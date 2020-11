Leder

Kinas sanne ansikt

Det kinesiske kommunistpartiet fortsetter å undergrave Hongkongs autonomi. Ved å utestenge opposisjonspolitikere fra byens lovgivende forsamling har Kina sørget for at det nå kun er Beijing-lojalister igjen i folkeforsamlingen.

Av kammerets 70 seter har opposisjonen hatt 19. Nylig ble fire av de demokrativennlige politikerne kastet ut av kinesiske myndigheter fordi de anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet. Onsdag fikk de følge av den prodemokratiske fløyens resterende 15 representanter som trakk seg i protest mot overkjøringen fra Beijing. Solidaritetsmarkeringen er både dramatisk og imponerende prinsipiell.

Igjen viser Kina at de ikke bryr seg om internasjonale avtaler. Ikke en gang der de selv er den ene avtalepart. Dette bør være interessant lærdom. Da Kina presset gjennom en ny sikkerhetslov i Hongkong i juni i år, strømmet det på med fordømmelse og sanksjoner fra mange land. En gjengs oppfatning var at den brøt med Kinas løfte om frihet for Hongkong etter at Storbritannias kolonistyre opphørte i 1997. Kina på sin side svarte at det nye regimet kun var en sikkerhetsforanstaltning, og at den ikke ville bli brukt mot dissidenter og opposisjonelle.

Det tok mindre enn et halvt år før nettopp det skjedde. I mellomtiden har også demokratiaktivister blitt arrestert og kastet i fengsel av det Beijing-kontrollerte Hongkong-politiet.

USA har varslet at landet kan komme til å styrke sanksjonene mot Kina på grunn av innstrammingen i Hongkong. Også Storbritannia og EU reagerer skarpt på de nye reglene. Ifølge britenes utenriksminister, Dominic Raab, er innføringen et brudd på Kinas internasjonale forpliktelser og den britisk-kinesiske avtalen om Hongkong.

At kineserne turer frem på denne måten er ingen stor overraskelse. Kommunist-toppene er livredde for at folk flest skal få smaken på noen av de samme privilegier som landets politiske elite velter seg i. Den valgfrihet og økonomiske uavhengighet som innbyggerne i Hongkong har kunnet nyte under britisk styre, representerer en trussel mot ensrettingen fra partiet i Beijing. Å innføre sikkerhetslover og regler som i praksis forbyr opposisjon er nødvendig for å kunne kue folket. Det er diktaturets sanne ansikt.

Australia og flere asiatiske land, deriblant Japan, forbereder nå tiltak for å stå imot kinas politiske, økonomiske og strategiske ekspansjon i regionen. Også India vil være med på dette. Storbritannias utenriksminister Dominic Raab ønsker seg et globalt nettverk mot kinesisk innflytelse. Samtidig har han vært med på laget som meldte britene ut av det viktigste nettverket i Europa.

Det er lite trolig at Beijing lar seg affisere av protester denne ganger heller. Kina gjør som Kina vil. At byens folkeforsamling står uten opposisjon er neppe det som bekymrer kommunistpartiet aller mest. Desto større grunn til å følge nøye med på hva som skjer med de 19 modige demokratiforkjemperne som våger liv og helse på å tale overmakten midt imot.

Publisert: 13.11.20 kl. 07:54

