de corona-fri paradisene som er igjen på kloden, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Så spørs det om noen av dem vil ha oss.

Publisert: 12.11.20 kl. 21:47